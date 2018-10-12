Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
WATER AND SANITATION RS II

Signature(s)

Montant (.*)
46 755 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 46 755 000 €
Eau, assainissement : 46 755 000 €
Date(s) de signature
29/01/2026 : 16 755 000 €
20/12/2019 : 30 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 16 755 000 € fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
Fiche technique
WATER AND SANITATION RS II
Fiche récapitulative
WATER AND SANITATION RS II
Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20180281
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER AND SANITATION RS II
REPUBLIKA SRPSKA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 47 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

In line with the EIB External Lending Mandate, the project aims at developing the social and economic infrastructure in small municipalities across Republika Srpska, through a programme of construction and rehabilitation of water supply and sanitation. This operation also falls under the framework of the EU Economic Resilience Initiative.

In order to achieve the above objectives, the main project components will focus on the construction of: • Water resources and abstraction infrastructure • Water treatment plants and distribution networks, including water tanks and pumping stations • Sewerage systems and wastewater treatment plants • Storm water systems

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to support of environmental sustainability by improving water supply and sanitation services, reducing pollution of watercourses and ensuring good health of the population in the beneficiary areas.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Fiche récapitulative
WATER AND SANITATION RS II
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER AND SANITATION RS II
Date de publication
7 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88598651
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
