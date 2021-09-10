Dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, un budget de 1,2 million d’EUR a été approuvé pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet portant sur l’eau et l’assainissement.

Ce projet permettra d’améliorer les conditions de vie et l’accès à l’eau pour plus de 216 000 personnes.

Il aidera la Republika Srpska à assurer des services adéquats d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à renforcer la résilience face aux crises sanitaires et environnementales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé aujourd’hui un accord de coopération de 1,2 million d’EUR avec la Republika Srpska pour soutenir les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Grâce au programme de modernisation du secteur de l’eau, les fonds assureront l’exécution efficace des activités et la préparation rapide des projets d’investissement, avec des services d’assistance technique spécialisés. Le projet vise à renforcer la qualité des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, à fournir ces services aux ménages non raccordés et à améliorer les conditions de vie de plus de 216 000 personnes.

Ces fonds sont fournis au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI, dans le cadre de la réponse de l’Union européenne aux défis du voisinage méridional et des Balkans occidentaux, au moyen d’un soutien financier pour les infrastructures clés et le développement du secteur privé.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Bosnie-Herzégovine : « À l’heure où le monde et la région sont confrontés à une double crise découlant de la pandémie de COVID-19 et des changements climatiques, ce type de projets nous aide à mieux nous préparer aux situations d’urgence à venir. L’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets sont déterminantes pour une croissance durable dans la région. Dans le même temps, cet investissement présente des avantages directs pour la vie des personnes en leur assurant un accès sûr et fiable à l’eau potable et aux services d’assainissement. »

Zora Vidović, ministre des finances du gouvernement de la Republika Srpska, a remercié la Banque européenne d’investissement pour sa coopération jusqu’à présent fructueuse, qui a permis la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure en Republika Srpska et la construction de kilomètres de réseau d’approvisionnement en eau, de routes ainsi que d’hôpitaux, et a ajouté que cette collaboration se poursuit dans le cadre de ce projet important qui permettra d’améliorer les services d’approvisionnement en eau et de résoudre les problèmes des eaux usées dans les collectivités locales et de contribuer à la viabilité environnementale de la Republika Srpska.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’UE qui a été approuvé en 2019 au titre du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux pour soutenir la mise en œuvre des programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. À ce jour, la BEI a investi 242 millions d’EUR dans des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des systèmes de protection contre les inondations en Bosnie-Herzégovine et contribué à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie de la population dans tout le pays.

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, la BEI y a investi 3,2 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Bosnie-Herzégovine, veuillez consulter la page suivante :

https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm