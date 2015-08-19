Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

D4R7 SLOVAKIA PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
426.922.001,4 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 426.922.001,4 €
Verkehr : 426.922.001,4 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2016 : 426.922.001,4 €
Andere Links
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
Related public register
08/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
Related public register
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D4R7 SLOVAKIA PPP
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt PPP für die D4/R7 mit 426 Millionen Euro – erstes EIB-Darlehen im Rahmen des EFSI in der Slowakei

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2016
20150059
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
D4R7 SLOVAKIA PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 427 million
EUR 883 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the design, construction and financing of approximately 27 km of the D4 motorway around Bratislava, which will connect to the R7 expressway (outside the scope of EIB financing) and is to be procured as part of the D4R7 public-private partnership (PPP).

The project will provide enhanced transport capacity to the Bratislava region and improved connectivity both locally and strategically. Socio-economic benefits are mainly expected from improved and more reliable journey times. The D4 motorway is located on the trans-European transport network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and passes through known Natura 2000 sites – particularly in the area of a proposed new River Danube crossing along the D4 motorway section. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal in addition to any requirement for EIA from a trans-boundary perspective (Espoo Convention).

The project is being procured as a PPP under the terms of a design-build-finance-operate (DBFO) contract. Procurement started in December 2014 via a competitive dialogue procedure. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
08/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D4R7 SLOVAKIA PPP
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt PPP für die D4/R7 mit 426 Millionen Euro – erstes EIB-Darlehen im Rahmen des EFSI in der Slowakei

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62983300
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62984842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D4R7 SLOVAKIA PPP
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63425870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62983301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178598328
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87283797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284250
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178525639
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87280176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87280173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285847
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87281954
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87280174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178537160
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178676501
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87281950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285819
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87279966
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178529779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178527283
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286262
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178542832
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178547248
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285816
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
Datum der Veröffentlichung
24 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87283795
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178539134
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87283813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
Datum der Veröffentlichung
22 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178473658
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285817
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87281953
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178577678
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178674863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285743
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286552
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178535259
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178529091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
Datum der Veröffentlichung
28 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178684299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284043
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178536369
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286331
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87283803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94076555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286329
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285751
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87279972
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179222222
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
181211124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284234
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179227471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87285723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90930458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2023
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87284352
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90908529
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
188298462
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150059
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
Related public register
08/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
Related public register
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D4R7 SLOVAKIA PPP
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP
Andere Links
Übersicht
D4R7 SLOVAKIA PPP
Datenblätter
D4R7 SLOVAKIA PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt PPP für die D4/R7 mit 426 Millionen Euro – erstes EIB-Darlehen im Rahmen des EFSI in der Slowakei

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt PPP für die D4/R7 mit 426 Millionen Euro – erstes EIB-Darlehen im Rahmen des EFSI in der Slowakei
Andere Links
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Ivanka-Sever-Raca
Related public register
08/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink to all environmental information
Related public register
08/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D4R7 SLOVAKIA PPP
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Weblink for EIA D4 Motorway Jarovce-Ivanka-Sever
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vplyv na priaznivý stav biotopov
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Fotodokumentácia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Rusovce
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Doprava
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Textové a obrazové prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ priemyselná a krajinná ekológia Zámer EIA
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Ivanka sever – Záhorská Bystrica
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Súlad s ÚPD
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Záhorská Bystrica - Záverečé Stanovisko
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Jarovce - Ivanka sever - Správa o hodnotení
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Fotodokumentácia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica Posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Geologiko-tektonická mapa
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7a,7b
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Grafické prílohy
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.ú. Čunovo
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Správa o hodnotení vplyvov Diaľnica D4, Bratislava Ivanka, sever – Záhorská Bystrica Dopravno-inžinierske podklady
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - Vizualizác
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 7c, SPL
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - graficke prilohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica - hluková štúdia
Related public register
24/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Záhorská Bystrica, rozptylová štúdia
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - ENVIRONMENTÁLNA CHARAKTERISTIKA
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 1
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Hluková τtúdia
Related public register
22/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - PREHĽADNÁ SITUÁCIA 2a,2b
Related public register
25/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Ivanka sever - Rača Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Kalinkovo
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Mapa kompenzačných opatrení
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná - Netechnické zhrnutie
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Grafické prílohy
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - map 2
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
28/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever - Projektu kompenzačných opatrení - map
Related public register
26/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce-Ivanka sever - Netechnické zhrnutie
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Posúdenie stavby
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - HLUKOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 Jarovce Ivanka North Non-Technical Summary
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 - Ketelec-dunajska-luzna
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Základné údaje o navrhovaných variantoch
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever -Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - Vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám)
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - Správa o hodnotení vplyvov
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Návrh kompenzačných opatrení
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice -DOPRAVNÁ PROGNÓZA
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Diaľnica D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Dubajská Lužná - Holice - NETECHNICKÉ ZHRNUTIE
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - The Proposal of Compensatory Measures
Related public register
06/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Fotodokumentácia záujmového územia
Related public register
31/10/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - D4R7 SLOVAKIA PPP - D4 HIGHWAY BRATISLAVA, JAROVCE – IVANKA NORTH - Appropriate assessment of impact of intention on territories of European importance and protected avian territories
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - D4R7 SLOVAKIA PPP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen