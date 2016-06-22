Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnete einen Finanzierungsvertrag von 426 Millionen Euro mit Zero Bypass Limited (einem Konsortium der Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, der Cintra Infraestructuras Internacional SL und der PORR AG). Diese ist für die Planung, den Bau und die Finanzierung eines 27 Kilometer langen Teilstücks der Autobahn D4 um Bratislava zuständig.

Es handelt sich um das erste Darlehen der EIB in der Slowakei, das durch die EU-Haushaltsgarantien im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert werden soll. Dieser ist die Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa.

EIB-Vizepräsident László Baranyay, bei der Bank für Finanzierungen in mitteleuropäischen Ländern zuständig, sagte in diesem Zusammenhang: „Dieses Projekt ist in dreierlei Hinsicht einzigartig: es ist das bis jetzt größte EFSI-Projekt in Mittel- und Osteuropa, es kombiniert erstmals EFSI-Unterstützung mit Mitteln der Struktur- und Investitionsfonds, und es ist eine breit angelegte PPP-Initiative.“ Die Unterstützung aus Mitteln der Struktur- und Investmentfonds wird auf innovative Weise in Form eines Finanzierungsinstrumentes bereitgestellt.

Der neue 27 Kilometer lange Abschnitt der Autobahn D4, der Teil des strategisch wichtigen transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) ist, wird die Verbindung zur Schnellstraße R7 und den bestehenden Autobahnen D1 und D2 darstellen. Die neue Straßeninfrastruktur wird die Kapazität der Verkehrswege zur slowakischen Hauptstadt und zur umgebenden Region erhöhen und damit die lokale und internationale Erreichbarkeit, die Sicherheit sowie die Berechenbarkeit von Fahrtzeiten verbessern.

Der neue Abschnitt der Autobahn D4, der zwei zweispurige Fahrbahnen (2x2) und abschnittsweise zwei dreispurige Fahrbahnen (2x3) haben soll, ist Teil des PPP-Projekts D4/R7, das den Betrieb der Autobahn D4 und den Bau und den Betrieb der Schnellstraße R7 umfasst. Das D4/R7-Projekt ist ein PPP-Vorhaben auf Basis von Verfügbarkeitsentgeltzahlungen. Diese decken die Kosten für die Bauphase sowie für 30 Jahre Betrieb und Instandhaltung.

Der EFSI ist eine Initiative der EIB-Gruppe (bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds EIF) und der Europäischen Kommission und eine der drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa, die die Förderung von Investitionen in strategische Projekte in ganz Europa zum Ziel hat.