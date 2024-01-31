Unser Ziel ist es, nachhaltigen Verkehrslösungen zum Durchbruch zu verhelfen. Wir mobilisieren dazu privates Kapital und sorgen gleichzeitig für eine ausgewogene Regionalentwicklung. Neben unseren Finanzierungen bieten wir technische Hilfe und Beratungsleistungen.
- Wie sieht die Zukunft des Verkehrssektors aus? Das sagen unsere Fachleute
- Die EIB wendet ihre Leitlinien für Verkehrsfinanzierungen bei allen Verkehrsprojekten an. So stellt sie sicher, dass ihre Kredite den EU-Zielen entsprechen. Unsere Leitlinien im Überblick.
Verkehrssektoren
Wir finanzieren ein breites Spektrum von Eisenbahnprojekten – vom Bau und der Modernisierung von Gleisen und Bahnhöfen bis hin zur Elektrifizierung. Außerdem fördern wir die Beschaffung und die Modernisierung von Schienenfahrzeugen für den Personen- und Güterverkehr, Bahnbetriebswerke und multimodale Schienenterminals.
Neben dem Ausbau der Schieneninfrastruktur und des transeuropäischen Schienennetzes bringen wir auch Innovationen voran. Mit Garantien der Europäischen Kommission im Rücken unterstützen wir innovative Bahnprojekte, die zu einem starken, wettbewerbsfähigen Schienenverkehr beitragen.
Dieser breite Ansatz spiegelt unser Engagement für einen effizienteren und nachhaltigeren Schienenverkehr wider und flankiert das Europäische Jahr der Schiene 2021, eine Initiative der Europäischen Kommission, die die Vorteile der Schiene als nachhaltiges, intelligentes und sicheres Verkehrsmittel hervorhob.>
Über unsere Investitionsplattform „Green Rail“ unterstützen wir Investitionen in das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs. Die Plattform finanziert auch Investitionen in die Elektrifizierung und neue Technologien, die helfen, die Herausforderungen der Dekarbonisierung zu bewältigen.
Die EIB fördert Projekte, bei denen es darum geht, den Verkehrsfluss in einem multimodalen Konzept zu verbessern, Straßen instand zu setzen und ihre Sicherheit zu verbessern, vor allem im TEN-V-Netz und in Kohäsionsregionen mit weniger gut ausgebauten Straßennetzen.
In Städten unterstützt die EIB Investitionen im Rahmen nachhaltiger Mobilitätspläne.
Nachhaltige Mobilität in Städten (darunter Fahrradfahren und Zufußgehen) wird von der EIB im Rahmen der EU-Ziele umfassend gefördert.
Die Projekte sollen Staus und negative Umweltfolgen verringern und gleichzeitig allgemeine soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen, entweder durch die Verlagerung des privaten Pkw-Verkehrs auf nachhaltigere Verkehrsmittel und/oder einen effizienteren Verkehr. Stichworte sind Intermodalität, Automation, Digitalisierung und Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge.
Darüber hinaus bietet die Bank Beratung durch JASPERS, ELENA und die EIAH, um Investitionshürden abzubauen und bessere und solidere Projekte zu ermöglichen.
Die Einbeziehung innovativer Technologien aus anderen Sektoren wie Telekommunikation, Energie und Robotik gewinnt in der Verkehrsstrategie der Bank zunehmend an Bedeutung. Elektromobilität und alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff werden für die Eindämmung der Klimafolgen immer wichtiger.
Die Digitalisierung führt zu einer besseren Nutzung öffentlicher Flächen und zu neuen Mobilitätsangeboten wie Car Sharing oder Ride Hailing. Autonome Fahrzeuge im Frachtverkehr, urbane Luftmobilität und die Personenbeförderung auf Abruf bringen weitere Neuerungen für Alltag und Arbeitswelt.
Die EIB fördert emissionsfreie Flugzeuge und Drohnen sowie die dazugehörige Infrastruktur.
Der Ausbau von Flughafenkapazitäten ist nach unserem Klimabank-Fahrplan nicht förderfähig.
Dagegen unterstützt die Bank weiterhin die Modernisierung und Ökologisierung der Luftfahrt. Wir finanzieren Investitionen, um Flughäfen und Flugsicherungsdienste ökologisch und operativ robuster zu machen. Das umfasst Maßnahmen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, um Emissionen zu vermeiden und um die Sicherheit zu erhöhen.
Die EIB fördert Infrastruktur von Häfen und Binnenwasserstraßen, allerdings keine Anlagen, die dem Transport und der Lagerung fossiler Brennstoffe dienen. Wir fördern außerdem emissionsarme und emissionsfreie Flotten in der See- und Binnenschifffahrt, indem wir den Bau neuer und die Modernisierung vorhandener Schiffe finanzieren.
Welche Projekte fördern wir?
Von uns finanzierte Projekte sind:
- Grün
Über die Fazilität für umweltfreundlicheren Verkehr (CTF) fördern wir den Einsatz alternativer Kraftstoffe und sauberer Technologien. Damit machen wir den Verkehr nachhaltiger, mit einem klaren Ziel: Wir wollen den Klimawandel bekämpfen und die ökologische Nachhaltigkeit stärken. Projektbeispiel: MetroGuagua Las Palmas
- Innovativ und wirksam
Innovation ist der Schlüssel zur Zukunft: zu einem CO2-armen, sicheren Verkehr und zur Entlastung von Europas Straßen. Wir finanzieren daher die Erforschung und Entwicklung hochmoderner Technologien: alternative Kraftstoffe, Brennstoffzellen, grüne Batterien, E-Mobilität, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz. Projektbeispiele: Grüner Saft für Europas Elektroautos und Stromtanknetz für ein saubereres Europa
- Sicher
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kosten Verkehrsunfälle jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen das Leben. Daher wollen wir den Verkehr sicherer machen. Zusammen mit der Europäischen Kommission haben wir die Beratungsplattform „Safer Transport Platform – Road Safety Advisory“ ins Leben gerufen. Sie soll Projekte fördern, die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.
- Für alle zugänglich
Auch die soziale Dimension des Verkehrs ist uns bei unseren Finanzierungen wichtig. Wir suchen nach Antworten auf Herausforderungen, die durch die Alterung der Gesellschaft, durch Migration oder die geografischen Bedingungen entstehen. Projektbeispiel: Nachhaltige Straßen in Honduras. Im Mittelpunkt der europäischen Verkehrspolitik steht das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V). Es sorgt für einheitliche Verkehrs- und Netzverbindungen zwischen den EU-Ländern und ihren Nachbarstaaten und bringt die EU so näher zusammen.
