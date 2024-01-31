Verkehr verbindet – Menschen wie Unternehmen. Er ermöglicht Wachstum und Handel.

Die europäischen Verkehrsnetze haben großen Anteil daran, dass es der Wirtschaft gutgeht und Europa zusammenwachsen konnte. Die EIB hat seit ihrer Gründung im Jahr 1958 viele dieser Netze gefördert.

Heute arbeitet die EIB-Gruppe an der Zukunft des Verkehrs: indem sie den Weg für eine postfossile Mobilität bereitet.

