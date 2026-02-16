  • Publication information

    16 Feb 2026

    4 Pages (PDF/EN)

    • Romania

Die EIB-Gruppe – bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) – blickt in Österreich auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit Finanzierungen von 1,7 Milliarden Euro hat die EIB-Gruppe Investitionen in die wirtschaftliche Erholung und den Strukturwandel in Österreich mobilisiert. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), das Rückgrat der Wirtschaft, stehen klar im Mittelpunkt. Durch bessere Finanzierungsmöglichkeiten stärkt die EIB-Gruppe ihre Innovationskraft, beschleunigt Digitalisierung und sichert damit langfristig Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze.