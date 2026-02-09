  • Publication information

The EIB Group – comprising the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF) – remained a key partner for Romania in 2025, acting as an anchor investor across priority sectors and EU-backed mandates. Building on record recent engagements, the Group helped mobilise around €5 billion in total investment, equivalent to roughly 1.3% of Romania’s GDP, by crowding in public and private co-financiers alongside its own signatures. EIB Group operations supported sustainable infrastructure, energy transition and cohesion regions, while EIF-backed instruments strengthened access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and innovative companies, including via equity and guarantee schemes. Through a combination of long-term lending, guarantees and advisory services, the EIB Group reinforced Romania’s resilience, competitiveness and convergence with the European Union average.