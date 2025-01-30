  • Publication information

In 2024, the EIB Group, composed of the European Investment Bank (EIB) and its subsidiary, the European Investment Fund (EIF), signed 99 operations in Italy with a total value of €10.98 billion – equal to 0.5% of Italy’s gross domestic product (GDP). These financing operations are expected to help generate around €37 billion of investment in the real economy – equal to around 1.7% of GDP.