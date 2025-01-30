Financements record du Groupe BEI en Allemagne : 9,6 milliards d’euros à l’appui de la croissance, de l’innovation et de l’action pour le climat

©Caroline Martin/ EIB

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement a porté son volume de financement en Allemagne à 9,6 milliards d’euros en vue de renforcer encore la compétitivité.

L’accent a été mis sur les investissements dans l’industrie, notamment les équipementiers automobiles, le secteur pharmaceutique et la fibre optique.

Les jeunes pousses qui innovent en faveur de la transformation écologique et numérique ainsi que les technologies et infrastructures au cœur de la transition énergétique et thermique continuent de figurer parmi les priorités.

En 2024, les activités du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) se sont concentrées sur le renforcement de la compétitivité de l’Europe. Au total, plus de 9,6 milliards d’euros de prêts ont été approuvés dans cette optique en Allemagne, contre 8,6 milliards d’euros l’année précédente. Il s’agit du volume de financement annuel le plus important de la BEI dans le pays ces 15 dernières années et du deuxième jamais atteint depuis que la Banque a commencé à y soutenir des projets en 1960.

En 2024, 49 milliards d’euros d’investissements ont ainsi été soutenus en Allemagne. Chaque euro de financement octroyé par le Groupe BEI, qui se compose de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale spécialisée dans le financement des jeunes pousses, a donc permis de mobiliser 5 euros d’investissement.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La BEI est un partenaire solide pour l’avenir de l’Allemagne. Grâce à nos financements, nous aidons les entreprises à innover et à se développer, à exploiter le potentiel des énergies renouvelables et à réduire leur consommation d’énergie. Dans le même temps, nous renforçons l’économie locale. Nous investissons dans la compétitivité à long terme de l’industrie allemande, notamment en développant l’infrastructure nécessaire à la transformation numérique et écologique. Qu’il s’agisse de jeunes pousses, de PME ou de grandes entreprises : elles peuvent toutes compter sur notre soutien. C’est aussi vrai pour les services municipaux et les transports publics urbains. Ensemble, nous construisons une Allemagne à la fois prospère et durable. »

Soutien à l’économie allemande

Dans un contexte de baisse globale des investissements des entreprises, la banque de l’UE s’est encore davantage concentrée en Allemagne sur le renforcement de la compétitivité et de la capacité d’innovation de secteurs industriels clés, tels que les équipementiers automobiles et l’industrie pharmaceutique. Plus de 4,8 milliards d’euros ont appuyé les investissements des entreprises. Ils ont principalement bénéficié à l’innovation technologique, à la recherche-développement et aux petites entreprises. ZF s’est vu octroyer 425 millions d’euros pour la mise au point de nouveaux systèmes de freinage et de direction pour la conduite semi-autonome. Bayer pourra obtenir jusqu’à 800 millions d’euros pour des activités de recherche-développement sur de nouveaux produits pharmaceutiques dans le domaine de la cardiologie et de l’oncologie.

On constate en particulier dans le cas de grands projets avec des entreprises privées qu’une participation de la BEI mobilise des capitaux privés : nos prêts à l’appui des travaux de recherche menés par Bayer s’élèvent à environ 30 % du coût du projet ; les 70 % restants ont été financés par des banques privées ou par les propres flux de trésorerie de l’entreprise, c’est-à-dire par des sources privées. Cela illustre l’effet d’attraction de la BEI, dont la présence agit comme un label de qualité, encourageant les capitaux privés à participer aux projets.

Le Groupe BEI a encore renforcé ses opérations de financement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) en coopération avec d’autres banques. Dans ce cadre, la BEI et le FEI soutiennent la création de portefeuilles auprès de banques intermédiaires, tant privées que publiques, afin de faciliter le financement de l’action pour le climat et de l’innovation au sein des PME. Parmi les projets emblématiques relatifs au financement des PME menés en 2024, citons l’apport par la BEI de garanties à hauteur de 200 millions d’euros pour couvrir un portefeuille de prêts de la banque de crédit industriel IKB. Au total, le Groupe BEI a appuyé plus de 10 000 PME en Allemagne l’année dernière, ce qui a permis de sauvegarder 390 000 emplois.

Transition numérique et innovation

Pour accélérer le passage au numérique de l’économie allemande dans son ensemble, la BEI s’engage davantage dans l’extension du réseau de fibres optiques, par exemple auprès de Deutsche Glasfaser et de Deutsche Giganetz, afin de raccorder plus d’un million de foyers supplémentaires avec des débits pouvant atteindre plusieurs gigabits par seconde. Un réseau de fibres optiques couvrant l’ensemble du territoire est la condition préalable pour rendre les campagnes tout aussi attractives que les villes pour l’implantation d’entreprises.

L’innovation technologique jouera un rôle déterminant pour parvenir à une économie compétitive et neutre en carbone d’ici à 2045. C’est pourquoi la BEI et sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), financent des jeunes pousses dès leur démarrage et jusqu’à leurs phases de développement de marché et de croissance, souvent avec l’appui du programme InvestEU. Parmi les exemples remarquables de 2024, citons Eavor, une entreprise qui exploite la géothermie des couches rocheuses profondes selon une technologie en circuit fermé, comme dans une machine à mouvement perpétuel, sur son site de Geretsried, en Bavière, ou encore Sunfire, un fabricant d’installations d’électrolyse économes en énergie pour la production d’hydrogène vert implanté à Dresde.

Dans le secteur des transports également, nos financements misent sur des solutions innovantes. C’est notamment le cas de notre prêt à Vay, une jeune pousse du secteur de la mobilité. Cette société propose des services d’autopartage téléopéré. Le véhicule est acheminé vers le client par un opérateur qui le commande à distance. Ensuite, le client le conduit lui-même de manière classique, avant que Vay ne reprenne le contrôle du véhicule à distance une fois la location terminée.

Action pour le climat

L’activité du Groupe BEI démontre que la compétitivité et l’innovation vont de pair avec la durabilité. Ainsi, en 2024, nous avons investi 5,2 milliards d’euros dans des projets liés au climat en Allemagne. Ces opérations avaient pour objectif principal de favoriser le déploiement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, et, partant, la décarbonation et la réduction de la facture énergétique des ménages et des entreprises.

Avec 56 % du total des financements consacrés au climat en Allemagne en 2024, la BEI a de nouveau dépassé son objectif d’affecter au moins 50 % de l’ensemble de ses ressources à l’action pour le climat. Par exemple, la BEI soutient à hauteur de 1,2 milliard d’euros un parc éolien en mer d’une capacité de 1,1 gigawatt mis en œuvre par RWE en mer du Nord, au large des côtes du Jutland. Celui-ci permettra de fournir assez d’électricité pour un million de foyers. Parmi les financements en faveur du climat et de la transition énergétique, citons également la mise en œuvre du programme de garanties à l’appui du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne. Dans le cadre de la collaboration de la BEI avec Deutsche Bank et Commerzbank, 2 milliards d’euros sont mis à la disposition des fabricants éoliens, au titre de prêts-cadres, pour le préfinancement de l’équipement de nouveaux parcs éoliens. Au moyen de ces initiatives, nous soutenons la fourniture d’électricité abordable.

Soutien aux municipalités

La BEI aide les municipalités à développer les infrastructures essentielles dans les domaines des réseaux électriques, de la mobilité et du logement.

La lenteur de l’expansion des réseaux électriques agit comme un goulot d’étranglement pour la transformation numérique et écologique. Des investissements massifs sont nécessaires pour pouvoir intégrer davantage de producteurs décentralisés d’énergie solaire et éolienne au réseau et permettre aux consommateurs de raccorder des pompes à chaleur et des bornes de recharge murales. Le prêt de 400 millions d’euros pour la modernisation et la transformation numérique des réseaux électriques consenti à TEAG, un groupement de 620 communes rurales de Thuringe chargé de l’exploitation du réseau, constitue une opération importante à cet égard. La régie municipale de Reutlingen a également reçu un prêt destiné à financer l’extension du réseau électrique et à soutenir la transition vers d’autres modes de chauffage.

En Allemagne, la BEI continue aussi d’investir dans la mobilité durable. Elle a notamment financé de nouveaux trains pour le réseau S-Bahn de Cologne à hauteur de 1 milliard d’euros.

Le logement abordable est un sujet de plus en plus pressant en Allemagne comme dans le reste de l’Europe. C’est pourquoi la BEI contribue à la construction de nouveaux logements par les municipalités, par exemple à Brême et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi qu’à la modernisation des techniques de construction, de sorte qu’à l’avenir, des modules préfabriqués puissent être construits à moindre coût et de manière plus durable. Gropyus est une pionnière dans le domaine. Cette jeune pousse berlinoise construit des immeubles d’habitation en bois respectueux de l’environnement grâce à une technique modulaire.

Renforcement de l’union des marchés des capitaux

Le Groupe BEI mise en outre sur de nouveaux produits de titrisation. Il a ainsi participé à la première titrisation publique de crédits pour des équipements solaires en Europe mise en œuvre par Enpal. Celle-ci pourra ainsi refinancer son offre de prêts solaires aux propriétaires de logements souhaitant utiliser les énergies renouvelables. Cette opération contribuera également à l’approfondissement du marché européen des capitaux.

Informations générales

Ayant porté le volume de ses prêts à 9,6 milliards d’euros, le Groupe BEI a poursuivi sa forte trajectoire de croissance en Allemagne en 2024. Ses financements y avaient déjà continuellement augmenté les trois années précédentes, passant de 5,7 milliards d’euros en 2021, à 6,6 milliards d’euros en 2022 puis à 8,6 milliards d’euros en 2023.

S’agissant des priorités de financement du Groupe BEI en Allemagne en 2024, ce sont les projets relevant de l’objectif « Énergie durable et ressources naturelles » qui se sont classés en tête, avec 4,252 milliards d’euros. Au deuxième rang viennent ceux relevant de l’objectif « Innovation, transition numérique et capital humain », à hauteur de 3,182 milliards d’euros. Les objectifs « Des villes et régions durables » et « Soutien aux PME et ETI » ont, quant à eux, bénéficié d’un soutien respectivement de 1,092 milliard d’euros et 1,083 milliard d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en promouvant la transition numérique et l’innovation technologique, ainsi que la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales et des investissements à impact en dehors de l’UE. Les financements de la BEI soutiennent également l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend aussi le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient permettre de mobiliser quelque 350 milliards d’euros d’investissements et ainsi soutenir 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ la moitié des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de la politique de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. Ce résultat souligne l’engagement de la Banque en faveur de la promotion d’une croissance inclusive et de l’harmonisation du niveau de vie.