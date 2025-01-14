Allemagne : la BEI soutient l’extension des réseaux d’électricité et de chaleur à Reutlingen

Reutlingen

Stadtwerke Reutlingen obtient un prêt de la BEI de 70 millions d’euros pour financer des investissements dans les réseaux d’électricité et de chauffage de la région de Reutlingen.

La modernisation et la transformation numérique du réseau électrique permettront de mieux intégrer et distribuer l’énergie éolienne et solaire dans le cadre de la transition énergétique.

L’extension du réseau de chauffage collectif dans la région est également prévue.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient à hauteur de 70 millions d’euros le vaste programme d’investissement dans les réseaux de la régie municipale Stadtwerke Reutlingen.

Les investissements visent pour l’essentiel à moderniser le réseau électrique de la ville et ses environs. Il est prévu de remplacer ou de remettre en état des câbles électriques et des lignes aériennes, tous niveaux de tension confondus, d’ici à la fin de 2027. Les stations de transformation seront elles aussi modernisées. En outre, des composants de réseau modernes sont requis pour une commande automatisée et numérique.

Ces investissements sont nécessaires pour pouvoir intégrer davantage de producteurs décentralisés d’énergie solaire et éolienne au réseau, permettre aux consommateurs de raccorder des pompes à chaleur et des bornes de recharge murales et concrétiser la transformation numérique.

Compte tenu de l’augmentation de la demande d’électricité et de l’essor de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) estime à 327,7 milliards d’euros les besoins d’investissement dans les réseaux électriques en Allemagne d’ici à 2045, y compris dans les réseaux de distribution des régies municipales. Il convient en outre de rendre les réseaux de distribution « intelligents » afin de maximiser les capacités techniques sans occasionner de dommages, de garantir le raccordement rapide des pompes à chaleur au réseau et de coordonner l’intégration et le prélèvement, y compris au niveau local. Cela passe par le recours à d’autres technologies de télécommunication et de calcul.

Des investissements visant l’extension du réseau de chauffage collectif sont également prévus à Reutlingen afin de pouvoir raccorder de nouveaux consommateurs dans la région et de remplacer les systèmes de chauffage au gaz et au mazout.

L’objectif premier du projet est de garantir la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans la région de Reutlingen pour répondre à l’augmentation de la demande et permettre la décarbonation des systèmes de chauffage.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La transition écologique exige des investissements plus importants dans nos infrastructures de réseau. Nous avons besoin de réseaux électriques modernisés et plus performants pour accompagner le développement des énergies renouvelables et l’augmentation des besoins dans un monde toujours plus électrifié. Grâce à des financements comme celui que nous mettons à la disposition de Stadtwerke Reutlingen, nous veillons à un approvisionnement stable et sûr en électricité au bénéfice de la population et des entreprises de la région. »

Jens Balcerek, directeur de Stadtwerke Reutlingen GmbH : « Le soutien de la BEI est un élément essentiel du financement et de la mise en œuvre d’investissements exigeants compte tenu des défis auxquels Stadtwerke Reutlingen est confronté en tant que propriétaire et exploitant de réseaux d’électricité et de chaleur. Notre objectif est d’améliorer durablement la qualité de vie dans la région de Reutlingen grâce à un approvisionnement en énergie fiable, propre et local. Sans le développement concomitant de nos réseaux d’électricité et de chaleur, cet objectif ne serait pas réalisable. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Stadtwerke Reutlingen

Stadtwerke Reutlingen GmbH et les sociétés liées FairEnergie GmbH, FairNetz GmbH, Reutlinger Stadtverkehr et Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG contribuent à la qualité de vie et au potentiel économique de la ville et de la région. Fort de quelque 750 collaboratrices et collaborateurs, le groupe d’entreprises œuvre chaque jour au bien-être de la population en faisant preuve d’une grande compétence et d’une solide détermination. FairEnergie GmbH, FairNetz GmbH, Reutlinger Stadtverkehr et Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG sont des entreprises performantes dans les domaines de l’approvisionnement en énergie et en eau ainsi que des transports publics locaux. En outre, Stadtwerke Reutlingen exploite quatre établissements de bains municipaux.

Stadtwerke Reutlingen GmbH fournit des prestations de services centraux à ses sociétés liées, comme la direction commerciale, les ressources humaines et la formation, la comptabilité financière et le contrôle financier, les approvisionnements et les technologies de l’information. En outre, le groupe d’entreprises est l’un des plus grands organismes de formation de Reutlingen. La régie municipale collabore avec les autorités de la ville sur des sujets importants relevant de la durabilité afin de faire progresser la protection du climat dans la région.