Allemagne : la BEI soutient Vay dans le lancement de services d’autopartage téléopérés

La BEI prête 34 millions d’euros à l’entreprise allemande de mobilité téléopérée Vay

L’entreprise berlinoise Vay lance ses services commerciaux en Europe

Les investissements bénéficient d’une garantie au titre du programme InvestEU de l’Union européenne

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 34 millions d’euros à la start-up allemande spécialisée dans la téléconduite Vay pour le développement de ses activités en Europe. Le financement de la BEI permettra à Vay, entreprise basée à Berlin, d’accélérer le développement d’une technologie permettant à un véhicule d’être acheminé en toute sécurité dans les rues de la ville par un conducteur humain professionnel se trouvant dans une station de téléopération. Vay a lancé en janvier 2024 son premier service commercial dans la ville américaine de Las Vegas.

L’entreprise prévoit d’offrir des services d’autopartage de porte à porte dans un plus grand nombre de villes d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi que d’établir des partenariats interentreprises avec des constructeurs automobiles et d’autres acteurs stratégiques du secteur.

« Cet investissement témoigne une fois de plus de notre détermination à soutenir les pionniers européens de la technologie, tels que Vay, qui ont des ambitions mondiales », a déclaré Nicola Beer, vice-présidente de la BEI. « Leur technologie innovante, mise au point ici en Europe, ouvre de nouvelles perspectives pour une utilisation efficace des voitures et des camions dans le cadre du transport de personnes et de marchandises. Elle dessine de nouvelles voies pour parvenir à une mobilité urbaine propre, efficace et inclusive dans nos villes. »

Grâce à la technologie de Vay, des téléconducteurs professionnels pilotent à distance des véhicules jusqu’au lieu de prise en charge par le client. Quand la voiture est arrivée, l’utilisateur en prend le contrôle manuel et la conduit comme il le ferait avec n’importe quel véhicule classique. Une fois parvenu à destination, l’utilisateur peut sortir de la voiture sans se soucier du stationnement, car un téléconducteur gère le stationnement ou achemine la voiture jusqu’au client suivant. Le système offre une mobilité de porte à porte plus durable pour un coût deux fois moins élevé que pour un acheminement traditionnel du véhicule jusqu’au client.

La téléconduite offre l’avantage indéniable d’un conducteur humain qui contrôle à distance le véhicule en temps réel. En conséquence, ce système est simple à utiliser et offre un large éventail de possibilités. Il s’agit d’un concept différent de celui des véhicules entièrement autonomes, lesquels impliquent davantage de complexités techniques et juridiques.

Thomas von der Ohe, cofondateur et directeur exécutif de Vay : « Nous sommes fiers que la BEI ait décidé d’appuyer Vay, car les fonds alloués seront décisifs pour poursuivre la mise au point de notre technologie et soutenir la croissance de notre entreprise ». « Nous partageons le même objectif et sommes déterminés à promouvoir le développement économique au sein de l’Union européenne. En outre, cet investissement jouera un rôle crucial dans le renforcement de la confiance que les régulateurs, les partenaires et les consommateurs de l’UE accordent à Vay, ouvrant ainsi la voie au déploiement commercial de nos services dans les villes européennes. »

Vay est la seule entreprise en Europe à faire rouler sur la voie publique des véhicules sans conducteur derrière le volant. Au début de 2024, elle a élargi la portée de ses activités en lançant un service commercial de téléconduite à Las Vegas, devenant ainsi une pionnière dans le domaine des véhicules télépilotés. Déterminée à créer des villes plus sûres, plus durables et plus agréables à vivre, Vay s’appuie sur sa technologie de téléconduite pour optimiser l’utilisation de son parc électrique, réduisant potentiellement le nombre de voitures circulant sur les routes.

Vay a noué un dialogue actif avec plusieurs villes et pays à travers l’Europe et les États-Unis afin d’examiner la possibilité de lancer d’autres services de téléconduite à l’avenir. En 2023, l’entreprise a effectué avec succès des essais de conduite sans conducteur à bord sur des routes publiques à Hambourg, en Allemagne. Depuis qu’elle a franchi cette étape importante, Vay collabore étroitement avec les autorités allemandes pour préparer le lancement commercial de son service à Hambourg.

Le financement de la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires en faveur des nouvelles technologies d’ici à 2027. L’opération est conforme à l’objectif d’InvestEU consistant à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, PME, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un produit d’investissement en quasi-fonds propres adapté aux entreprises en phase de démarrage et de croissance qui combine un prêt à long terme avec un instrument liant le rendement à la performance de l’entreprise. Depuis 2015, la BEI a effectué plus de [X] investissements sous la forme de prêts d’amorçage-investissement dans l’ensemble de l’Europe, pour un montant total dépassant [X] milliards d’euros. Avec l’appui d’InvestEU, la BEI entend soutenir les entreprises européennes, et leur expansion, dans les secteurs des technologies propres, des « deeptech » et des sciences de la vie.

Vay développe une technologie de qualité pour la conduite à distance (« téléconduite ») d’automobiles, ouvrant la voie à des services de mobilité durables et sans conducteur. Comme alternative à la conduite autonome, Vay vise à introduire progressivement dans son système des fonctions de conduite autonome basées sur des données de télépilotage de grande qualité.

En février 2023, Vay a été la première entreprise d’Europe – et elle est toujours la seule – à faire circuler sur la voie publique des véhicules sans conducteur à bord. En janvier 2024, Vay a lancé sur le marché son premier service de mobilité à Las Vegas, aux États-Unis. Les téléconducteurs pilotent une voiture électrique pour l’amener à l’utilisateur et la récupèrent une fois le trajet terminé, ce qui évite ainsi la perte de temps liée à la recherche d’une place de stationnement. Une fois en possession de la voiture, l’utilisateur la conduit lui-même. Le service de mobilité ainsi créé est le service porte à porte le plus abordable.

Vay a été fondée à Berlin en 2018 par Thomas von der Ohe, Fabrizio Scelsi et Bogdan Djukic. L’effectif de Vay, constitué de plus de 150 personnes, rassemble le meilleur de deux univers : celui de l’expérience des logiciels et des produits acquise auprès de la Silicon Valley d’une part, et celui du matériel et de l’ingénierie de la sécurité automobile acquise en Europe, d’autre part. L’entreprise a des bureaux à Berlin et Hambourg, en Allemagne, et à Las Vegas, aux États-Unis. Vay a lancé une collecte de fonds de série B de 95 millions de dollars. Parmi les investisseurs figurent Kinnevik, Coatue, Eurazeo, Atomico, La Famiglia et Creandum, ainsi que des investisseurs providentiels très connus tels que Patrick Pichette, l’ancien directeur financier d’Alphabet, Peter Mertens, ancien membre du conseil d’administration chargé de la R-D et de la conception et directeur technologique chez Audi, et Gustav Söderström, directeur technologique et chef de produit chez Spotify. www.vay.io