Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI facilite le développement, par Sunfire, d’électrolyseurs à oxyde solide destinés à la production d’hydrogène vert dans des environnements industriels.

Cette technologie contribue à la décarbonation et à la production d’énergie abordable en Europe.

Le prêt de la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe à des investisseurs privés pour soutenir la mise au point de technologies d’électrolyse innovantes nécessaires à la transition écologique de l’Europe. La banque de l’UE a signé un premier accord de financement d’une valeur maximale de 100 millions d’EUR avec Sunfire, une entreprise basée en Allemagne, afin que celle-ci progresse vers une production en série de ses électrolyseurs à oxyde solide.

Le financement de la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans toute l’Europe d’ici à 2027, notamment en faveur des nouvelles technologies. En outre, Sunfire a obtenu 215 millions d’EUR supplémentaires dans le cadre d’un tour de financement en fonds propres de série E.

L’accord de financement aidera Sunfire à développer des électrolyseurs permettant de produire de l’hydrogène vert plus économe en énergie et meilleur marché pour les processus industriels. Cet hydrogène viendra remplacer les combustibles fossiles dans des secteurs à forte consommation d’énergie comme la production de produits chimiques et d’acier. Parmi les clients probables figurent les producteurs d’engrais et d’ammoniac ou de méthanol, les grands énergéticiens et les aciéries qui cherchent à décarboner leur production.

Fondée en 2010 et basée à Dresde, Sunfire offre une combinaison de deux plateformes technologiques complémentaires et différenciées. Les électrolyseurs alcalins sous pression de Sunfire sont déjà installés à l’échelle industrielle aujourd’hui. La technologie innovante d’électrolyseurs à oxyde solide à haute température développée par l’entreprise sera une option recherchée pour de nombreuses applications à l’avenir, en raison de son efficacité supérieure.

Dans le cadre de la poursuite du développement des électrolyseurs à oxyde solide, Sunfire s’efforcera d’obtenir des améliorations dans la conception des empilements de cellules et des modules, en mettant en œuvre de nouveaux matériaux et en optimisant la conception. Elle se concentrera aussi sur l’automatisation et les nouvelles techniques de production, afin de simplifier le processus de production.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de financement de la BEI en Allemagne : « Pour que la transition écologique fonctionne au sein des industries à forte intensité énergétique, il est crucial de mettre en place un environnement commercial pour l’hydrogène vert. Des électrolyseurs évolutifs, fiables et efficaces sont essentiels à cet égard. Par conséquent, à la BEI, nous sommes heureux de soutenir la technologie innovante de Sunfire. »

Iliana Ivanova, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « Cet investissement incarne notre engagement à promouvoir des technologies révolutionnaires qui joueront un rôle central dans la transition verte et numérique. Par la mobilisation de fonds tant publics que privés, nous renforçons la position de l’UE en tant que cheffe de file mondiale de l’innovation durable et nous veillons ainsi à ce que nos industries restent compétitives sur le chemin vers la neutralité carbone. Ensemble, nous transformons la vision ambitieuse d’une Europe plus verte et plus résiliente en une réalité tangible. »

Le concours de la BEI prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement, assorti d’une garantie au titre du volet « Transition écologique » d’InvestEU, qui soutient la réalisation de l’objectif stratégique de l’UE consistant à décarboner l’industrie. Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI sont une forme de financement qui répond aux besoins des entreprises innovantes à croissance rapide. Sans effet de dilution sur le capital détenu par le ou les fondateurs, ils viennent compléter les financements en capital-risque en offrant des durées plus longues que les produits classiques de dette à risque.

Nils Aldag, fondateur et PDG de Sunfire : « L’UE est à juste titre déterminée à préparer son industrie pour l’avenir. Cela nécessite une approche à deux volets : 1) accompagner les industries à forte intensité énergétique dans leur décarbonation et l’amélioration de la productivité et de la résilience de leurs activités, et 2) aider les acteurs industriels des technologies propres comme Sunfire à être compétitifs sur la scène mondiale. Le prêt de la BEI démontre que Sunfire est aussi en mesure d’accéder au marché de la dette à risque. En plus du soutien continu et croissant que nous apportent les investisseurs, cela nous donne la confiance nécessaire pour faire changer d’échelle la production de la prochaine génération d’électrolyseurs. Des investissements comme celui-ci contribuent à faire passer le “Made in Europe” de l’ambition à la réalité, et je suis ravi de cette marque de confiance à l’égard de notre entreprise. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles et est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Sunfire

Sunfire compte parmi les chefs de file mondiaux de la production d’électrolyseurs industriels reposant sur les technologies alcaline sous pression et à oxyde solide. Avec ses solutions d’électrolyse, Sunfire relève un défi clé du système énergétique actuel : fournir de l’hydrogène et des gaz de synthèse renouvelables, soit des substituts neutres pour le climat, pour remplacer les énergies fossiles. La technologie d’électrolyse innovante et éprouvée de Sunfire permet la transformation des industries à forte intensité de carbone qui dépendent actuellement de combustibles fossiles (pétrole, gaz ou charbon). L’entreprise emploie plus de 500 personnes en Allemagne et en Suisse.