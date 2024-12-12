Allemagne : la BEI et Commerzbank soutiennent les fabricants européens d’équipements éoliens

Getty

La BEI accorde une contre-garantie de 500 millions d’euros à Commerzbank.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de financement de 5 milliards d’euros de la BEI visant à soutenir la construction de nouveaux parcs éoliens en Europe.

L’appui de la BEI permettra à Commerzbank d’émettre des cautions de restitution d’acompte et de bonne exécution à hauteur d’un milliard d’euros au maximum pour des investissements dans l’éolien.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne qui visent à accélérer la transition vers l’énergie verte en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a une nouvelle fois recours à son initiative de 5 milliards d’euros pour soutenir les fabricants européens d’équipements éoliens, accordant une contre-garantie de 500 millions d’euros à Commerzbank AG, établie en Allemagne. Cette opération permettra à Commerzbank de constituer un portefeuille de garanties bancaires à hauteur d’un milliard d’euros au maximum à l’appui de nouveaux investissements dans des parcs éoliens dans l’UE.

Il s’agit de la deuxième opération en Allemagne dans le cadre du plan adopté par la BEI en décembre 2023 pour renforcer l’octroi de garanties par des banques commerciales à des entreprises de l’ensemble du secteur éolien européen. Cette initiative fait partie du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne présenté par la Commission européenne en octobre 2023 afin de préserver la santé et la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement du secteur éolien dans toute l’Union. Elle prévoit l’octroi de contre-garanties aux principaux bailleurs de fonds du secteur, dont Commerzbank.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Grâce à notre coopération avec Commerzbank, nous soutenons les fabricants européens d’équipements éoliens et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du secteur éolien. Sur notre trajectoire vers la neutralité climatique, nous devons renforcer les industries européennes clés afin d’accélérer la décarbonation grâce à l’innovation et au savoir-faire. Avec ce projet, nous préservons non seulement des emplois dans une industrie durable et concurrentielle, mais aussi notre compétitivité dans un secteur critique. »

Les contre-garanties de la BEI au titre de son initiative de 5 milliards d’euros visent à partager les risques de crédit auxquels sont confrontées les banques commerciales lorsqu’elles traitent avec des acteurs de l’industrie éolienne. L’instrument facilite l’accès à des cautions de restitution d’acompte et de bonne exécution, ce qui profite à la fois aux banques et à l’industrie.

Le projet bénéficie de l’appui du programme InvestEU de l’UE, sans lequel la BEI n’aurait pas été en mesure d’apporter un tel soutien.

Dans le cadre de ce projet, grâce à l’appui la BEI, Commerzbank pourra fournir des garanties bancaires aux fabricants d’équipements éoliens. Les fabricants pourront ainsi obtenir des acomptes et fournir également des garanties de bonne exécution lorsqu’ils entreprennent de nouveaux projets éoliens. Ce mécanisme de garantie leur permettra de payer à l’avance leurs fournisseurs pour l’équipement des parcs éoliens et les composants connexes de la chaîne de valeur éolienne, notamment les turbines, les infrastructures de raccordement au réseau, les câbles et les postes de transformation.

Le mécanisme de garantie conjoint d’un milliard d’euros de la BEI et de Commerzank devrait permettre de mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements privés.

Tim Koenemann, responsable mondial du financement des infrastructures vertes chez Commerzbank : « L’accélération ainsi que l’ampleur globale de la transition énergétique nécessitent des investissements massifs, mais impliquent également des exigences nettement plus élevées en matière de sûretés et de garanties. Notre accord avec la BEI nous donne l’occasion d’élargir notre solide soutien aux clients du secteur de l’énergie éolienne. Ce type de partenariats entre les acteurs publics et le secteur privé sera essentiel pour, en temps utile, mener à bien une transformation numérique et durable en Europe. »

Même si le secteur de l’énergie éolienne est à ce jour une réussite européenne, il subsiste des goulets d’étranglement au niveau de la chaîne d’approvisionnement en raison d’une demande incertaine, de la lenteur des procédures d’octroi de permis, des niveaux élevés de l’inflation et des prix des matières premières, ainsi que d’une concurrence internationale accrue.

Le contrat conclu entre la BEI et Commerzbank est une illustration de l’utilisation des instruments de partage des risques pour relever ces défis et, partant, financer des projets à l’appui de la transition écologique. Les contre-garanties libèrent des fonds pour des financements supplémentaires qui pourront être utilisés pour répondre à la nécessité d’augmenter la production afin d’accélérer le déploiement de l’énergie éolienne.

L’énergie éolienne jouera un rôle central dans la réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’énergies renouvelables. Pour que les énergies renouvelables représentent 45 % du bouquet énergétique de l’UE d’ici la fin de la décennie, la capacité éolienne installée devra être augmentée de 117 gigawatts (GW). L’initiative de 5 milliards d’euros de la BEI permettra l’installation de 32 GW.

Informations générales

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite coopération avec les autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros, dont 8,6 milliards d’euros pour des projets en Allemagne.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles qui ne réduisent pas les émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un soutien financier. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements signés chaque année par le Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En octobre 2023, la Commission européenne a présenté le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne afin de relever l’ensemble inédit de défis auxquels le secteur éolien est confronté, notamment une demande insuffisante et incertaine, des procédures d’octroi de permis lentes et complexes, un manque d’accès aux matières premières et une inflation et des prix des matières premières élevés. Dans un plan d’action spécifique, la Commission a présenté un ensemble d’initiatives relatives à l’octroi de permis, à la conception des enchères, aux compétences et à l’accès au financement afin de garantir que la transition vers une énergie propre aille de pair avec la compétitivité industrielle et que l’énergie éolienne continue d’être une réussite européenne.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Commerzbank AG est la première banque du Mittelstand, les entreprises familiales indépendantes en Allemagne, et un partenaire solide pour sa clientèle constituée de quelque 25 500 grandes entreprises. Elle soutient également une clientèle de particuliers et de petites entreprises dans le pays, qui représentent plus de 400 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Ses deux segments d’activité – à savoir Clientèle privée et petites entreprises et Grands comptes – offrent un éventail complet de services financiers. Commerzbank traite environ 30 % des opérations bancaires du commerce extérieur de l’Allemagne et est présente à l’international dans plus de 40 pays sur le segment Grands comptes. Elle concentre ses activités sur les entreprises du Mittelstand, les grandes entreprises et les clients institutionnels. Dans le cadre de ses activités internationales, Commerzbank soutient les clients ayant une relation d’affaires avec l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse et les entreprises de secteurs d’avenir. Sur le segment Clientèle privée et petites entreprises, elle est aux côtés de ses clients avec ses marques Commerzbank et comdirect et propose des services en ligne ou mobiles, par l’intermédiaire de son centre de conseil ou en personne dans ses succursales. Sa filiale polonaise mBank S.A. est une banque numérique innovante qui dessert quelque 5,7 millions de clients (particuliers et entreprises) principalement en Pologne, ainsi qu’en Tchéquie et en Slovaquie.