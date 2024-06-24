Danemark/Allemagne : la BEI cofinance le nouveau parc éolien en mer de RWE au moyen d’un prêt vert de 1,2 milliard d’EUR

Shutterstock

Le parc éolien Thor, d’une capacité de 1,1 gigawatt, sera implanté dans les eaux danoises de la mer du Nord et alimentera en électricité verte plus d’un million de foyers danois.

Le prêt de la Banque européenne d’investissement appuie la stratégie de décarbonation de RWE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 1,2 milliard d’EUR à la société allemande RWE pour soutenir la construction d’un parc éolien de 1,1 gigawatt en mer du Nord. Au large des côtes danoises, le parc éolien Thor sera le plus grand du Danemark, avec 72 éoliennes d’une capacité de 15 MW chacune. Il sera en mesure de produire assez d’électricité verte pour alimenter l’équivalent de plus d’un million de foyers danois, soit un foyer sur trois.

Deuxième développeur d’éoliennes au monde, RWE a de l’expérience avec ce type de projets. L’entreprise contribue largement au succès de la transition énergétique et de la décarbonation de l’économie et investira 55 milliards d’EUR dans des projets liés aux énergies renouvelables, aux batteries, à la production flexible et à l’hydrogène dans le monde entier sur la période 2024-2030. Elle a déjà effectué pour 20 milliards d’EUR d’investissements nets entre 2021 et 2023. L’entreprise s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040.

Le prêt de la BEI cofinancera des fondations monopieux, des turbines, des câbles d’interconnexion, une station de conversion en mer, des câbles d’exportation, une section de câbles terrestres et une sous-station terrestre. Les éoliennes sont fournies par Siemens Gamesa. Le raccordement au réseau national danois est assuré par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité danois Energinet.

Ce projet est situé sur la côte ouest du Jutland, à environ 22 km de Thorsminde, dans la municipalité de Holstebro. Les principaux travaux d’installation en mer sont prévus pour 2025 et 2026. Le parc éolien devrait être pleinement opérationnel au plus tard à la fin de 2027.

Les États qui bordent la mer du Nord, la Commission européenne et le Luxembourg souhaitent accélérer la construction de parcs éoliens et ont conclu la Coopération énergétique de la mer du Nord, un vaste programme éolien destiné à faciliter le déploiement rentable des énergies renouvelables en mer. Le Danemark, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Irlande, la Norvège et la Grande-Bretagne veulent faire en sorte que des éoliennes d’une puissance de 120 gigawatts soient installées en mer du Nord d’ici à 2030. À l’horizon 2050, la puissance des parcs éoliens en mer devrait atteindre pas moins de 300 gigawatts.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des projets en Allemagne : « La BEI a été l’une des premières à investir dans la technologie éolienne et les parcs éoliens en mer. Nous continuerons à soutenir le développement et le déploiement de cette technologie. Un grand parc éolien en mer qui peut alimenter en électricité plus d’un million de ménages soutient la transition vers une économie neutre en carbone en Europe et appuie l’une des grandes priorités de l’Union européenne : bâtir un avenir meilleur et résilient pour ses citoyennes et citoyens. »

Michael Müller, directeur financier de RWE : « Chez RWE, nous sommes pleinement déterminés à œuvrer en faveur d’un système énergétique à zéro émission nette. Ce prêt à des conditions favorables contribue à diversifier davantage nos sources de financement. Avec notre programme d’investissements “Growing Green”, nous investissons massivement dans les énergies renouvelables. Et nous mettons également l’accent sur la circularité. C’est pourquoi nous installons des pales de rotor recyclables dans le parc Thor et sommes les premiers au monde à tester de nouveaux pylônes en acier à faible teneur en carbone qui réduisent considérablement l’empreinte carbone des éoliennes. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

RWE

RWE ouvre la voie vers le monde de l’énergie verte. Avec sa stratégie d’investissement et de croissance « Growing Green », RWE contribue nettement au succès de la transition énergétique et de la décarbonation du système énergétique. L’entreprise emploie environ 20 000 personnes dans près de 30 pays dans le monde. RWE est déjà l’un des chefs de file du secteur des énergies renouvelables. Entre 2024 et 2030, elle investira 55 milliards d’EUR à l’appui de parcs éoliens sur terre et en mer ainsi que de projets relatifs à l’énergie solaire, aux batteries, à la production flexible et à l’hydrogène dans le monde entier. D’ici la fin de la décennie, le portefeuille de projets verts de l’entreprise dépassera 65 gigawatts, une capacité de production qui sera parfaitement complétée par des transactions sur les marchés mondiaux de l’énergie. RWE décarbone son activité conformément à la trajectoire de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C et éliminera progressivement le charbon d’ici à 2030. Elle parviendra à la neutralité carbone d’ici à 2040, dans le droit fil de son objectif : « Our energy for a sustainable life » (notre énergie pour une vie durable).