La Banque européenne d’investissement finance à hauteur de près de 45 millions d’euros le déploiement d’un projet innovant de production d’électricité et de chauffage géothermique en Bavière. Ce financement est assorti d’une garantie au titre du programme européen InvestEU.

L’installation, qui a également bénéficié d’une aide non remboursable du Fonds pour l’innovation de l’Union européenne, fournira du chauffage à faible intensité de carbone à la ville de Geretsried, en Bavière, et à sa région.

La technologie peut être étendue à un plus large éventail de sites que l’énergie géothermique conventionnelle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de près de 45 millions d’euros pour un projet innovant de chauffage géothermique utilisant la technologie Eavor-LoopTM dans le Land de Bavière, en Allemagne. La société Eavor, basée au Canada, mettra en œuvre sa technologie géothermique en circuit fermé pour la première fois à l’échelle commerciale dans la ville bavaroise de Geretsried. Contrairement au chauffage géothermique classique, la technologie Eavor-LoopTM ne capte pas la chaleur dans les eaux souterraines ou les réservoirs de vapeur, mais la prélève directement dans les roches, grâce à des puits creusés en profondeur.

Le premier projet Eavor-LoopTM à l’échelle commerciale est en cours de construction, avec un appui supplémentaire sous la forme d’une aide non remboursable de 91,6 millions d’euros du Fonds pour l’innovation de l’UE. Le prêt de la BEI est assorti d’une garantie au titre du programme européen InvestEU. Le projet est cofinancé par Japan Bank for International Cooperation (JIBC), ING Bank N.V. (ING) et Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) et est assuré par l’agence japonaise de crédit à l’exportation Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). L’opération est considérée comme un prêt vert conformément aux principes applicables aux prêts verts établis par la Loan Market Association (LMA). Le montant total du soutien de la BEI, de JBIC, d’ING et de Mizuho s’élève à 130 millions d’euros. Le cabinet Green Giraffe Advisory est intervenu en tant que conseiller financier unique pour l’emprunteur dans la structuration du financement par emprunt.

Le système Eavor-LoopTM peut être comparé à un radiateur souterrain géant. Deux puits verticaux sont forés à une profondeur de 4 500 à 5 000 mètres. Ensuite, 12 paires de forages latéraux, de 3 000 à 3 500 mètres de long, sont réalisés à partir de la base de chacun des deux puits, pour un total d’environ 90 kilomètres de forage (soit de 320 à 360 km pour quatre systèmes Loops). Le radiateur géant est ensuite rempli de liquide.

Le système fonctionne grâce à la thermocirculation naturelle. L’eau dans la partie inférieure du dispositif est chauffée par la roche souterraine et remonte naturellement à la surface où elle peut être utilisée directement pour chauffer des bâtiments ou produire de l’électricité.

L’installation émet moins de gaz à effet de serre que les systèmes géothermiques classiques parce qu’elle ne nécessite pas l’utilisation intensive de pompes ou l’injection de fluides supplémentaires. Pour que le dispositif fonctionne, il faut un type spécifique de roche souterraine afin d’utiliser la conductivité thermique.

Avant le lancement commercial du système Eavor-LoopTM en Allemagne, Eavor a construit une installation pilote, Eavor-Lite, en Alberta, au Canada, en 2019. Cette installation pilote fonctionne depuis cinq ans.

Le montant total de l’investissement d’Eavor devrait atteindre 350 millions d’euros. Le système Eavor-LoopTM fournira du chauffage à des ménages et à des entreprises. De plus, une centrale électrique sur site convertira la chaleur géothermique en électricité. Eavor a déjà signé un contrat de rachat avec l’entreprise locale de fourniture de chaleur et entend entamer la production de chaleur en 2026, puis augmenter l’offre progressivement. Un deuxième projet Eavor-LoopTM est en cours de développement en Allemagne : l’objectif est de couvrir de 15 à 20 % de la demande de chauffage urbain à Hanovre, dans le Land de Basse-Saxe.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de financement en Allemagne : « Outre l’énergie éolienne et solaire, la chaleur géothermique fournit une source naturelle, stable et fiable d’énergie renouvelable propre. La solution Eavor-LoopTM soutient ainsi la transition vers un système énergétique neutre en carbone en Allemagne et aide le pays à mettre fin à sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles, tout en renforçant la sécurité énergétique pour les ménages et les entreprises. »

Wopke Hoekstra, commissaire européen chargé de l’action pour le climat : « Une nouvelle fois, nous voyons à quel point le Fonds pour l’innovation fournit un travail précieux en finançant des projets de pointe qui permettent de réduire les émissions. Aujourd’hui, grâce au financement de 45 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement et aux 91,6 millions d’euros fournis par le Fonds pour l’innovation, nous soutenons la technologie géothermique innovante Eavor-LoopTM dans le Land allemand de Bavière. Ce projet permettra de fournir du chauffage à faible intensité de carbone à des milliers de ménages et d’entreprises. Il illustre le rôle que le secteur de la géothermie jouera sur la voie de la neutralité carbone. Passer des combustibles fossiles à l’énergie géothermique peut aider à décarboner les besoins en énergie de la population de l’UE et à réduire nos factures énergétiques. »

Daniel Mölk, vice-président exécutif d’Eavor responsable des opérations en Europe : « Nous sommes impressionnés et honorés de voir la Banque européenne d’investissement participer elle aussi, après le Fonds pour l’innovation de l’UE, au financement de notre projet à Geretsried. L’Europe reconnaît dans le système Eavor-LoopTM une technologie modulable clé pour parvenir à la neutralité climatique et renforcer considérablement la sécurité énergétique sur ce continent. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. La banque de l’UE est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU regroupe de multiples outils financiers de l’UE pour appuyer l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de différents partenaires financiers, qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros pour mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Eavor

Eavor (qui se prononce « Ever ») est une société d’énergie basée sur la technologie dirigée par une équipe qui œuvre pour un avenir énergétique propre, fiable et abordable à l’échelle mondiale. La solution Eavor-Loop™ mise au point par l’entreprise représente, à l’échelle mondiale, la première forme véritablement évolutive de production de chaleur et d’électricité propre, distribuable, à capacité de charge de base et flexible. Eavor est parvenue à cette solution en atténuant ou en éliminant bon nombre des problèmes qui font généralement obstacle au recours à l’énergie géothermique. Elle fait circuler en circuit fermé un fluide de travail sans danger complètement isolé de l’environnement, dans un radiateur souterrain géant. Ce radiateur recueille simplement la chaleur du gradient géothermique naturel de la Terre par conduction. Eavor a bénéficié d’investissements en fonds propres de plusieurs acteurs mondiaux de premier plan (producteurs d’énergie, investisseurs, promoteurs, fonds de capital-risque), dont Vickers Venture Partners, bp Ventures, Chubu Electric Power, BDC Capital, Temasek, BHP Ventures, OMV, Canada Growth Fund, Kajima Corporation, et Microsoft Climate Innovation Fund.