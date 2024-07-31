Allemagne : la BEI et Deutsche Bank soutiennent les fabricants européens d’équipements éoliens

Getty

La Banque européenne d’investissement lance son initiative pour l’énergie éolienne de 5 milliards d’euros avec l’octroi d’une contre-garantie de 500 millions d’euros à Deutsche Bank.

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre du train de mesures européennes sur l’énergie éolienne destiné à accélérer la transition énergétique en Europe.

Le soutien de la BEI permettra à Deutsche Bank d’émettre des garanties bancaires d’un montant de 1 milliard d’euros au maximum pour promouvoir la fabrication d’équipements éoliens.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met en œuvre une initiative de 5 milliards d’euros pour soutenir des fabricants européens d’équipements éoliens, en accordant une contre-garantie de 500 millions d’euros à Deutsche Bank AG. L’opération permettra à Deutsche Bank de constituer un portefeuille de garanties bancaires d’un montant maximum de 1 milliard d’euros pour de nouveaux investissements dans des parcs éoliens dans l’UE.

Il s’agit de la première opération dans le cadre du plan de soutien à l’énergie éolienne de la BEI, adopté en décembre 2023, qui prévoit de mettre 5 milliards d’euros à disposition de banques commerciales pour l’octroi de garanties bancaires à des entreprises du secteur éolien européen. Cette initiative, qui fait partie d’un train de mesures de l’UE sur l’énergie européenne présenté par la Commission européenne en octobre 2023, prévoit des contre-garanties pour les principaux bailleurs de fonds du secteur, dont fait également partie Deutsche Bank.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Le déploiement rapide de l’énergie éolienne est essentiel à la décarbonation de l’économie. En collaboration avec Deutsche Bank, nous encourageons le développement des énergies renouvelables en Europe et, partant, la baisse des prix de l’énergie durable. Ce projet préservera et créera également des emplois dans une industrie européenne durable et compétitive. »

Les contre-garanties accordées par la BEI dans le cadre de son initiative de 5 milliards d’euros sont destinées à partager les risques de crédit avec les banques commerciales. L’instrument facilite l’accès aux lignes de crédit pour les avances et les garanties d’exécution, ce qui profite à la fois aux banques et au secteur.

Dans le cadre de ce premier projet, Deutsche Bank fournira, avec l’appui de la BEI, des garanties bancaires aux fabricants d’équipements éoliens. Cela permettra aux fabricants d’obtenir des avances et de fournir des garanties d’exécution lorsqu’ils entreprendront de nouveaux projets éoliens. Ils pourront ainsi régler leurs fournisseurs à l’avance, s’agissant, par exemple, de l’achat de composants tels que les turbines, l’équipement de raccordement au réseau, les câbles et les convertisseurs de tension.

Le mécanisme de garantie de 1 milliard d’euros de la BEI et de Deutsche Bank devrait mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements privés.

Alexander von zur Mühlen, directeur général responsable des opérations en Asie-Pacifique, en Europe, au Proche-Orient et en Afrique (région EMEA) ainsi qu’en Allemagne, et membre du conseil d’administration de Deutsche Bank : « L’accélération et l’ampleur générale de la transition énergétique nécessitent des investissements massifs, mais aussi des garanties bancaires. Notre accord avec la BEI offre aux fabricants d’équipements éoliens un volume de garantie supplémentaire non négligeable, afin de leur permettre de remporter et de mettre en œuvre les projets de grande envergure. Ces partenariats entre les acteurs publics et le secteur privé seront la clé du succès du financement de la transformation numérique et durable. »

Bien que le secteur éolien soit un modèle de réussite européenne, des goulets d’étranglement subsistent au sein de la chaîne d’approvisionnement. Cela tient à plusieurs facteurs : une demande incertaine, de lentes procédures d’octroi de permis pour les projets, une inflation et des prix des matières premières élevés, ainsi qu’une concurrence internationale accrue.

Le contrat conclu entre la BEI et Deutsche Bank montre que les instruments de partage des risques contribuent à relever ces défis et, partant, à financer des projets à l’appui de la transition écologique. Les contre-garanties de la BEI permettront de libérer des fonds pour des financements bancaires supplémentaires, qui pourront être utilisés pour soutenir l’accroissement de la production, afin d’accélérer le déploiement de l’énergie éolienne.

L’énergie éolienne joue un rôle important dans la réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’énergies renouvelables. Pour que la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE puisse atteindre 45 % d’ici la fin de la décennie, il faut augmenter la capacité éolienne installée de 117 gigawatts (GW). L’initiative de 5 milliards d’euros de la BEI permettra la construction d’une capacité éolienne de 32 GW.

Maroš Šefčovič, vice-président chargé du pacte vert pour l’Europe, des relations interinstitutionnelles et de la prospective : « Sans une industrie des technologies propres forte dans l’UE, la transition énergétique ne peut réussir. Ce projet permettra au secteur éolien européen d’avoir accès au soutien financier dont il a besoin pour continuer à prospérer, tant chez nous que sur la scène internationale. »

Kadri Simson, commissaire européenne chargée de l’énergie : « L’énergie éolienne est la clé pour que l’Europe atteigne son objectif ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Pour y parvenir, nous devons continuer à soutenir nos fabricants d’équipements afin que l’Europe puisse faire avancer la transition écologique tout en restant compétitive et en créant des emplois verts. Cette initiative opportune avec la BEI est une mesure importante du paquet européen pour l’énergie éolienne, afin de mobiliser des investissements et de stimuler le secteur éolien. »

Informations générales

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 8,6 milliards d’euros pour des projets en Allemagne.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles sans réduction des émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030.

Plus de la moitié des financements signés chaque année par le Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La banque promeut ainsi une croissance équitable et la convergence des niveaux de vie.

En octobre 2023, la Commission européenne a présenté le train de mesures européennes sur l’énergie éolienne afin de relever les défis sans équivalent auxquels le secteur éolien est confronté. Il lui faut notamment parer à une demande insuffisante et incertaine, à des procédures d’octroi de permis lentes et complexes, à un accès insuffisant aux matières premières ainsi qu’à une inflation et des prix des matières premières élevés. Dans un plan d’action spécifique, la Commission a présenté une série d’initiatives relatives aux procédures d’octroi de permis, à la conception des enchères, aux compétences et à l’accès au financement, pour faire en sorte que la transition vers une énergie propre aille de pair avec la compétitivité du secteur et que l’énergie éolienne continue d’être un modèle de réussite européenne.

Deutsche Bank offre une large gamme de services financiers, allant des opérations de paiement et de crédit à des services ciblés en lien avec les marchés de capitaux, en passant par le conseil en investissement et la gestion d’actifs. Elle sert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, le secteur public et les investisseurs institutionnels. Première banque d’Allemagne, Deutsche Bank s’appuie sur un solide ancrage européen et un réseau mondial.