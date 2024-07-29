Allemagne : la BEI met à disposition un cofinancement de 1 milliard d’euros pour de nouveaux trains S-Bahn en Rhénanie

Alstom

Jusqu’à 90 trains ultramodernes amélioreront progressivement les transports en commun périurbains de Cologne et Düsseldorf en Rhénanie à partir de 2029.

Ces trains S-Bahn attrayants contribueront à éviter les émissions de CO 2 et les longs trajets dans les embouteillages.

Les nouveaux trains Alstom offrent une plus grande accessibilité et plus d’espace pour les vélos et les poussettes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des lignes de crédit de 1 milliard d’euros pour l’achat de nouveaux trains pour les lignes S-Bahn en Rhénanie. Ce financement servira à l’acquisition par le syndicat de transports go.Rheinland et l’autorité de transport régional Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) de jusqu’à 90 trains S-Bahn ultramodernes.

Alstom est le constructeur de ces nouveaux trains S-Bahn, économes en énergie et de maintenance facile. La période de préexploitation débutera en 2029. D’ici 2033, tous les trains seront livrés et se substitueront aux anciens trains.

Le dernier wagon de chaque train est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les trains sont plus confortables et disposent de systèmes modernes d’information, d’une meilleure réception de la téléphonie mobile, d’une connexion Wi-Fi et de toilettes. Chaque train peut accueillir un total de 1 343 voyageurs. Cette capacité accrue sera au fondement de la croissance du transport de voyageurs au cours des prochaines décennies et du report modal vers des trains sobres en carbone.

La Rhénanie, qui comprend les agglomérations de Cologne et de Düsseldorf, est une région industrielle parmi les plus densément peuplées d’Allemagne. Jusqu’à présent, les nombreux navetteurs devaient choisir entre les embouteillages routiers et les trains régionaux et S-Bahn bondés. Le projet soutenu par la BEI s’inscrit dans le cadre de l’extension de la capacité du nœud ferroviaire de Cologne prévue dans le plan fédéral allemand des transports. S’y croisent également les grandes lignes Rhin-Alpes et Mer du Nord-Baltique, qui font partie du réseau transeuropéen de transport.

En tant que chef de file, le syndicat de transports go.Rheinland acquiert, avec son partenaire minoritaire VRR, les nouveaux trains S-Bahn qu’ils mettront à la disposition des entreprises de transport ferroviaire pour leur exploitation.

Cette structure favorise la concurrence en Rhénanie-du-Nord-Westphalie entre les différentes compagnies ferroviaires qui exploitent les trains dont le syndicat de transports reste propriétaire.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Nous nous réjouissons de soutenir la modernisation des transports périurbains en Rhénanie. À la BEI, nous voulons renforcer l’attrait des transports publics régionaux qui représentent une solution de substitution à la voiture respectueuse du climat. C’est pourquoi nous avons besoin de trains S-Bahn modernes et confortables pour les navetteurs et les voyageurs, afin de faciliter le transfert modal de la route au rail. En diminuant le trafic routier, nous réduisons les émissions de CO 2 et nous progressons dans la réalisation de nos objectifs climatiques. »

Michael Vogel, directeur général de go.Rheinland GmbH : « Les trains S-Bahn en Rhénanie s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère. Après l’attribution du marché de construction des trains, nous disposons maintenant de la sécurité de financement nécessaire. Nous nous réjouissons de collaborer avec la BEI et d’autres établissements de crédit renommés afin de proposer un service de pointe à nos voyageurs, qui commenceront à emprunter les nouveaux trains lors de la phase de préexploitation en 2029. »

Oliver Wittke, porte-parole du conseil d’administration de VRR : « Avec la mise en service de ces trains S-Bahn ultramodernes, go.Rheinland et VRR établissent de nouvelles normes en matière de transport régional. Les nouveaux trains contribueront à offrir une meilleure qualité de service et plus de fiabilité aux voyageurs du réseau S-Bahn de Rhénanie. Les voyageurs bénéficieront à bord de sièges inclinables, d’un système d’information client de dernière génération, de toilettes, d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une réception mobile améliorée. Ensemble, nous avons pu une nouvelle fois inciter les constructeurs à concevoir des trains économes en énergie et de maintenance facile. »

Informations générales

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 8,6 milliards d’euros pour des projets en Allemagne.

Tous les nouveaux projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Les investissements dans les combustibles fossiles sans réduction des émissions de CO 2 ne sont pas admissibles à un financement. Le Groupe BEI est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements signés chaque année par le Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La banque promeut ainsi une croissance équitable et la convergence des niveaux de vie.

go.Rheinland est l’autorité organisatrice du transport ferroviaire régional de voyageurs pour la région de Cologne – Bonn – Aix-la-Chapelle et assure, à ce titre, la planification, les achats et le contrôle pour le transport ferroviaire périurbain sur son territoire de compétence. En outre, go.Rheinland soutient les investissements dans les transports en commun périurbains et le transport ferroviaire régional, et promeut la mobilité régionale en Rhénanie.

Depuis 1980, le Verkehrsverbund Rhein-Ruhr modèle le transport régional dans la région Rhin-Ruhr et assure la mobilité de 7,8 millions d’habitantes et habitants. Ce réseau de transport est l’un des plus grands d’Europe et offre à ce titre des services de transport périurbain économiques et adaptés aux besoins. L’autorité de transport régional élabore, en concertation avec 16 villes, 7 districts, 33 entreprises de transport et 7 entreprises de transport ferroviaire, des solutions de mobilité pour la population de la région du Rhin, de la Ruhr et de la Wupper.