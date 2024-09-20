Allemagne : la BEI renforce l’accès à l’internet à haut débit en Allemagne grâce à un prêt de 350 millions d’euros appuyé par InvestEU

Deutsche Glasfaser

Le prêt de la BEI à Deutsche Glasfaser, fournisseur d’accès à l’internet à large bande par fibre optique, permettra de raccorder 460 000 foyers allemands en zone rurale.

Le projet s’appuie sur le réseau de l’entreprise et reliera l’internet à haut débit aux zones mal desservies.

Soutenu par le programme InvestEU de l’Union européenne, le prêt répond au manque d’investissements dans les infrastructures numériques dans les zones moins peuplées.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 350 millions d’euros à Deutsche Glasfaser, fournisseur d’accès à l’internet à large bande par fibre optique, afin que l’entreprise étende son réseau en Allemagne. Le projet rendra l’internet à haut débit accessible à quelque 460 000 ménages et entreprises dans des zones rurales qui ne disposent pas d’une connectivité à haut débit à grande capacité.

Le réseau fournira des services internet de détail pouvant atteindre 10 gigabits par seconde (Gb/s), soit plus que la vitesse à laquelle la plupart des consommateurs ont actuellement accès. La vitesse de téléchargement moyenne dans la plupart des pays européens est de l’ordre de 100 mégabits par seconde (Mb/s) ou moins. L’infrastructure à fibre optique peut prendre en charge une bande passante beaucoup plus élevée que les technologies à large bande classiques reposant sur le cuivre (DSL, VDSL ou câble).

Ce projet bénéficie du partage des risques au titre du programme InvestEU de l’Union européenne. Il vise à remédier au manque d’investissements dans les infrastructures numériques à haut débit dans les zones moins peuplées, où les coûts et les risques sont généralement plus élevés pour les fournisseurs.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Le renforcement des services numériques dans les zones rurales améliorera les conditions de vie et rendra ces régions plus attrayantes. Dans le même temps, il préservera les emplois et aidera les particuliers et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Il prépare ces régions pour l’avenir en répondant aux besoins croissants en bande passante des applications modernes de l’internet (de l’informatique en nuage au travail et à l’enseignement à distance) et des technologies émergentes comme la réalité virtuelle et l’internet des objets. Il est essentiel de réduire la fracture numérique entre zones rurales et urbaines pour aider les premières à être plus compétitives, en encourageant à la fois la croissance économique et le progrès social. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Le programme InvestEU apporte l’internet à haut débit à 460 000 ménages et entreprises dans des zones mal desservies en Allemagne, en partenariat avec la Banque européenne d’investissement et Deutsche Glasfaser. Cet investissement contribuera à résorber la fracture numérique et permettra aux entreprises de croître et de créer des emplois. Il s’agit d’un exemple concret d’une Europe qui investit dans l’avenir et ne laisse personne de côté. »

Le prêt de la BEI s’ajoute à un financement de plusieurs milliards d’euros que Deutsche Glasfaser a obtenu en 2022 et 2024 auprès de banques commerciales, lui permettant ainsi de développer un réseau qui couvre actuellement plus de 2 millions de logements susceptibles d’être raccordés. D’ici à la fin de 2026, la société entend raccorder à la fibre plus de 3 millions de ménages en Allemagne, avec l’ambition à plus long terme d’atteindre jusqu’à 6 millions de ménages dans le pays. Le prêt de la BEI envoie un signal positif pour la poursuite de la collecte de fonds.

Andreas Pfisterer, président-directeur général de Deutsche Glasfaser : « Nous sommes heureux que la BEI nous soutienne dans notre démarche visant à résorber la fracture numérique dans les régions rurales d’Allemagne. En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de la fibre optique en Allemagne rurale et suburbaine, nous nous efforçons clairement de faire bénéficier les consommateurs et les entreprises de ces régions d’un réseau de fibre optique de pointe. Notre modèle intégré de commerce de détail et de gros par l’intermédiaire de notre plateforme en libre accès est un facteur essentiel qui fait la différence sur le marché et constitue une offre attrayante tant pour la municipalité que pour les citoyens. »

Anna Dimitrova, directrice financière de Deutsche Glasfaser : « Je tiens à remercier la BEI pour la confiance qu’elle nous accorde et pour son engagement à promouvoir les infrastructures numériques en Allemagne. Ce nouveau prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre plus large d’un dispositif de financement lié aux facteurs ESG qui financera nos projets au cours des deux prochaines années au moins. Outre la BEI, notre financement repose sur un vaste consortium de banques et d’établissements financiers, dont la plupart nous soutiennent déjà depuis de nombreuses années, étant donné que nous sommes le pionnier de la fibre optique jusqu’à l’abonné dans les zones rurales allemandes. »

Par rapport à d’autres pays européens, l’Allemagne a été relativement lente à déployer des réseaux de fibre optique à haut débit. Seuls environ 35 % des ménages ont été pleinement raccordés à la fibre en 2023, contre 64 % en moyenne dans l’ensemble de l’UE et au Royaume-Uni. Ce projet contribuera à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie allemande de transition numérique et la « boussole numérique » de l’UE visant à fournir à l’ensemble des ménages une connectivité en gigabit d’ici à 2030.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Le groupe Deutsche Glasfaser est le premier fournisseur d’accès à l’internet à haut débit par fibre optique dans les zones rurales et suburbaines d’Allemagne. En tant que pionnier de la desserte par fibre de l’abonné et chef de file du secteur, Deutsche Glasfaser planifie, construit et exploite des réseaux de fibre optique en libre accès pour les ménages, les entreprises et les institutions publiques. L’entreprise vise à déployer des réseaux de fibre optique dans tout le pays, contribuant ainsi de manière significative à la transformation numérique de l’Allemagne. Utilisant des méthodes de planification et de construction innovantes, Deutsche Glasfaser est la cheffe de file technologique du déploiement rapide et rentable de la fibre jusqu’à l’abonné. Elle est soutenue par EQT et OMERS, des investisseurs expérimentés dans les infrastructures numériques.