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PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES

Signature(s)

Amount
€ 52,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 52,000,000
Urban development : € 52,000,000
Signature date(s)
31/01/2020 : € 52,000,000
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21/12/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES

Summary sheet

Release date
5 November 2019
Status
Reference
Signed | 31/01/2020
20180553
Project name
Promoter - financial intermediary
PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
PARIS HABITAT-OPH
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 52 million
EUR 104 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Construction neuve de logements intermédiaires

Le projet consiste à financer un programme d'investissement visant la construction de 252 logements locatifs intermédiaires à Paris pour assurer une plus grande mixité sociale et une répartition géographique plus équilibrée des différentes catégories de logement. L'objectif du projet est aussi d'augmenter et d'améliorer l'offre de logements locatifs intermédiaires à Paris qui présente une forte demande et une offre limitée.

Environmental aspects
Procurement

Avec les conditions nécessaires en place (cf. ESDS), le projet est acceptable pour le financement sur le plan environnement et social.

Paris Habitat est un établissement public local à caractère industriel et commercial et est soumis au code des marchés publics. Les contrats de mise en oeuvre du projet seront passés conformément aux dispositions de la législation européenne applicable en matière de passation de marchés (la directive 2014/24/UE, ainsi que la directive 89/665/CEE, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, avec publication des avis d'appels d'offres au Journal Officiel de l'Union européenne). Cette directive a été transposée dans la législation nationale. Pour des éventuels marchés publics ne relevant pas du champ d'application des directives de l'UE, ces marchés seront régis par la loi nationale sur les achats publics, ce qui est en conformité avec la législation de l'UE sur les marchés publics. Toutefois, les principes pertinents du traité de l'UE tels que la transparence, l'égalité de traitement et la non-discrimination sur la base de la nationalité seront respectés, vu la décision du promoteur d'appliquer la législation européenne de passation de marchés publics. La passation des marchés sera supervisée par l'équipe interne du promoteur. C'est la première opération de la Banque avec le promoteur. Cependant, compte tenu des projets similaires déjà réalisés, la capacité du promoteur en termes de procédures de passation des marchés appliquées est jugée satisfaisante. Dans ces conditions, les procédures de passation des marchés à suivre par le promoteur sont adaptées au projet et satisfaisantes pour la Banque.

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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
Publication Date
21 Dec 2019
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
90230773
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20180553
Sector(s)
Urban development
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
Publication Date
31 Dec 2023
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
156747327
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20180553
Sector(s)
Urban development
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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21/12/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
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