Ensemble pour le climat

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec la société de distribution d’eau et d’assainissement d’Athènes (EYDAP) un nouvel accord de financement de 250 millions d’euros pour son programme d’investissement de 514 millions d’euros visant à moderniser et à remettre en état les services d’eau et d’assainissement au bénéfice de plus de 4 millions d’habitants de la région de l’Attique. Cet accord constitue un jalon important pour EYDAP, puisqu’elle obtient pour la première fois un financement à long terme pour la mise en œuvre de son plan d’investissement stratégique.