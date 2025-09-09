Ensemble pour le climat

En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale, la BEI travaille en étroite collaboration avec les autres banques multilatérales de développement (BMD) et les membres de l’International Development Finance Club sur l’harmonisation des concepts et des méthodes.
Une énergie durable pour un milliard de personnes d’ici 2030
Aujourd’hui, 800 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, dont la moitié de la population d’Afrique subsaharienne. En outre, pour 2,8 milliards de personnes, l’accès à l’électricité n’est pas suffisamment fiable pour assurer les moyens de subsistance, ou encore alimenter des établissements sanitaires et scolaires modernes. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’exacerber les inégalités en matière d’accès à l’énergie dans le monde.
- Pour relever ce défi, la Fondation Rockefeller et la BEI ont annoncé la mise en place d’une alliance mondiale afin de fournir une énergie durable à un milliard de personnes d’ici 2030. Les acteurs du financement du développement, ceux du secteur mondial de l’énergie et les agences multilatérales s’engagent dans le cadre de cette coalition mondiale à accélérer l’électrification comme fondement d’une reprise économique mondiale équitable.
- La BEI s’est également associée aux Nations unies et à d’autres partenaires pour élaborer une feuille de route mondiale pour l’énergie décrivant les mesures concrètes à mettre en œuvre pour fournir de l’énergie propre et abordable à tous et toutes d’ici 2030 et parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle codirige, avec les principaux partenaires, le rapport technique consacré aux financements et aux investissements. En savoir plus sur cette collaboration
Autres exemples notables dans ce domaine : la BEI a piloté le groupe de travail qui a établi les Principes sur les obligations vertes et elle a contribué à l’élaboration d’un schéma harmonisé pour la présentation de rapports traitant de l’incidence qu’a, sur les projets, l’affectation du produit d’obligations vertes.
La BEI est également membre du groupe de travail des institutions financières européennes chargé de l’adaptation aux changements climatiques et elle est partie prenante de la Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les polluants de courte durée de vie (CCAC), ainsi que de la Climate Bonds Initiative.
Avec ses partenaires institutionnels, la BEI s’attache également à intégrer la dimension climatique dans tout ce qu’elle entreprend. Des institutions financières publiques et privées du monde entier adhèrent à cinq Principes volontaires d’intégration de l’action pour le climat plaçant ainsi le climat au cœur de leurs activités.
Coup de projecteur
En savoir plus sur la manière dont la BEI travaille avec ses partenaires pour lutter contre les changements climatiques.
-
Multilateral development banks hit record $137 billion in climate finance to drive sustainable development worldwide
Global climate finance by multilateral development banks (MDBs) increased 10% last year, reaching a record $137 billion, with the majority directed to low- and middle-income economies. MDBs including the European Investment Bank (EIB) announced the year-on-year increase in a report published today.
-
Ethiopia: EIB Global partners with banks to unlock climate finance
The European Investment Bank’s development arm, EIB Global, has signed technical assistance agreements with Zemen Bank SC, Dashen Bank SC and Hibret Bank in Ethiopia that will support them in strengthening their ability to identify, assess, and manage climate-related risks, integrating them into their business strategies and daily operations. The banks will be better equipped to assess how climate change could impact their clients and encourage investments that strengthen their resilience against extreme weather events such as floods and droughts. In addition, banks’ capacities are strengthened to analyse impacts of changing international climate policies on businesses and export-dependent industries.
-
North Macedonia advances climate finance under the GFS programme
Under the Greening Financial Systems (GFS) programme, a market study surveyed over 300 medium and large enterprises across key industries in North Macedonia to assess sustainability practices, climate risk exposure and green finance uptake. The survey revealed insufficient levels of awareness about the green economy: only 7% identified as experts, while 30% were entirely unfamiliar with the concept. Despite this gap, over a quarter of respondents saw competitive advantage and revenue growth as key benefits of transitioning to greener practices. Insights from interviews and focus groups are informing the development of a climate risk disclosure framework for banks, expected to be finalised later in 2025.
-
EIB invests €17.5 million under InvestEU to expand electric vehicle charging network in Greece and Cyprus
The European Investment Bank (EIB) is providing up to €17.5 million in long-term venture debt financing to Joltie SA. a Greek electric vehicle charging point operator, to accelerate the roll-out of public charging infrastructure in Greece and Cyprus.
-
Pologne : la BEI octroie à BNP Paribas Leasing Services un nouveau prêt de 200 millions d’euros en faveur des ETI
La BEI et BNP Paribas Leasing Services unissent leurs forces pour mobiliser 500 millions d’euros de nouveaux investissements en Pologne.
-
Grèce : la BEI accorde 250 millions d’euros à EYDAP pour son programme d’investissement en faveur de services d’eau durables et résilients face aux changements climatiques
La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec la société de distribution d’eau et d’assainissement d’Athènes (EYDAP) un nouvel accord de financement de 250 millions d’euros pour son programme d’investissement de 514 millions d’euros visant à moderniser et à remettre en état les services d’eau et d’assainissement au bénéfice de plus de 4 millions d’habitants de la région de l’Attique. Cet accord constitue un jalon important pour EYDAP, puisqu’elle obtient pour la première fois un financement à long terme pour la mise en œuvre de son plan d’investissement stratégique.
-
France : la BEI soutient massivement le Plan Ecoles de Marseille
La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage fortement pour le renouveau des écoles de Marseille en signant avec les autorités publiques deux accords de financement pour un montant global de 425 millions d’euros, soit environ la moitié des besoins de financement nécessaires.
-
Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support
The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.
-
Italie : InvestEU - la BEI prête 45 millions d’euros à BrianzAcque pour améliorer l’efficacité et la résilience des réseaux d’eau et d’assainissement
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 45 millions d’euros à BrianzAcque, la société publique chargée du service d’eau intégré de la province de Monza et Brianza, afin de faciliter la mise en œuvre de son programme d’investissements pour la période 2025-2029. Annoncé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Enrico Boerci, PDG de BrianzAcque, l’accord vise à accroître l’efficacité des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les municipalités desservies. Les services de BrianzAcque bénéficient à quelque 877 000 personnes.
-
Espagne : la BEI accorde un financement de 50 millions d’euros à Iberdrola pour reconstruire et adapter aux changements climatiques le réseau électrique touché par le phénomène de la goutte froide à Valence
La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé deux prêts de 25 millions d’euros chacun avec Iberdrola pour financer les travaux de reconstruction, de redéfinition, d’adaptation aux changements climatiques et de passage au numérique que l’entreprise réalise sur le réseau de distribution d’électricité endommagé par le phénomène de la goutte froide en octobre dernier à Valence.
-
Le Premier ministre irlandais, en visite à la BEI, salue l’octroi d’un financement de 300 millions d’euros pour des investissements dans le secteur de l’eau en Irlande
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accueilli ce jour le Premier ministre irlandais (Taoiseach), Micheál Martin, dans les locaux de son siège à Luxembourg. Cette visite marque un jalon important dans le partenariat en place entre l’Irlande et le Groupe BEI.
-
Espagne : la BEI et Santander prêtent 224 millions d’euros à Greene pour investir dans la valorisation des déchets actuellement non recyclables
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander ont signé un financement de 224 millions d’euros en faveur de Greene Enterprise afin de soutenir la construction de cinq usines innovantes destinées au traitement des déchets actuellement non recyclables en Espagne. Greene est une entreprise espagnole qui propose une solution technologique innovante pour le traitement et le recyclage des déchets solides industriels, municipaux ou encore issus de la biomasse et des boues, afin d’éviter leur incinération ou leur mise en décharge.
-
Pays-Bas : soutien européen à la sécurité alimentaire mondiale - la BEI prête 20 millions d’euros à l’entreprise néerlandaise de biotechnologie Solynta pour ses variétés de pomme de terre hautement résistantes aux maladies
La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros avec l’entreprise néerlandaise de biotechnologie Solynta, afin d’accélérer le développement de variétés de pomme de terre plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Solynta utilisera les fonds de la BEI pour ses recherches sur l’utilisation de semences véritables de pomme de terre au lieu de tubercules traditionnels de culture.
-
Pays-Bas : la BEI, Rabobank et DLL s’associent pour mettre à disposition 1 milliard d’euros pour les PME européennes à l’appui de la durabilité et de l’agriculture
Rabobank, DLL et la Banque européenne d’investissement (BEI) s’associent pour améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et soutenir en particulier le développement durable et les secteurs de la bioéconomie, notamment l’agriculture.
-
Croatian companies to get green-financing boost with €150 million EIB loan to development bank HBOR
A range of businesses in Croatia will gain financing for green and other projects as a result of a €150 million loan from the European Investment Bank (EIB). The EIB credit is to the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and targets companies including Mid-Caps and public entities in Croatia.
Suivez les activités de la BEI
