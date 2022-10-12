Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a participé au Sommet des Balkans occidentaux 2022 organisé le 3 novembre, à Berlin, dans le cadre du processus de Berlin.

L’événement était présidé par Olaf Scholz, chancelier fédéral, en présence de chefs d’État des Balkans occidentaux, de représentants des pays de l’UE participants, du Royaume-Uni, ainsi que d’institutions financières internationales et d’organisations régionales. Compte tenu des implications géopolitiques de l’invasion russe de l’Ukraine, l’ordre du jour mettait l’accent sur la sécurité énergétique et la transition écologique ainsi que sur l’engagement de la région à accélérer la mise en œuvre du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux. Il a également permis d’aborder les initiatives visant à renforcer le développement du marché régional commun, annoncées dans le cadre du processus de Berlin en novembre 2020.

Le processus de Berlin a été créé en 2014 en tant que plateforme accessible à tous les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) afin d’accélérer l’alignement sur l’UE et d’approfondir l’intégration et la coopération régionales, qui sont déterminants pour la croissance économique et la paix dans les Balkans occidentaux. Dans ce contexte, il se concentre sur des domaines tels que le développement des infrastructures, les entreprises, les échanges régionaux de jeunes, la réconciliation et les sciences.

À ce jour, l’initiative a produit des résultats tangibles pour la population de la région en accélérant le développement d’infrastructures de transport durables, en initiant la transition verte et la coopération régionale, qui constituent une étape importante pour l’alignement sur l’UE et les ambitions en matière d’élargissement.

*Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Lire le discours prononcé par Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, lors de l’événement