Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a participé au  Sommet des Balkans occidentaux 2022 organisé le 3 novembre, à Berlin, dans le cadre du processus de Berlin.

L’événement était présidé par Olaf Scholz, chancelier fédéral, en présence de chefs d’État des Balkans occidentaux, de représentants des pays de l’UE participants, du Royaume-Uni, ainsi que d’institutions financières internationales et d’organisations régionales. Compte tenu des implications géopolitiques de l’invasion russe de l’Ukraine, l’ordre du jour mettait l’accent sur la sécurité énergétique et la transition écologique ainsi que sur l’engagement de la région à accélérer la mise en œuvre du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux.  Il a également permis d’aborder les initiatives visant à renforcer le développement du marché régional commun, annoncées dans le cadre du processus de Berlin en novembre 2020.

Le processus de Berlin a été créé en 2014 en tant que plateforme accessible à tous les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) afin d’accélérer l’alignement sur l’UE et d’approfondir l’intégration et la coopération régionales, qui sont déterminants pour la croissance économique et la paix dans les Balkans occidentaux. Dans ce contexte, il se concentre sur des domaines tels que le développement des infrastructures, les entreprises, les échanges régionaux de jeunes, la réconciliation et les sciences.

À ce jour, l’initiative a produit des résultats tangibles pour la population de la région en accélérant le développement d’infrastructures de transport durables, en initiant la transition verte et la coopération régionale, qui constituent une étape importante pour l’alignement sur l’UE et les ambitions en matière d’élargissement.

*Cette désignation ne préjuge en rien de la position exprimée par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est compatible avec la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies et avec l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 au sujet de la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Lire le discours prononcé par Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, lors de l’événement 

Coup de projecteur

12 octobre 2022

Nettoyer le Danube

L’enlèvement d’épaves datant de la 2e Guerre mondiale rendra la navigation sur le Danube plus sûre et plus rapide – du positif pour l’environnement et l’économie.
Infrastructures Environnement Transports Climat Balkans occidentaux Roumanie Serbie Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement Infrastructures sociales
21 septembre 2022

Le Monténégro sur les rails

Un nouvel élan appuie un réseau ferroviaire durable et intelligent pour le fret et les voyageurs dans les Balkans, y compris au Monténégro
Infrastructures Chemins de fer Transports Monténégro Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructures sociales
12 septembre 2022

Belgrade, loin d’être rétrograde !

Nouveau bâtiment pour la faculté des sciences de l’organisation de l’université de Belgrade au titre d’une stratégie de financement de l’enseignement supérieur
Infrastructures Éducation et formation Serbie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Infrastructures sociales
8 septembre 2022

Relance et décarbonation au Monténégro

L’UE aide les PME monténégrines à relever des défis à long terme comme les changements climatiques et dans leur reprise post-COVID
PME Santé et sciences de la vie Monténégro Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructures sociales

Pour en savoir plus

16 juillet 2021

The European Investment Bank in the Western Balkans

As part of the Team Europe, the EIB Group scaled up the support for the Western Balkan to accelerate the region’s green recovery. Read more on how the EIB is steering the Western Balkans towards the EU.

Urban development SMEs Transport Montenegro Albania Serbia Bosnia and Herzegovina EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Social infrastructure
18 mars 2022

EIB Group activity in Western Balkans 2021

The EIB continued to support the green and digital transition of the Western Balkan region in 2021 by unlocking €853 million for the key projects, in line with the Economic and Investment Plan.

SMEs Transport Health and life sciences Water, wastewater management Education and training Digitalisation and technological innovation Climate and environment Social infrastructure Energy
15 juin 2021

The EIB Group's support for SMEs in the Western Balkans

As a long-standing partner to the Western Balkans, the EIB supports development of the private sector by providing financing under favourable conditions. Find out more on available financing for SMEs in the region.

SMEs Montenegro Albania North Macedonia Serbia Bosnia and Herzegovina Kosovo* EU enlargement countries Western Balkans

