BEI Monde appuie un projet de logements abordables qui permettra d’héberger 6 500 personnes à Tirana.

Il s’agit du premier projet de ce type soutenu par la BEI dans les Balkans occidentaux et du troisième réalisé en collaboration avec la ville de Tirana.

Banque européenne du climat, la BEI s’est donné pour but d’aider le pays à accroître sa résilience face aux changements climatiques, conformément aux normes européennes en matière d’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, octroie une subvention d’assistance technique de 2 millions d’EUR pour la préparation d’un projet de logements abordables à Tirana. Le concours financier permettra de renforcer les capacités de la municipalité et d’élaborer la documentation nécessaire conformément aux normes de l’UE et aux objectifs de la BEI en matière de climat et d’environnement. La Banque soutiendra la municipalité dans ses efforts visant à fournir des logements de meilleure qualité et économes en énergie aux habitants les plus vulnérables de Tirana. Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments et d’infrastructures auxiliaires, qui s'étendront sur une superficie de 86 600 m2, en vue d’y accueillir près de 6 500 personnes et quelque 1 600 ménages à revenu faible et intermédiaire.

L’aide apportée par BEI Monde permettra de fournir une assistance technique pour la préparation d’un projet de logement social abordable, qui s’accompagnera d’importantes retombées positives du point de vue social, environnemental, climatique et économique pour les résidents de la capitale albanaise. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Résilience économique » de la BEI, qui vise à mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « La Banque européenne d’investissement se réjouit de pouvoir continuer à aider la municipalité de Tirana à répondre à ses besoins de développement urbain tout en promouvant l’inclusion sociale et l’efficacité énergétique. L’aide non remboursable signée aujourd’hui au titre de BEI Monde, notre nouvelle branche, témoigne une fois de plus de notre volonté de contribuer à la croissance durable de l’Albanie, à l’alignement sur les normes de l’UE et à l’adaptation aux changements climatiques ».

Erion Veliaj, maire de Tirana : « Nous venons de signer d’une subvention d’un montant de 2 millions d’EUR. Elle nous aidera à évaluer les besoins de la municipalité en matière de logement social et les ressources que nous pourrons y consacrer, ainsi qu’à élaborer le plan d’exécution pour les années à venir, sous la forme de mesures à prendre pour assurer la croissance de Tirana. Après deux années de discussions et de négociations, je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir choisi d’épauler notre ville. »

Christiane Hohmann, ambassadrice et cheffe de la délégation de l’UE en Albanie : « L’UE, par l’intermédiaire de sa banque, la Banque européenne d’investissement (BEI), améliorera le logement social à Tirana en appuyant le financement de logements économes en énergie pour les plus vulnérables. Il s’agit d’un nouveau pas en avant, qui verra le développement urbain de Tirana s’adapter aux changements climatiques et générer une croissance durable, à mesure que la capitale se rapprochera des normes de l’UE en matière d’inclusion sociale et d’efficacité énergétique. »

La Banque œuvre déjà de concert avec la municipalité de Tirana à la modernisation de son réseau de distribution d’eau et au réaménagement urbain des rives de la Lana, qui y prévoit notamment la réorganisation des rues et des infrastructures connexes. La ville bénéficie également d’une assistance technique dans le cadre du City Climate Finance Gap Fund, qui aidera Tirana à gagner en efficacité énergétique et en résilience face aux changements climatiques.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. Parallèlement au maintien de son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises (PME).

À propos de l’activité de la BEI en Albanie

La BEI intervient en Albanie depuis 1995. À ce jour, 26 projets ont été financés et plus de 640 millions d’EUR ont été investis principalement dans le soutien aux infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Albanie, consultez la page suivante : L’Albanie et la BEI.

À propos de l’initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne.