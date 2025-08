Partout dans le monde, l’impact économique du COVID-19 a été sévère pour les petites entreprises. Au Monténégro, l’aide financière de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’UE, a vraiment changé la donne.

« Elle a été particulièrement importante pour maintenir la liquidité de l’économie et l’emploi », déclare Irena Radović, directrice générale de l’Investment and Development Fund (IDF) of Montenegro, qui s’est associé à la Banque européenne d’investissement pour appuyer les petites et moyennes entreprises (PME). « Elle a été également essentielle pour les projets de développement qui contribuent à la création de valeur économique et à la reprise de notre économie dans la période post-pandémie. »

Des lignes de crédit à des conditions favorables pendant la pandémie

Pendant la pandémie, la BEI et l’IDF ont aidé les PME monténégrines dans le cadre de l’initiative Équipe Europe en mettant à disposition 150 millions d’euros. Cela a permis aux petites entreprises d’accéder à des financements à des conditions favorables pour répondre à leurs besoins de liquidité et d’investissement.

« Nous créons les conditions pour une accélération de la croissance du secteur privé et une transformation en une économie inclusive, durable et numérique », déclare Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement chargée des opérations au Monténégro.

« Notre objectif consiste à accélérer la relance et la croissance économiques et sociales du Monténégro », ajoute-t-elle. « La prochaine étape vise à fournir des financements innovants pour offrir des possibilités d’emploi inclusives, en particulier pour les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. »

Favoriser le développement des entreprises dans tous les secteurs

Au cours de la dernière décennie, la Banque européenne d’investissement a appuyé le développement de nombreuses petites et moyennes entreprises monténégrines, avec des lignes de crédit acheminées par des banques commerciales locales et l’Investment and Development Fund (IDF), l’un de ses plus anciens partenaires dans la région des Balkans occidentaux.

Il y a sept ans, la construction de l’hôpital Ars Medica de Podgorica a été financée en partie sur les ressources de la Banque européenne d’investissement. Il s’agissait de la première institution médicale privée de la capitale.

Le financement a été accordé aux meilleurs taux disponibles et l’engagement de la banque de l’UE a donné à l’hôpital un sentiment de sécurité dont il n’aurait pas pu bénéficier auprès de banques commerciales, explique Milija Šuković, directeur général de l’hôpital. « Croyez-moi, après avoir exercé ce métier pendant près de 34 ans, je sais très bien que, lorsque vos relations sont empreintes de professionnalisme et d’honnêteté, les bons résultats suivent », affirme-t-il.