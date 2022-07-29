Une délégation de BEI Monde, conduite par Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction, et le gouvernement du Monténégro discutent de nouveaux projets et d’une nouvelle coopération à l’appui du développement économique et social du pays.

Markus Berndt réaffirme l’engagement de BEI Monde à financer et à soutenir la transition écologique du Monténégro vers une économie durable et neutre en carbone.

BEI Monde signe avec le fonds IDF une ligne de crédit de 50 millions d’EUR dédiée à l’action pour le climat et destinée aux PME monténégrines. Il s’agira de la deuxième ligne de crédit de ce type accordée depuis 2021.

Depuis 2020, BEI Monde a investi 150 millions d’EUR dans l’IDF pour accélérer la reprise et la décarbonation de l’économie monténégrine.

Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, et de BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au développement, a rencontré ce jour le gouvernement du Monténégro à Podgorica. Cette visite a été organisée dans le but de recenser de nouveaux projets et de poursuivre la coopération fructueuse des deux parties pour accélérer le développement social et économique du pays, ainsi que son adhésion à l’Union européenne.

Conduite par Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction, la délégation de BEI Monde a rencontré le Premier ministre monténégrin Dritan Abazović, les vice-Premiers ministres Jovana Marović et Ervin Ibrahimović, ainsi que le ministre des finances Aleksandar Damjanović. Les discussions ont porté sur les possibilités d’investissement dont bénéficie le Monténégro grâce au plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux, ainsi que sur la manière dont BEI Monde peut aider le pays à attirer les fonds mis à disposition par ce plan et d’autres programmes de l’UE.

Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction de BEI Monde : « Cette visite a été une excellente occasion d’assurer au gouvernement notre volonté de rester un partenaire stratégique du Monténégro. Nous voulons renforcer notre soutien financier et technique pour garantir que le pays puisse se relever plus rapidement de la pandémie de COVID-19, poursuivre son développement économique et social et accélérer son adhésion à l’UE. Notre nouvelle branche dédiée au développement, BEI Monde, nous permettra d’œuvrer dans ce sens. Depuis l’indépendance du Monténégro, BEI Monde a investi 1 milliard d’EUR et mobilisé 2 milliards d’EUR de financements supplémentaires dans le pays. Grâce à des financements à long terme et à la prestation de services de conseil, ainsi qu’à la combinaison de nos financements avec des subventions et des fonds de l’UE, nous pouvons aller encore plus loin pour assurer un avenir durable à la population et aux entreprises du Monténégro. Je tiens à remercier le gouvernement monténégrin de nous avoir donné l’occasion d’aider le Monténégro à se développer et à intensifier ses efforts pour devenir un membre à part entière de l’Union européenne. »

Dritan Abazović, Premier ministre monténégrin, a souligné l’importance d’un soutien à la mise en œuvre de projets d’infrastructure à grande échelle dans le secteur de l’énergie, en particulier la construction de parcs éoliens et de centrales solaires. Un tel appui contribuerait à améliorer la durabilité énergétique du Monténégro et à créer des conditions préalables à une croissance socio-économique plus rapide. « La priorité de ce gouvernement est de construire l’autoroute Bar-Boljare et de l’intégrer au corridor routier plus large qui mène à Belgrade et Budapest. Ce n’est qu’une fois tous ces aménagements réalisés que le port de Bar pourra fonctionner à pleine capacité, et nous comptons sur la Banque européenne d’investissement pour appuyer notre action ».

Oana-Cristina Popa, ambassadrice de l’UE au Monténégro : « Cet accord de prêt est un très bon exemple de la démarche adoptée par l’Équipe Europe, au sein de laquelle l’Union européenne, ses États membres et, en l’occurrence, la Banque européenne d’investissement coopèrent pour soutenir une croissance économique viable sur le plan environnemental au Monténégro. Combiné à l’aide prévue par la délégation de l’UE, ce prêt préférentiel permettra aux entreprises locales de créer les emplois qui font cruellement défaut et d’apporter une valeur ajoutée à l’économie monténégrine. L’amélioration de l’accès aux financements que permettra ce nouvel accord de prêt est essentielle pour les petites et moyennes entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie du Monténégro. »

BEI Monde continue de soutenir les PME monténégrines

À la suite de la réunion entre BEI Monde et le gouvernement du Monténégro, l’Union européenne et l’Investment and Development Fund of Montenegro (IDF) ont signé un accord de prêt par lequel la banque de l’UE pourra mettre à disposition 50 millions d’EUR dans le cadre d’une nouvelle ligne de crédit à l’appui d’investissements respectueux du climat et économes en énergie mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises (PME) locales. La ligne de crédit accordée à l’IDF permettra aux PME de surmonter leurs problèmes de liquidité et d’investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs activités, réduisant ainsi le gaspillage énergétique et la dépendance du pays vis-à-vis des combustibles fossiles.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de relance post-COVID mis en place par l’Équipe Europe. Elle crée une nouvelle source de financement pour des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale qui sont indispensables pour accélérer la décarbonation de l’économie locale et son découplage des combustibles fossiles.

Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction de BEI Monde : « L’accord de prêt que nous avons signé ce jour avec l’IDF aidera les entreprises monténégrines à transformer leurs activités et favorisera la transition vers une économie neutre pour le climat, circulaire et durable. Ce prêt est un nouveau témoignage du soutien que BEI Monde continue d’apporter au Monténégro et à sa transformation en une économie verte et durable, capable de créer des emplois et des revenus pour sa population. »

Irena Radović, directrice exécutive de l’IDF : « En cette période de reprise post-pandémique, je m’attends à ce que l’accord signé ce jour, qui constitue la deuxième tranche du premier cadre financier pour l’action en faveur du climat dans la région des Balkans occidentaux, donne une impulsion au développement de l’économie monténégrine et à la création de meilleures conditions de vie dans le pays. Ce projet a une composante climatique importante et l’accord de ce jour place l’économie du pays sur la voie d’une relance respectueuse de l’environnement. Sur la base d’une coopération intensive et productive avec la BEI, l’IDF s’est ainsi récemment positionné en chef de file pour les projets verts. Il entend également jouer un rôle de premier plan dans la transformation numérique de l’économie monténégrine, comme ce fut le cas dans l’autonomisation économique des femmes. »

Depuis 2020, la BEI et l’IDF ont débloqué 150 millions d’EUR sous la forme de prêts plus abordables afin de stimuler la reprise post-pandémie et la décarbonation de l’économie monténégrine. La coopération de BEI Monde avec l’IDF aide les PME à se remettre plus rapidement de la pandémie et appuie la transition du Monténégro vers une économie circulaire, verte, durable et socialement juste.

BEI Monde – un partenaire fiable pour le Monténégro

BEI Monde est prête à soutenir le plan économique et d’investissement de la Commission européenne en renforçant son appui financier et technique à l’élaboration de projets relatifs aux infrastructures, à la connectivité et à l’efficacité énergétique au Monténégro, qui sont essentiels pour assurer un développement durable et écologique du pays et accélérer son adhésion à l’UE.

À ce jour, la BEI a appuyé le développement économique et social du Monténégro en y investissant près d’un milliard d’euros dans les petites entreprises et la mise en place d’un réseau de transport national respectueux de l’environnement et durable. BEI Monde prévoit de continuer à soutenir le développement d’infrastructures durables dans les domaines des transports, de la santé, de l’eau et de l’éducation. Les investissements de BEI Monde au Monténégro ont mobilisé 2 milliards d’EUR supplémentaires pour le financement de projets dans le pays.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

Active au Monténégro depuis 1977, la banque de l’UE y a fourni des prêts d’un montant global de près de 1 milliard d’EUR, principalement en faveur des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. Outre la poursuite de son soutien à la reconstruction et la modernisation des infrastructures publiques, la BEI se tourne, depuis 2010, vers une multitude de nouveaux domaines, dont la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

À propos de la délégation de l’UE au Monténégro

L’Union européenne est le plus grand donateur et investisseur au Monténégro. Depuis 2007, elle a alloué plus de 610 millions d’EUR de subventions afin d’améliorer la vie de la population monténégrine. Grâce à des centaines de projets mis en œuvre en collaboration avec l’État et les collectivités locales, les organisations de la société civile, les entreprises et les citoyennes et citoyens, l’Union européenne a grandement changé la donne au Monténégro au cours des 15 dernières années. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web suivante : http://www.euic.me/euprojects/