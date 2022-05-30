Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Dimitar Kovačevski, Premier ministre de la République de Macédoine du Nord, ont officiellement inauguré la représentation de la Banque dans le pays.

Cette nouvelle représentation de la BEI à Skopje permettra de renforcer encore l’appui financier et d’étendre les services de conseil apportés au pays dans le cadre de l’action de BEI Monde en Macédoine du Nord et, partant, de promouvoir davantage la croissance durable, de stimuler l’emploi et de soutenir le secteur privé.

À ce jour, le Groupe BEI a investi 1,1 milliard d’EUR dans le développement socio-économique de la Macédoine du Nord.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, a officiellement inauguré ce jour son nouveau bureau de représentation à Skopje, situé dans les locaux de la délégation de l’Union européenne en République de Macédoine du Nord. Ce faisant, la banque de l’UE confirme son soutien à la croissance durable et à la transition verte du pays. Cette nouvelle présence locale dédiée renforcera le soutien technique et financier apporté aux investissements publics et privés dans le pays.

L’ouverture d’un bureau de représentation de la BEI à Skopje s’inscrit dans le cadre de la politique de la Banque consistant à établir une présence dans un plus grand nombre de pays en dehors de l’Union européenne. Cette présence aidera la banque de l’UE à mieux comprendre les besoins de financement régionaux, à trouver davantage de nouveaux projets et à établir des liens plus étroits avec les autorités nationales et d’autres parties prenantes. À ce jour, la BEI dispose de bureaux qui soutiennent ses activités et le dialogue stratégique dans 23 États membres de l’UE et dans 30 pays en dehors de l’Union. Lors de la cérémonie d’ouverture, Dimitar Kovačevski, Premier ministre de Macédoine du Nord, et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, ont été rejoints par Fatmir Besimi, ministre des finances, David Geer, chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord, ainsi que par d’autres représentants de haut niveau des milieux d’affaires et bancaires et des partenaires financiers internationaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « L’ouverture du bureau de représentation de la BEI en Macédoine du Nord est un signal clair de notre profond attachement à la prospérité du pays, ainsi qu’à son intégration régionale et européenne. Le renforcement de notre action dans le pays arrive au bon moment, car nous sommes tous confrontés à des défis complexes en matière de climat, d’énergie et de société, qui nécessitent une nouvelle approche et un nouveau modèle de partenariat dans le cadre de l’Équipe Europe. Grâce à son nouveau bureau, la BEI, en tant que partenaire reconnu et fiable pour le pays, sera en mesure d’intensifier son soutien à la transition énergétique, à la protection de l’environnement, aux transports durables, au développement économique local et au secteur privé. Il favorisera notre coopération avec la Commission européenne et les partenaires locaux en vue d’apporter un appui encore plus ciblé à des projets clés dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux de la Commission et de l’initiative Global Gateway. »

Le nouveau bureau de représentation de la BEI à Skopje permettra à la banque de l’UE d’accroître sa capacité opérationnelle au titre de sa nouvelle branche BEI Monde et de nouer des relations plus étroites avec les autorités nationales, les promoteurs de projets, les organisations locales et les institutions financières. Ce faisant, la Banque espère accélérer la mise en œuvre de nouvelles initiatives et améliorer l’identification et la préparation des projets, l’obtention de financements et leur réalisation conformément aux meilleures pratiques. Elle continuera à appuyer le secteur public et souhaiterait intensifier son soutien au secteur privé dans le pays.

Björn Gabriel, nommé représentant de la BEI pour la Macédoine du Nord, travaille à la Banque depuis 14 ans. Jusqu’il y a peu, il dirigeait l’équipe Politiques et opérations au sein de la représentation du Groupe BEI auprès de l’Union européenne à Bruxelles. Il travaillait en étroite collaboration avec des institutions européennes, des États membres et des laboratoires d’idées en vue de déterminer la contribution de la Banque aux politiques et initiatives clés de l’UE dans toute une série de secteurs, notamment les Balkans occidentaux et la politique d’élargissement. BEI Monde mettra tout en œuvre pour montrer que le soutien financier et les services de conseil de la BEI, accordés en coopération avec la Commission européenne et nos partenaires financiers, accélèrent la croissance, rendent les zones rurales plus prospères, favorisent une transformation durable dans tout le pays et renforcent l’économie locale.

Dimitar Kovačevski, Premier ministre de la Macédoine du Nord : « L’ouverture même d’un bureau de représentation de la Banque européenne d’investissement dans notre pays est un message fort et constitue une reconnaissance des efforts déployés par la Macédoine du Nord pour faire de la transition énergétique, de la protection de l’environnement, des transports durables, du développement économique local et du secteur privé des priorités absolues.

Depuis 1991, la BEI a fourni un milliard d’EUR à l’appui du développement économique et social pendant le processus d’adhésion de notre pays à l’UE, en finançant des petites et moyennes entreprises et des projets d’infrastructure dans les domaines des transports, de l’énergie et des services collectifs. Aujourd’hui, une contribution de 246,9 millions d’EUR destinée au cofinancement de projets du secteur public permettent de poursuivre la mise en œuvre du projet d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées et de financer diverses initiatives, comme la réponse à la pandémie de COVID‑19 en Macédoine du Nord, l’appui à la banque de développement de Macédoine du Nord en faveur des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), l’interconnexion gazière Grèce-Macédoine du Nord, sur le versant macédonien, ainsi que de la station d’épuration de Skopje. »

Fatmir Besimi, ministre des finances de la Macédoine du Nord : « L’ouverture du bureau de la BEI témoigne d’une coopération étroite entre l’UE et la République de Macédoine du Nord dans le processus d’adhésion à l’UE.

La partie orientale du corridor ferroviaire VIII, le dernier tronçon entre Kriva Palanka et la frontière bulgare, l’interconnexion gazière avec la Grèce, pour laquelle nous avons déjà signé des documents juridiques avec la BEI, ainsi que l’appui financier continu aux petites et moyennes entreprises dans le cadre d’une nouvelle ligne de crédit, ne sont que quelques-uns des projets qui seront réalisés avec le soutien de la Banque européenne d’investissement. Nous apprécions sincèrement la décision de la BEI d’ouvrir un bureau à Skopje, ce qui aidera les autorités du pays à faire progresser la mise en œuvre du plan économique et d’investissement. »

David Geer, chef de la délégation de l’UE en Macédoine du Nord : « L’ouverture d’un nouveau bureau de représentation de la BEI à Skopje offre une excellente occasion de renforcer notre soutien à la Macédoine du Nord. En collaborant sur le terrain dans le cadre de l’Équipe Europe, l’UE, les États membres de l’UE et la BEI, en tant que principale institution financière, peuvent continuer à apporter une réelle contribution au pays, en renforçant l’économie, en créant des emplois et en améliorant concrètement la vie de la population. »

La BEI est un partenaire de longue date de la Macédoine du Nord ; elle y a commencé ses opérations en 1977. Depuis, elle y a investi 1,1 milliard d’EUR à l’appui du développement d’infrastructures clés et des petites et moyennes entreprises. Depuis 2009, la BEI a débloqué 635 millions d’EUR en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire en Macédoine du Nord, ce qui a permis de soutenir près de 100 000 emplois. Sur la même période, elle a alloué plus de 277 millions d’EUR à la construction d’un réseau de transport moderne, contribuant ainsi à la sécurité routière, à la réduction des temps de trajet et à la cohésion régionale. Dans le domaine des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, la BEI a investi 128 millions d’EUR à ce jour, ce qui a permis de faciliter l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour les habitantes et les habitants du pays, tout en réduisant la pollution de l’eau. La BEI finance la construction de la station d’épuration de Skopje, un projet environnemental d’envergure.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites et moyennes entreprises. Elle y a investi 1,1 milliard d’EUR à l’appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, veuillez consulter la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.