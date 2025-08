L’infrastructure ferroviaire des Balkans arrive au bout du tunnel

La ligne Bar-Vrbnica a été ouverte à la circulation en 1976. À l’époque, il s’agissait de l’une des voies ferrées les plus sophistiquées. Mais depuis lors, le système de signalisation ainsi que les nombreux ponts et tunnels n’ont fait l’objet d’aucune rénovation de grande ampleur. Actuellement, cet axe est emprunté par environ 20 % de l’ensemble des passagers du rail et 60 % du fret ferroviaire au Monténégro. Grâce aux dernières améliorations, le nombre de voyageurs devrait passer de 1,2 million à 1,4 million par an, et le transport de marchandises de 1 million de tonnes à 1,5 million de tonnes par an.

« À présent, nous utilisons de nouvelles plateformes informatiques qui améliorent la qualité de notre travail », a expliqué Spasoje Krackovic, agent à la gare de Podgorica. « Le trafic ferroviaire est désormais géré de manière plus efficace, ce qui renforce la sécurité. »

La remise en état de la ligne ferroviaire entraînera également une baisse des coûts récurrents pour ŽICG en réduisant les travaux d’entretien courants. L’amélioration de l’état des chemins de fer est également une condition préalable à l’utilisation et à la rentabilité accrues du port de Bar.

Une mobilité verte avec l’infrastructure ferroviaire des Balkans

Le premier sommet ferroviaire des Balkans occidentaux, organisé en 2021 par la Banque européenne d’investissement en partenariat avec le secrétariat de la Communauté des transports et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a donné une impulsion importante à de nouveaux engagements en faveur de la modernisation des chemins de fer. Lors de cette manifestation, les pouvoirs publics et les professionnels du rail se sont engagés à :