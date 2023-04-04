Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale. En tant que banque européenne du climat, elle a participé à la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui s’est tenue à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre 2022.

Lors de la COP 27, les pays, les entreprises, les institutions financières et la société civile se sont réunis pour affirmer leur volonté de relever le défi climatique par une action concertée et collaborative.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Gelsomina Vigliotti ont confirmé l’engagement indéfectible du Groupe BEI à investir dans le soutien à la décarbonation rapide de nos économies.

Nos temps forts de la COP 27

  Pour plus d’informations sur notre participation à la COP 27, consultez l’avis aux médias de la BEI.

En direct

  Revoir l’enregistrement d’événements passés.

Key events

Find below a selection of our key events in the margins of the COP27 summit.

14 novembre

  • Infléchir la courbe de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité : de la science à la finance – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 8 h 30-10 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement
      Lire le communiqué de presse
      Télécharger le Cadre de la BEI en matière d’environnement
  • Accélération du financement de l’action en faveur du climat prenant en considération l’égalité hommes-femmes – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 10 h 30-12 h 00 GMT+1
  • Une mer de possibilités – L’eau et les changements climatiques dans les Caraïbes – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 14 h 00-15 h 30 GMT+1
      Visionner l’enregistrement
  • 5e dialogue ministériel de haut niveau sur le financement de l’action climatique – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 14 h 00-17 h 00 GMT+1
      Lire le discours
  • Soutenir une transition juste à l’échelle mondiale : une approche émergente de la banque européenne du climat – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 16 h 30-18 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement
      Lire le communiqué de presse

15 novembre

  • Soutenir les villes dans l’élaboration de projets liés à l’action pour le climat, 14 h 30-16 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement

16 novembre

7 novembre

8 novembre

  • Partenariat pour l’économie bleue dans la région méditerranéenne et Fonds bleu pour la Méditerranée – avec Werner Hoyer, président de la BEI, 9 h 00-10 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement
      Lire le communiqué de presse
  • Participation des banques multilatérales de développement aux contributions déterminées au niveau national et à la facilité pour les stratégies à long terme – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 12 h 00-13 h 30 GMT+1
      Visionner l’enregistrement
  • Promouvoir l’éducation aux changements climatiques – avec Werner Hoyer, président de la BEI, 13 h 15-14 h 30 GMT+1
  • Promouvoir les investissements en faveur de l’action climatique en Afrique : financer une reprise verte et juste grâce à l’initiative Global Gateway – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 15 h 00-16 h 00 GMT+1

9 novembre

  • Présentation de l’Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 10 h 00-11 h 30 GMT+1
  • Présentation de l’étude sur l’extraordinaire potentiel de l’Afrique dans le domaine de l’hydrogène vert – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 14 h 30-15 h 00 GMT+1
  • Mobilisation du secteur privé et financement innovant ; présentation du fonds Alcazar II dans lequel participe EMCAF – avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, 16 h 30-18 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement

10 novembre

  • Contribution des fonds européens de capital-risque, de capital-investissement et d’infrastructure au pacte vert pour l’Europe – avec Ambroise Fayolle et Gelsomina Vigliotti, vice-présidents de la BEI, 14 h 30-16 h 00 GMT+1
      Visionner l’enregistrement

12 novembre

Vous pouvez également consulter l’ordre du jour complet des manifestations se déroulant au pavillon BEI/Benelux et au pavillon conjoint des BMD.

À la une

La BEI renforcera son soutien aux projets de transition juste dans le monde
La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage à élargir sa gamme d’outils de financement pour des projets visant à soutenir une transition juste vers une économie neutre pour le climat dans le monde entier. BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’UE, adoptera sa stratégie globale au début de 2023, dévoilant de nouveaux instruments qui soutiendront une décarbonation équitable ne laissant personne de côté.  
COP 27 : la BEI annonce une nouvelle intervention en faveur de la transition écologique de l’Égypte
La Banque européenne d’investissement (BEI), tout comme le Groupe BEI dans son ensemble, a travaillé en étroite collaboration avec la présidence égyptienne de la COP 27 pour lui apporter son soutien, en sa qualité de présidente du groupe des banques multilatérales de développement, et pour faire en sorte que cette conférence pour le climat soit, comme l’a qualifiée la présidence égyptienne, une COP des actes.
COP 27 : La BEI présente un cadre en faveur de la durabilité environnementale
La Banque européenne d’investissement (BEI) a lancé son cadre en matière d’environnement afin de soutenir des projets de durabilité environnementale à l’échelle mondiale, conformément à son approche visant un développement vert, résilient, équitable et inclusif. Le plan a été dévoilé à l’occasion de la COP 27, la conférence des Nations unies sur le climat qui s’est tenue à Charm el-Sheikh, en Égypte. Visionner l’événement de lancement en cliquant ici.
COP 27 : BEI Monde et AllianzGI annoncent un concours de 100 millions d’USD en faveur de projets liés aux énergies renouvelables
Emerging Markets Climate Action Fund (EMCAF) a annoncé ce jour un investissement de 25 millions d’USD dans Alcazar Energy Partners II, un fonds de participation ciblant la phase de démarrage de projets de développement, de construction et d’exploitation dans le domaine des énergies renouvelables au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l’Est et en Asie centrale. Cet engagement s’ajoute à celui de BEI Monde, la branche du Groupe Banque européenne d’investissement spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’UE, qui fournira 75 millions d’USD à ce même fonds.
Plateformes Debating Africa et Debating Europe : le changement climatique est la plus grande menace mondiale, disent des jeunes d’Afrique et d’Europe à la BEI
La Banque européenne d’investissement s’associe aux plateformes d’engagement citoyen Debating Africa et Debating Europe dans le cadre d’un groupe de réflexion visant à interroger 100 jeunes âgés de 18 à 35 ans sur leurs préoccupations concernant certains des principaux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui.
Conversations en ligne @ COP27
Découvrez les informations exclusives sur l’état d’avancement de la COP27 que vous livrent les membres de la délégation de la BEI dans notre série « conversations en ligne ».
Consulter tous nos articles sur la COP 27

Envie d’en savoir plus sur la transition vers l’économie verte ?

Enquête de la BEI sur le climat – Répercussions de la guerre en Ukraine et de la hausse récente des prix de l’énergie
Lutter contre les changements climatiques pour bâtir un avenir plus vert
4 avr. 2023
Solutions pour le climat 2122 : un podcast avec 100 ans d’avance sur notre époque
Immersion à 360°C : des solutions climatiques innovantes en Europe
Les changements climatiques expliqués aux écoliers
Agir pour le climat dans le bassin du Río de la Plata
12 oct. 2022

Notre action en faveur du climat : pour aller plus loin

 

Climat et durabilité environnementale

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui sera décisive.

 

Énergie

Nous contribuons à bien des égards à transformer le secteur de l’énergie à l’échelle mondiale.

 

BEI Monde

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable et luttons contre les changements climatiques dans le monde entier.

 

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

 

Récits sur l’écologie

Consultez notre blog pour découvrir des récits passionnants du monde entier.

 

Notre action en faveur du climat en vidéo

Nous soutenons des projets qui peuvent changer la donne dans le monde entier. Découvrez comment dans notre vidéothèque.

