La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale. En tant que banque européenne du climat, elle a participé à la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui s’est tenue à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre 2022.

Lors de la COP 27, les pays, les entreprises, les institutions financières et la société civile se sont réunis pour affirmer leur volonté de relever le défi climatique par une action concertée et collaborative.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, et les vice-présidents Ambroise Fayolle et Gelsomina Vigliotti ont confirmé l’engagement indéfectible du Groupe BEI à investir dans le soutien à la décarbonation rapide de nos économies.

Nos temps forts de la COP 27

