La BEI prévoit de jouer un rôle pionnier dans le financement d’une résilience juste, en soutenant de manière ciblée les populations les plus touchées par le réchauffement planétaire.

Elle se tient prête à appuyer des partenariats en faveur d’une transition énergétique juste.

La Banque présentera son approche globale en matière de transition juste en 2023.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage à élargir sa gamme d’outils de financement pour des projets visant à soutenir une transition juste vers une économie neutre pour le climat dans le monde entier. BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’UE, adoptera sa stratégie globale au début de 2023, dévoilant de nouveaux instruments qui soutiendront une décarbonation équitable ne laissant personne de côté.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur le climat organisée à Charm el-Cheikh (la COP 27), en Égypte, la BEI s’est engagée à offrir des services de financement et de conseil dans les régions caractérisées à la fois par une production à forte intensité de carbone et une fragilité socio-économique. Dans le cadre d’une stratégie de résilience juste, la BEI cherchera en outre à soutenir des actions d’adaptation répondant spécifiquement aux besoins des groupes de population les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Visionnez l’événement de lancement en cliquant ici.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La transition vers une économie neutre en carbone s’accompagnera de répercussions socio-économiques pour la population active mondiale. La BEI vise à soutenir les pays dont l’économie est fortement tributaire des combustibles fossiles, moyennant la décarbonation des industries et la création de nouvelles perspectives économiques pour tous. En outre, elle entend augmenter le financement de projets qui améliorent la résilience des populations et des zones les plus vulnérables aux effets des changements climatiques qui se produisent dès aujourd’hui. Nous nous engageons à travailler avec la Commission européenne, les États, les entreprises, les organisations caritatives et le secteur financier afin de soutenir une transition verte qui ne laisse personne de côté. »

Parmi les exemples qui illustrent l’engagement de la BEI à renforcer son appui aux populations les plus touchées par la transition vers une économie sobre en carbone figurent les initiatives de « partenariat de transition énergétique juste ». Par ailleurs, dans le cadre d’un projet de mise en place de systèmes d’approvisionnement en eau résilients aux changements climatiques dans un petit État insulaire en développement, BEI Monde envisage de fournir un soutien technique pour l’élaboration d’une stratégie de raccordement ainsi qu’un mécanisme de subvention visant à garantir l’accès à l’eau potable pour les ménages et les femmes vulnérables, confirmant ainsi son approche en matière de résilience juste.

La déclaration d’aujourd’hui décrit la manière dont la BEI entend mieux aider les pays partenaires, les clients et les organisations du monde entier dans leur quête d’une transition juste, ainsi que sa panoplie de moyens de soutien à l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale. Elle s’inscrit en cela dans le droit fil des dispositions et de l’esprit de l’accord de Paris, qui cite les « impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités définies au niveau national ».

Le soutien de la BEI est conforme à la déclaration commune des banques multilatérales de développement, qui souligne leur engagement à l’égard de cinq principes de haut niveau pour une transition juste. En outre, la BEI travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne pour faciliter une transition juste au sein de l’Union européenne. La BEI s’appuiera sur ses connaissances et son expérience uniques pour mettre en œuvre son soutien à une transition juste dans le monde.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

