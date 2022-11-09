Conversations en ligne @ COP27

EIB

Les changements climatiques causent de plus en plus de dégâts, d’une ampleur sans précédent, à notre planète. Nos vies sont menacées.

Des responsables et des représentants d’entreprises, d’institutions financières et de la société civile se réunissent à la COP27 à Charm el-Cheikh pour affirmer leur volonté d’agir ensemble pour relever le défi que représentent les changements climatiques.

Naturellement, la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat et l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle planétaire, participe activement aux discussions sur la manière de financer une transition mondiale juste vers la neutralité climatique.

Découvrez les informations exclusives sur l’état d’avancement de la COP27 que vous livrent les membres de la délégation de la BEI dans notre série « conversations en ligne ».