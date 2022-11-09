Conversations en ligne @ COP27

Les changements climatiques causent de plus en plus de dégâts, d’une ampleur sans précédent, à notre planète. Nos vies sont menacées.
Des responsables et des représentants d’entreprises, d’institutions financières et de la société civile se réunissent à la COP27 à Charm el-Cheikh pour affirmer leur volonté d’agir ensemble pour relever le défi que représentent les changements climatiques.
Naturellement, la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat et l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle planétaire, participe activement aux discussions sur la manière de financer une transition mondiale juste vers la neutralité climatique.
Découvrez les informations exclusives sur l’état d’avancement de la COP27 que vous livrent les membres de la délégation de la BEI dans notre série « conversations en ligne ».
Werner Hoyer : « L’heure des solutions a sonné »
Werner Hoyer, président de la BEI, explique pourquoi il estime que l’action en faveur du climat fait l’objet d’une prise de conscience accrue et souligne qu’il faut agir de toute urgence. Il insiste en outre sur l’importance de nouer de véritables partenariats avec les contreparties africaines.
Gelsomina Vigliotti : « Tous unis dans l’action, bien plus qu’un slogan ».
Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, explique comment la BEI peut appuyer la transition écologique de l’Égypte et de la région, et nous parle de l’importance du soutien aux projets ayant trait à l’eau afin d’améliorer le quotidien de millions de personnes.
Ambroise Fayolle nous parle du rôle des banques multilatérales de développement dans le cadre de la COP27
Nous avons rencontré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, qui nous a expliqué le rôle des banques multilatérales de développement dans cette COP axée sur la mise en œuvre des accords et de l’aide que nous pouvons apporter aux pays les plus vulnérables dans le cadre de leurs stratégies d’adaptation à long terme.
Nancy Saich et Eila Kreivi : « On ne peut pas s’intéresser uniquement au financement de l’action en faveur du climat et oublier tout le reste ! »
Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la BEI, et Eila Kreivi, conseillère principale en finance durable de la BEI, nous parlent de l’importance de bien distinguer ce qu’est un investissement vert de ce qui l’est moins afin d’atteindre l’objectif de 1,5 C.
Jean-Christophe Laloux : « Nous devons davantage recourir aux énergies renouvelables »
Le monde traverse une crise énergétique. Jean-Christophe Laloux, directeur général des opérations à la BEI, nous explique comment l’appui que la Banque apporte aux projets énergétiques dans le monde contribue à résoudre les problèmes actuellement débattus à la COP 27 à Charm el-Cheikh.