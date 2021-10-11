Gelsomina Vigliotti

C.V., champs de supervision et déclaration d’intérêts
Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Vigliotti sont les suivants :
Priorités stratégiques
- PME et entreprises en expansion
- Agriculture et bioéconomie
- BEI Monde – Financements dans les pays du voisinage méridional de l’UE : Libye*, Égypte, Palestine**, Israël, Jordanie, Liban et Syrie***
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec l’Italie et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Évaluation des projets en fonction du risque
- Membre du Conseil d’administration du FEI
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- FAO, FIDA, PAM
- Groupes de réflexion