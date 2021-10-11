Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Gelsomina Vigliotti

Vice-président de la BEI

Les domaines relevant du champ de supervision de la vice-présidente Vigliotti sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • PME et entreprises en expansion
  • Agriculture et bioéconomie
  • BEI Monde – Financements dans les pays du voisinage méridional de l’UE : Libye*, Égypte, Palestine**, Israël, Jordanie, Liban et Syrie***

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec l’Italie et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Évaluation des projets en fonction du risque
  • Membre du Conseil d’administration du FEI

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • FAO, FIDA, PAM
  • Groupes de réflexion

Derniers articles et discours

4 août 2025

Italie : InvestEU - la BEI prête 45 millions d’euros à BrianzAcque pour améliorer l’efficacité et la résilience des réseaux d’eau et d’assainissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 45 millions d’euros à BrianzAcque, la société publique chargée du service d’eau intégré de la province de Monza et Brianza, afin de faciliter la mise en œuvre de son programme d’investissements pour la période 2025-2029. Annoncé par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Enrico Boerci, PDG de BrianzAcque, l’accord vise à accroître l’efficacité des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les municipalités desservies. Les services de BrianzAcque bénéficient à quelque 877 000 personnes.
Eau Gestion de l'eau et des eaux usées InvestEU Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
28 juillet 2025

Italie : la BEI accorde 264 millions d’euros à Snam pour l’intégration du biométhane dans le réseau gazier italien

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un nouveau prêt d’un montant maximal de 264 millions d’euros en faveur de Snam, dans le but de faciliter l’intégration des installations de production de biométhane dans les infrastructures énergétiques italiennes et de promouvoir la transition vers un modèle énergétique plus durable et diversifié.
Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Union européenne Énergie
25 juillet 2025

Italien: partenariat BEI-Banca Ifis - 200 millions d’euros de prêts pour les pharmacies italiennes, avec un soutien particulier à l’entrepreneuriat féminin et à la cohésion

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca Ifis ont conclu un accord de 200 millions d’euros visant à appuyer le développement des pharmacies italiennes, et plus particulièrement l’entrepreneuriat féminin. La signature a été annoncée aujourd’hui par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Rosalba Benedetto, vice-présidente de Banca Ifis.

Santé et sciences de la vie Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Italie Grèce Union européenne Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
Voir plus  

* La BEI commencera ses activités en Libye après la signature d’un accord-cadre avec le pays, qui est en cours d’élaboration.

** Cette dénomination ne saurait être interprétée comme la reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

*** À la suite des sanctions prises par l’UE en novembre 2011, la BEI a suspendu tous les décaissements et les contrats de conseil technique relatifs aux projets en Syrie.