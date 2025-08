Italien: partenariat BEI-Banca Ifis - 200 millions d’euros de prêts pour les pharmacies italiennes, avec un soutien particulier à l’entrepreneuriat féminin et à la cohésion

EIB

La BEI a approuvé une nouvelle ligne de crédit de 100 millions d’euros en faveur de Banca Ifis dans le but de favoriser l’accès des pharmacies italiennes au financement.

Banca Ifis mettra à disposition sur ses ressources propres un montant équivalent à celui alloué par la BEI, ce qui portera le total des fonds destinés aux entreprises à 200 millions d’euros.

Au moins 60 millions d’euros devront être octroyés à des pharmacies dirigées par des femmes. Si on tient compte de la présente opération, le total des investissements soutenus par la BEI et Banca Ifis depuis 2019 s’élève à 800 millions d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca Ifis ont conclu un accord de 200 millions d’euros visant à appuyer le développement des pharmacies italiennes, et plus particulièrement l’entrepreneuriat féminin. La signature a été annoncée aujourd’hui par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Rosalba Benedetto, vice-présidente de Banca Ifis.

« Cet accord marque une nouvelle étape vers une économie plus inclusive, dynamique et durable. Lorsque l’on appuie les petites et moyennes entreprises, on renforce le tissu productif du pays, mais ce soutien devient encore plus déterminant quand l’accès au crédit ouvre de nouvelles opportunités à l’entrepreneuriat féminin, favorisant la croissance, l’innovation et la cohésion sociale », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« Au travers de cet accord, nous confirmons que nous sommes aux côtés des petites et moyennes entreprises italiennes et que nous nous engageons en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’entrepreneuriat féminin. Les pharmacies, que nous accompagnons avec Banca Credifarma, le spécialiste de ce secteur, fournissent un accès aux services primaires de proximité et constituent un point de référence fondamental pour la communauté. Cet accord scelle le partenariat que nous avons noué il y a plusieurs années déjà avec l’une des principales institutions européennes, la BEI, qui a toujours placé les questions environnementales, sociales et de gouvernance au cœur de ses initiatives dans le but d’accélérer la transition durable de notre économie », a déclaré Rosalba Benedetto, vice-présidente de Banca Ifis.

L’accord prévoit que la BEI mettra 100 millions d’euros à la disposition de Banca Ifis, au moyen de deux contrats de prêt de 50 millions d’euros chacun, en vue de la mise en place d’une ligne de crédit à taux d’intérêt avantageux. Banca Ifis s’engage à allouer le même montant que la BEI, portant ainsi l’enveloppe totale disponible pour des prêts à des pharmacies italiennes à 200 millions d’euros. Les prêts seront accordés par Banca Credifarma, l’institution financière contrôlée par Banca Ifis et qui est spécialisée dans l’offre répondant aux besoins des pharmacies.

Sur cette enveloppe de 200 millions d’euros au total, 30 % au moins, soit plus de 60 millions d’euros, seront affectés au soutien à l’entrepreneuriat féminin dans les pharmacies qui remplissent au moins l’un des critères suivants : i) au moins 51 % du capital social est détenu par des femmes; ii) la direction technique est confiée à une femme ; iii) la pharmacie adopte des politiques inclusives qui favorisent l’emploi des femmes, dont le taux dépasse la moyenne nationale dans le secteur. Une attention particulière sera également portée aux pharmacies situées dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

L’accord signé aujourd’hui est le sixième conclu entre la BEI et Banca Ifis. Depuis 2019, les deux institutions ont mis plus de 800 millions d’euros d’investissements à la disposition des petites et moyennes entreprises italiennes. Pour la BEI, il s’agit également de la première ligne de crédit entièrement consacrée aux pharmacies italiennes.

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Bank Ifis

Banca Ifis est la banque italienne challenger du segment des financements spécialisés axée sur l’économie réelle. Fondée en 1983, l’entreprise cotée sur Piazza Affari compte environ 2 000 employés. Le modèle commercial de Banca Ifis est principalement axé sur trois piliers : les services bancaires aux entreprises, l’acquisition et la gestion de portefeuilles de prêts non productifs dans le segment des petits crédits à la consommation qui ne sont pas couverts par une garantie publique, et les produits d’épargne destinés aux particuliers (compte de dépôt « Rendimax »). Présente depuis plus de 40 ans sur le marché, Banca Ifis est en mesure de capter les nouveaux besoins des entreprises qu’elle accompagne au quotidien en leur proposant une gamme de solutions financières sur mesure. Grâce à ses efforts en matière d’innovation technologique et à sa transformation numérique constante, Banca Ifis élargit sa gamme de produits et de services et améliore la qualité et la rapidité de ses services aux entreprises. Son approche durable, quant à elle, s’exprime dans la recherche de solutions favorisant la transition environnementale et l’inclusion.

C’est la raison pour laquelle Banca Ifis a mis en place un laboratoire d’impact social, appelé Kaleidos, qui soutient des projets favorisant la diffusion d’une culture plus équitable, inclusive et solidaire. L’initiative, née de la volonté du président de Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, s’accompagne d’un modèle exclusif de mesure de l’impact social qui permet de quantifier concrètement l’impact positif généré au sein de l’entreprise et en dehors. En 2025, Banca Ifis a mené à bien avec succès l’acquisition d’illimity Bank au moyen d’une offre publique d’achat et d’échange qui marque le début d’une nouvelle phase de croissance au cours de laquelle elle entend consolider sa position de cheffe de file sur le marché italien du financement spécialisé.