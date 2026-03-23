Salle de presse

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23 mars 2026

At a glance 2026

Every year, the EIB Group finances hundreds of new projects that help the economy and improve lives.

29 janvier 2026

Pour une Europe plus forte – Rapport d’activité 2025 du Groupe BEI

L’année 2025 a marqué une étape majeure pour le Groupe Banque européenne d’investissement, puisqu’il a enregistré un volume record de 100 milliards d’euros de nouveaux financements.

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Résultats annuels du Groupe BEI pour 2025

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