Salle de presse

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At a glance 2026
Every year, the EIB Group finances hundreds of new projects that help the economy and improve lives.
Pour une Europe plus forte – Rapport d’activité 2025 du Groupe BEI
L’année 2025 a marqué une étape majeure pour le Groupe Banque européenne d’investissement, puisqu’il a enregistré un volume record de 100 milliards d’euros de nouveaux financements.
Résultats annuels du Groupe BEI pour 2025
Découvrez les chiffres clés et des statistiques importantes à propos du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI).
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