La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale. En tant que banque européenne du climat, elle a participé à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), qui s’est tenue à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021.

À l’occasion de la COP 26, des représentants des pays, des entreprises, des institutions financières et de la société civile se sont réunis pour accélérer les efforts en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

Werner Hoyer, président de la BEI, ainsi que Ambroise Fayolle, Ricardo Mourinho Félix et Lilyana Pavlova, vice-présidents, ont présenté le rôle de chef de file que joue la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l’action pour le climat à l’échelle mondiale.

Temps forts de la COP

Pour plus d’informations sur notre participation à la COP 26, consultez l’avis aux médias de la BEI.