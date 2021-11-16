Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat à l’échelle mondiale. En tant que banque européenne du climat, elle a participé à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), qui s’est tenue à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021.

À l’occasion de la COP 26, des représentants des pays, des entreprises, des institutions financières et de la société civile se sont réunis pour accélérer les efforts en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

Werner Hoyer, président de la BEI, ainsi que Ambroise FayolleRicardo Mourinho Félix et Lilyana Pavlova, vice-présidents, ont présenté le rôle de chef de file que joue la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l’action pour le climat à l’échelle mondiale.

Temps forts de la COP

Pour plus d’informations sur notre participation à la COP 26, consultez l’avis aux médias de la BEI.

Programme  

La COP 26 a marqué un véritable tournant. Les marchés des capitaux ont aujourd’hui vraiment compris l’enjeu visant à contenir le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2100. Il s’agit d’un changement fondamental. La finance durable a gagné le devant de la scène.

  • Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement

Plus d’actualités

16 novembre 2021

Paris Peace Forum: President Werner Hoyer on lessons from COP26 and a new era for climate finance

EIB President Werner Hoyer visited the French capital last week for the fourth edition of the Paris Peace Forum. This three-day event, which brought together hundreds of speakers from around the world representing all sectors and activities, was also an opportunity for heads of state and international organisations to deliver strong messages on the various gaps in global governance, echoing the COP26 summit in Glasgow.
Institutional Partners Institutional event Management committee
4 novembre 2021

COP 26 : le Groupe BEI aide ses clients à s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris

Le Groupe Banque européenne d’investissement a lancé aujourd’hui son cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties. L’annonce en a été faite à l’occasion de la manifestation officielle consacrée à l’alignement des chaînes financières sur les objectifs de l’accord de Paris et au soutien du secteur privé en transition, en marge de la COP 26 de la CCNUCC. Un enregistrement de l’événement peut être consulté ici.
Institutional Climat Ambroise FAYOLLE Action en faveur du climat Le Comité de direction Climat et environnement
9 novembre 2021

La BEI et ses partenaires internationaux promeuvent l’égalité entre les sexes : nouveau guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre à l’occasion de la Journée des femmes à la COP 26

CDC Group, the UK’s development finance institution, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB), are joining forces under the 2X Climate Finance Task Force to promote gender equality and women’s empowerment in climate finance investments.
Climat Ambroise FAYOLLE Action en faveur du climat Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Climat et environnement
2 novembre 2021

La BEI contribuera à la réalisation des objectifs de l’Engagement mondial concernant le méthane

La Banque européenne d’investissement contribuera activement à la réalisation des objectifs de l’Engagement mondial concernant le méthane : elle aidera ses partenaires publics et privés à réduire les émissions de méthane dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion des déchets solides et des eaux usées, en leur fournissant des financements et des services de conseil. Le soutien de la Banque européenne d’investissement sera conforme à son ambitieuse Feuille de route 2021-2025 dans son rôle de banque du climat ainsi qu’à ses politiques et procédures.
Biomasse Biodiversité Eau Foresterie Bioéconomie Environnement Assainissement Traitement de l’eau Climat Énergies renouvelables Gestion de l'eau et des eaux usées Recyclage Action en faveur du climat Émissions Pollution Économie circulaire Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Énergie
2 novembre 2021

La Commission européenne, Breakthrough Energy Catalyst et la BEI concluent un partenariat dans le domaine des technologies climatiques

Lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) de Glasgow, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Bill Gates, fondateur de Breakthrough Energy, aux côtés de Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont officiellement conclu un partenariat novateur qui stimulera les investissements en faveur des technologies essentielles à la lutte contre les changements climatiques. La signature, ce jour, d’un protocole d’accord fait suite à l’annonce initiale faite en juin lors de la conférence ministérielle de Mission Innovation.
Institutional Climat Action en faveur du climat Le Comité de direction Climat et environnement Énergie
À la une  

Key events

Don't miss our key events in the margins of the COP26 summit. Stay tuned for more information.

8 November

  • High-level Side Event on Financing Agriculture Adaptation in Africa - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 10:00-11:30 CET
      Watch the replay of the livestream
  • Presidency Event: Ministerial on Adaptation Action - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 11:30-14:00 CET
      Watch the replay of the livestream
  • Launch of Emerging Market Climate Action Fund - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, Luxembourg's Minister for the Environment Carole Dieschbourg and Minister of Finance Pierre Gramegna, 14:00-15:15 CET
      Watch the replay of the livestream -   Find out more on the press release
  • Achieving climate resilience in small island developing states - with EIB Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 16:15-17:15 CET
      Watch the replay of the livestream

9 November

10 November

  • High-level roundtables on international just transition - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle and EC Vice-President Frans Timmermans,  11:00-12:00  CET
      Watch the replay of the livestream
  • Migration, Forced Displacement and Climate Adaptation - with EIB Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 16:15-17:15 CET
      Watch the replay of the livestream
  • International Cooperation for Climate Action with development banks: factors for success - with EIB President Werner Hoyer and Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 18:30-19:30 CET
      Watch the replay of the livestream

11 November

12 November

  • EIB Green Gateway: best practice advice & support tools for financial institutions - with EIB Vice-President Lilyana Pavlova, 10:30-11:00 CET
      Watch the replay of the livestream

2 November

3 November

4 November

5 November

  • Mobilising Urban Climate Finance through the City Climate Finance Gap Fund - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 12:15-13:15 CET
      Watch the replay of the livestream
  • AMDB Support for Long Term Strategies: Update on LTS Principles & MDB Country Engagements - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 13:15-14:15 CET
      Watch the replay of the livestream

Conversations à la COP

Pour aller plus loin sur les grands enjeux de la COP : quels moyens d’action face à l’urgence climatique ?

5 novembre 2021

Werner Hoyer | Conversations à la COP

Werner Hoyer, président de la BEI, nous expose les raisons de son regain d’optimisme après quelques jours à la COP 26 qui se tient à Glasgow. Le président Hoyer explique comment la BEI, en sa qualité de banque européenne du climat, met en place des partenariats mondiaux pour soutenir l’innovation climatique. Il fait savoir également que le soutien aux pays engagés sur la voie d’un avenir décarboné figure au premier rang des priorités de la banque européenne du climat.
WNwgLIZz24I
Entretiens Institutional Le Comité de direction Climat et environnement
6 novembre 2021

Ambroise Fayolle et Stienje Van Veldhofen | Conversations à la COP

Peut-on encore sauver notre précieuse biodiversité, qui est une priorité à l’ordre du jour de la COP 26 ? Stienje Van Veldhofen, vice-présidente de l’Institut des ressources mondiales, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé du climat et du développement, exposent les raisons qui les poussent à croire qu’il n’est pas trop tard pour agir !
m4QONDMROYM
Entretiens Environnement Ambroise FAYOLLE Financement pour l’environnement Le Comité de direction Climat et environnement
11 novembre 2021

Chris Hurst & Hans Bruyninckx | Conversations à la COP

Lutter contre les changements climatiques et protéger la biodiversité : Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement, et Chris Hurst, directeur général de la direction des projets de la Banque européenne d’investissement, expliquent comment accélérer l’action en faveur du climat et mettre des financements à disposition pour des projets utiles pour l’environnement. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
qbQOOiQv84U
Biodiversité Environnement Climat Action en faveur du climat Climat et environnement
6 novembre 2021

Stephen O’Driscoll et Nicolette Bartlett | Conversations à la COP

Stephen O’Driscoll, responsable du Bureau des affaires environnementales, climatiques et sociales à la BEI, et Nicolette Bartlett, de Carbon Disclosure Project, nous expliquent comment faire en sorte que « l’alignement sur l’accord de Paris » soit plus qu’un concept à la mode. Ils exposent comment la mise en place d’initiatives et de systèmes de déclaration performants, annoncés à l’occasion de la COP 26, peut aider les entreprises dans leur trajectoire de décarbonation.
_qc6ZGHgKQw
Climat et environnement
9 novembre 2021

Tania Colantone & Jessica Espinoza | Conversations à la COP

Les investissements intégrant la dimension de genre profitent tant à l’économie qu’au climat. Jessica Espinoza, coprésidente de l’initiative Défi 2X, et Tania Colantone, spécialiste du développement social, représentant la BEI à la COP 26, analysent le lien entre l’action pour le climat et la dimension de genre. Elles nous expliquent ce qui se cache derrière la nouvelle initiative « 2X Collaborative » et son nouveau guide pour les investisseurs lancé lors de la COP 26 en partenariat par la BEI, la BERD et le groupe CDC. Enfin, elles font le point sur ce qu’a apporté le Défi 2X trois ans après son lancement. Découvrez comment la BEI soutient l’égalité entre les femmes et les hommes et l’émancipation économique des femmes.
mwo2WVKZiIU
Diversité et égalité hommes-femmes Développement - international Climat et environnement
8 novembre 2021

Cinzia Losenno | Conversations à la COP

A la COP 26, nous parlons avec Cinzia Losenno, experte en adaptation à la Banque européenne d’investissement. Elle soutient que financer l’adaptation est la seule voie pour sortir de cette crise climatique et explique en quoi la BEI est prête à relever le défi.
-7KIex_CHLQ
Climat Adaptation Climat et environnement
5 novembre 2021

Nancy Saich et Nathan Fabian | Conversations à la COP

Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la BEI, et Nathan Fabian, président de la plateforme européenne sur la finance durable, entrent dans le vif du sujet à la COP 26 sur le mode d’évaluation des investissements verts et pas vraiment verts. Ils font découvrir ce qui se cache derrière les chiffres.
Cz_or9Xk204
Environnement Climat Financement pour le climat Financement pour l’environnement Climat et environnement
6 novembre 2021

Elina Kamenitzer et Claire Coustar | Conversations à la COP

Réduire le CO2 et soutenir les activités durables dans les différents aspects de la vie économique est l’un des principaux défis au centre des débats de la COP 26. Elina Kamenitzer, cheffe de la Coordination – Action pour le climat et environnement de la direction des opérations à la BEI, et Claire Coustar, responsable ESG chez Deutsche Bank, évoquent la manière dont les institutions financières publiques et privées peuvent collaborer pour aider les entreprises dans leurs efforts de décarbonation, en particulier dans les pays en développement.
wmKs81gHsHI
Climat et environnement
6 novembre 2021

Telma Taurepang | Conversations à la COP

« Nous, les populations autochtones, sommes vivantes. Que les autorités prennent acte de notre présence ici et nous permettent de vivre », déclare Telma Taurepang, coordonnatrice générale de l’Union des femmes autochtones de l’Amazonie brésilienne, à propos de l’importance de protéger les forêts, qui sont les poumons de la Terre. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
2i-GSgrkc0M
Climat et environnement
6 novembre 2021

Sylvia Earle | Conversations à la COP

« La COP 26 doit prendre davantage la mesure de l’urgence et renforcer son engagement. Prendre fait et cause pour la vie – prendre fait et cause pour la planète », explique la célèbre biologiste marine Sylvia Earle, qui appelle à faire preuve de plus de responsabilité pour notre climat à la COP26. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
jmJ6CwFHZSI
Climat et environnement
6 novembre 2021

Vincent J.F. Huang | Conversations à la COP

Artiste et conseiller en matière d’urgence climatique auprès de l’État des Tuvalu, Vincent J.F. Huang fait part de ses attentes à l’égard de la COP 26, de l’urgence de prendre des mesures pour le climat et du suicide des pingouins durant les conversations à la COP 26. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
VV_Dwe-Ot2k
Climat et environnement
6 novembre 2021

Un jeune parent | Conversations à la COP

Tout ce que nous faisons – ou plutôt tout ce que nous ne faisons pas aura des répercussions sur les nouvelles générations : « Elle en subira probablement plus les conséquences que moi », dit un père anonyme à la COP 26, en espérant une meilleure planète pour sa petite fille et pour toutes les générations à venir. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
NbfK-brVTMk
Climat et environnement
6 novembre 2021

Un groupe de jeunes citoyens | Conversations à la COP

« Je viens d’Argentine – j’ai 19 ans. Aujourd’hui, il me semble important que les pays parviennent à un accord parce que les conséquences les plus dévastatrices se font sentir dans les pays du Sud. » « C’est on ne peut plus clair. J’ai 21 ans. Le récif corallien où j’avais l’habitude d’aller enfant est mort. » « Nous ne pouvons pas vivre avec le charbon – nous ne pouvons pas vivre si nous sommes face à un avenir noir. » La voix des jeunes se fait entendre ici à la COP 26. En savoir plus sur la participation de la BEI à la COP 26.
ZO-qSazTHxk
Climat et environnement

L’action de la BEI en faveur du climat : pour aller plus loin

 

Climat et durabilité environnementale

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui sera décisive.

 

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

 

Notre savoir-faire en matière de développement

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable et luttons contre les changements climatiques dans le monde entier.

 

Solutions pour le climat

Notre podcast primé est maintenant disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

 

Récits sur l’écologie

Consultez notre blog pour découvrir des récits passionnants du monde entier.

 

Informations sur l’action en faveur du climat

Nous soutenons des projets qui peuvent changer la donne dans le monde entier. Découvrez quelle est notre action dans notre vidéothèque.

Principales publications de la BEI

28 octobre 2021

Vers une planète meilleure

Le nouveau plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques et le nouveau cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les clients décrivent la manière dont nous favoriserons des investissements plus intelligents dans le monde entier en tenant compte des données scientifiques les plus récentes et accompagnerons toutes les transitions individuelles vers des modes de travail et de vie plus propres.

Climat et environnement
26 octobre 2021

Cadre PATH du Groupe BEI

Avec la mise en place de son cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties, la BEI est la première banque multilatérale à tenir compte non seulement de l’impact climatique des projets qu’elle finance, mais aussi de l’activité plus large des emprunteurs.

Climat et environnement
26 octobre 2021

Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques

Le premier plan de la BEI spécifiquement consacré à l’adaptation aux effets des changements climatiques renforcera les investissements et le soutien technique afin de protéger les projets contre les effets des conditions météorologiques extrêmes et d’accroître la résilience climatique des infrastructures existantes et nouvelles.

2 novembre 2021

The EIB and global methane emissions reduction

Biomass Biodiversity Water Forestry Bioeconomy Environment Wastewater Water treatment Climate Renewable energy Water, wastewater management Recycling Circular economy Agriculture and bioeconomy Climate and environment Energy
15 novembre 2020

Stratégie de la BEI en matière d’action pour le climat

Cette nouvelle version de la stratégie en matière d’action pour le climat décrit les grands objectifs de la Banque en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, ses activités liées à l’accord de Paris ainsi que les données scientifiques les plus récentes sur les changements climatiques.

Climat et environnement
30 janvier 2020

La BEI en bref 2020

Premier bailleur de fonds multilatéral et prêteur le plus vert au monde, la Banque européenne d'investissement aide les économies à prospérer et contribue à créer des emplois et à promouvoir l’égalité des chances.

Contacts pour la presse

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing