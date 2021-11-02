Lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) de Glasgow, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Bill Gates, fondateur de Breakthrough Energy, aux côtés de Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont officiellement conclu un partenariat novateur qui stimulera les investissements en faveur des technologies essentielles à la lutte contre les changements climatiques. La signature, ce jour, d’un protocole d’accord fait suite à l’annonce initiale faite en juin lors de la conférence ministérielle de Mission Innovation.

Le partenariat conclu entre la Commission, la Banque européenne d’investissement et Breakthrough Energy Catalyst mobilisera jusqu’à 820 millions d’EUR (1 milliard d’USD) entre 2022 et 2026 afin d’accélérer le déploiement et la commercialisation des technologies innovantes qui contribueront à la réalisation des ambitions énoncées dans le pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2030. Chaque euro provenant de fonds publics devrait permettre de mobiliser trois euros provenant de fonds privés. Les investissements seront orientés vers un portefeuille de projets à fort potentiel mis en œuvre dans l’UE dans quatre secteurs :

l’hydrogène propre ;

les carburants durables pour l’aviation ;

le captage atmosphérique direct ; et

le stockage d’énergie de longue durée.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Le temps est venu d’agir. Le défi climatique exige que nous investissions dans des innovations à haut risque et que nous éliminions la “prime verte” associée à la commercialisation des nouvelles technologies. J’ai hâte de voir ces technologies arriver sur le marché. Le partenariat UE-Catalyst est un pas de plus vers l’a transformation de l’Europe en premier continent neutre pour le climat et chef de file de l’innovation climatique. J’attends des États membres, de l’industrie et d’autres acteurs qu’ils se lancent, eux aussi, dans la course à l’innovation climatique. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris, nous avons besoin d’une révolution technologique mondiale et d’investissements massifs dans des innovations qui changent la donne. La Banque européenne d’investissement dispose d’une solide expérience en matière de financement de technologies dans leurs premières phases de développement, contribuant ainsi à leur faire atteindre l’échelle nécessaire pour les rendre plus abordables. Aujourd’hui, nous utilisons ce savoir-faire pour atteindre les objectifs ambitieux de l’UE en matière de lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis que nous soyons en mesure d’annoncer, ce jour, un nouveau partenariat avec la Commission européenne et Breakthrough Energy Catalyst visant à soutenir les solutions vertes de demain et à construire un avenir vert pour nous tous. »

Bill Gates, fondateur de Breakthrough Energy : « Atteindre la neutralité carbone sera l’une des actions les plus difficiles que l’humanité ait jamais eu à accomplir dans son histoire. Cela passera par de nouvelles technologies, de nouvelles politiques et de nouveaux partenariats entre le secteur privé et le secteur public à une échelle inédite. Ce partenariat avec la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement contribuera à accélérer l’adoption généralisée de solutions climatiques, ce qui permettra de bâtir des industries propres et de créer des emplois dans toute l’Europe pour les générations à venir. »

Le partenariat UE-Catalyst ciblera les technologies qui ont un potentiel reconnu de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont actuellement trop coûteuses pour atteindre l’échelle voulue et rivaliser avec les technologies basées sur les combustibles fossiles. Il réunira les secteurs public et privé en vue d’investir dans des projets de démonstration à grande échelle.

La Banque européenne d’investissement (en utilisant les ressources de la Commission) et Breakthrough Energy Catalyst fourniront des montants équivalents de subventions et d’investissements financiers à l’appui des projets. Dans le cadre de sa contribution, Breakthrough Energy Catalyst mobilisera des partenaires pour investir dans des projets ou acheter les produits verts qui en résulteront.

En soutenant ces technologies dans cette phase du processus de démonstration et en créant un marché pour ces produits verts, le partenariat UE-Catalyst réduira leur « prime verte », c’est-à-dire qu’il fera baisser leurs coûts à un niveau qui, à terme, sera compétitif par rapport aux options fondées sur les combustibles fossiles. Il sera ainsi possible d’accélérer leur adoption à l’échelle mondiale et de faire en sorte qu’ils ne dépendent plus de régimes d’aide publique.

La contribution financière de l’UE au partenariat sera tirée d’Horizon Europe et du Fonds pour l’innovation et sera gérée dans le cadre d’InvestEU selon les procédures de gouvernance établies. Breakthrough Energy Catalyst mobilisera un montant équivalent composé de capitaux privés et de fonds philanthropiques à l’appui de technologies climato-intelligentes clés afin d’accélérer la transition vers des écosystèmes industriels durables en Europe. Le partenariat UE-Catalyst sera ouvert aux investissements nationaux des États membres de l’UE par l’intermédiaire d’InvestEU ou au niveau des projets. Les premiers projets devraient être sélectionnés en 2022.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat.

Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Commission européenne

La Commission européenne a mis en place une série de politiques et de programmes pour réaliser ses ambitions en matière de climat. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » a été adopté en juillet 2021 dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030.

Les fonds de l’UE destinés aux projets soutenus dans le cadre du partenariat Commission-Catalyst seront acheminés par l’intermédiaire du programme InvestEU et mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières intéressées.

Aux fins de ce partenariat, les financements d’InvestEU bénéficieront de la garantie du Fonds pour l’innovation et d’Horizon Europe, le programme-cadre européen pour la recherche et l’innovation doté de 95,5 milliards d’EUR (2021-2027). Horizon Europe consacre 35 % de son budget à l’action pour le climat et soutient également une série de partenariats qui mobilisent des financements privés pour relever les défis mondiaux urgents et moderniser l’industrie par la recherche et l’innovation.

Le Fonds pour l’innovation, un nouvel instrument de financement ayant vocation à mettre en œuvre les engagements concernant tous les secteurs de l’économie que l’UE a pris au titre de l’accord de Paris et ses objectifs climatiques, soutient la démonstration de technologies innovantes à faibles émissions de carbone.

La Commission soutient, conjointement avec Breakthrough Energy Catalyst, la deuxième phase de Mission Innovation, afin de faire advenir une décennie d’actions et d’investissements dans la recherche, le développement et la démonstration qui permettra de rendre l’énergie propre abordable, attrayante et accessible à tous et toutes.

Breakthrough Energy

Fondée par Bill Gates, l’initiative Breakthrough Energy a vocation à aider l’humanité à éviter une catastrophe climatique. Grâce à des instruments d’investissement, à des programmes philanthropiques, à des initiatives de plaidoyer et à d’autres activités, Breakthrough Energy s’attache à porter à l’échelle nécessaire les technologies dont le monde a besoin pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Breakthrough Energy Catalyst est un modèle novateur conçu pour accélérer le développement des technologies essentielles à la lutte contre les changements climatiques qui seront au fondement d’une économie sans carbone. Catalyst vise à réunir les secteurs public et privé pour financer des projets de démonstration en phase commerciale relatifs à des solutions de décarbonation. Ce dispositif comblera le déficit de financement pour le déploiement initial de ces technologies et fournira une structure permettant d’accélérer leur commercialisation. Pour commencer, des projets portant sur quatre technologies seront financés : l’hydrogène vert, les carburants durables pour l’aviation, le captage atmosphérique direct et le stockage d’énergie de longue durée. À l’avenir, Catalyst a l’intention d’étendre le même cadre à d’autres innovations nécessaires, comme l’acier et le ciment sobre en carbone.