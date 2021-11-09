Guide en ligne pour le repérage de possibilités d’investissement en faveur de l’égalité entre les sexes et de l’action pour le climat

Des outils, des analyses et des études de cas pour les investisseurs

Initiative du groupe de travail 2X Gender and Climate Finance, de CDC, de la BERD et de la BEI

Le groupe CDC, institution britannique de financement du développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) unissent leurs forces dans le cadre du groupe de travail 2X Climate Finance afin de promouvoir l’égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes dans le cadre des investissements à l’appui du financement climatique.

À l’occasion de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) de Glasgow, les partenaires internationaux ont présenté, ce jour, leur nouvelle boîte à outils, un guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre, au nom de 2X Collaborative, un nouvel organisme sectoriel international pour des investissements tenant compte de la dimension du genre.

Selon les estimations de la Société financière internationale (IFC), l’alignement sur l’accord de Paris représente des possibilités d’investissements en faveur de l’action climatique de l’ordre de 23 000 milliards d’USD dans les pays en développement. Toutefois, environ 85 % des entreprises détenues par des femmes restent non desservies ou mal desservies par le secteur financier, ce qui équivaut à un écart de financement entre les sexes de 1 700 milliards d’USD.

La recherche montre également que les entreprises dont le conseil d’administration compte davantage de femmes sont plus susceptibles de réduire la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’eau.

Les investissements climatiques intégrant la dimension du genre peuvent générer des revenus pour les investisseurs et apporter des avantages significatifs aux femmes en atténuant les risques, en augmentant la valeur ajoutée et en amplifiant l’impact sexospécifique et l’égalité entre les sexes.

Alors que la COP 26 met l’accent sur l’impact et le rôle des femmes en tant que cheffes de file de l’action pour le climat, le guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre fournit des orientations, des outils, des analyses et des études de cas pour aider les investisseurs à repérer les possibilités d’investissement et à atténuer les risques liés au financement en faveur de l’égalité femmes-hommes et du climat. Le financement climatique intégrant la dimension du genre vise à remédier aux disparités entre les sexes et à mieux éclairer les décisions d’investissement, ce qui permettra d’améliorer les résultats opérationnels et de favoriser une croissance économique inclusive et le renforcement du pouvoir des femmes au cours de la transition vers des économies neutres en carbone.

« Agentes du changement, les femmes sont à l’avant-garde de l’action pour le climat à l’échelle mondiale. De plus en plus d’éléments de preuve montrent d’importantes synergies entre l’action pour l’égalité femmes-hommes et l’action pour le climat, ce qui plaide fortement en faveur d’investissements à la fois intelligents sur le plan climatique et soucieux de l’égalité entre les sexes. 2X Collaborative offre une plateforme d’apprentissage collégial et de co-investissement pour l’ensemble du secteur de l’investissement afin de déplacer le curseur sur l’égalité des sexes et l’action pour le climat grâce aux pratiques d’investissement », a déclaré Jessica Espinoza, coprésidente de 2X Collaborative.

Amal-Lee Amin, directrice chargée des questions liées aux changements climatiques au sein du groupe CDC : « Les investissements sexospécifiques et le financement de la lutte contre les changements climatiques devraient être envisagés ensemble afin d’optimiser leur impact potentiel. Les femmes sont les premières victimes de l’urgence climatique et ce sont elles qui contribueront le plus à aider les communautés et les économies à s’adapter et à devenir plus résilientes face à ses effets. »

Barbara Rambousek, directrice pour l’égalité des sexes et l’inclusion économique à la BERD : « La BERD encourage les investissements en faveur de la durabilité environnementale et de l’égalité entre les sexes. En effet, il n’est pas possible d’obtenir un impact durable sur le climat sans reconnaître que les femmes sont des agentes du changement et des cheffes de file essentielles à la création de solutions innovantes. Par conséquent, le financement climatique durable intégrant la dimension du genre est au cœur des nouvelles stratégies de la BERD en matière d’impact sexospécifique et d’égalité des chances. Avec nos partenaires et nos investisseurs, nous sommes fiers de lancer la nouvelle boîte à outils qui aide à concrétiser cette aspiration. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Ce sont les femmes qui souffrent le plus des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement, en particulier dans les pays à faible revenu. Toutefois, elles peuvent aussi jouer un rôle plus important dans la mise en place d’une économie verte. Le guide que nous publions aujourd’hui est un outil précieux pour aider les investisseurs à appliquer une perspective sexospécifique à leurs investissements en faveur du climat. Les investissements de ce type sont primordiaux pour accélérer le développement et réduire la pauvreté, deux objectifs au cœur de la mission de la BEI en tant que banque de l’UE. »

Le guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre comprend 11 notes d’orientation sectorielles et thématiques décrivant comment les investissements peuvent produire des résultats en matière d’atténuation des changements climatiques ou d’adaptation à leurs effets, tout en promouvant l’égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes. Parmi les secteurs couverts figurent l’eau, les transports, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la biodiversité et les emplois verts.

Le groupe de travail 2X Climate Finance est une initiative de 2X Collaborative, un nouvel organisme sectoriel international promouvant des investissements tenant compte de la dimension du genre, conçu pour servir aux investisseurs qui font leur premier investissement sexospécifique ainsi qu’aux investisseurs à la frontière de ce domaine. Le programme 2X Collaborative a été lancé par les membres du Défi 2X et des banques multilatérales de développement, en partenariat avec l’initiative GenderSmart Investing, dans le but de diffuser des pratiques d’investissement sexospécifique auprès d’un plus grand groupe d’investisseurs commerciaux.

Le Défi 2X a été créé par les institutions de financement du développement des pays du G7 comme un appel à l’action en faveur de l’orientation de davantage de fonds vers des investissements qui donnent des moyens d’autonomisation aux femmes des pays en développement afin de leur permettre d’accéder à l’entrepreneuriat, à des postes de direction, à des emplois de qualité, ainsi qu’à des produits et des services qui renforcent leur participation à l’économie. Après avoir dépassé son objectif initial de 100 %, le Défi 2X s’est engagé à lever 15 milliards d’USD d’ici à fin 2022 pour des investissements en faveur des femmes.

Le guide pour un financement climatique intégrant la dimension du genre a également bénéficié du soutien du Fonds d’investissement pour le climat (FIC) et du Fonds vert pour le climat (FVC) par l’intermédiaire de la BERD.

Il s’appuie sur le plan d’action renforcé pour l’égalité des sexes adopté lors de la COP 25 et sur un nouvel axe de travail, centré sur la sensibilisation et l’augmentation du montant du financement de la lutte contre les changements climatiques mis à la disposition des femmes, par des entités tant publiques que privées.