La BEI entend tripler le financement de l’adaptation aux effets des changements climatiques avec un nouveau plan d’adaptation

Le Groupe BEI aide ses clients à s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris

La BEI collabore avec des partenaires mondiaux pour soutenir une action climatique plus ambitieuse

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) participe à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) qui se tient à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021.

Le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) lancera de nouvelles initiatives dans le cadre de sa Feuille de route de la banque du climat, afin de soutenir des projets d’adaptation aux changements climatiques et de dialoguer avec ses clients pour les aider à s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris. En outre, la BEI coopérera avec des organisations et des pays partenaires pour demander l’intensification des efforts en matière d’action pour le climat.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Les Nations unies ont qualifié le dernier rapport du GIEC de “code rouge pour l’humanité”. Au sein du Groupe BEI, nous avons entendu les avertissements. La BEI, qui figure parmi les principales banques multilatérales pour le financement de l’action climatique, relève encore ses ambitions en la matière. Nous avons écouté la présidence de la COP 26 et la communauté internationale, qui appellent les banques publiques à faire davantage pour aider à sauver la planète du réchauffement climatique. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires pour accroître notre impact commun et répondre aux appels de la présidence de la COP 26 et de la communauté internationale. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, nous devons renforcer le financement de la lutte contre les changements climatiques. La BEI participe à la COP 26 avec des annonces ambitieuses sur sa propre transformation en banque européenne du climat. Nous continuons de centrer nos efforts sur la démonstration de résultats et sur la mise en œuvre d’actions encore plus nombreuses sur le terrain. Nous collaborons également avec des organisations partenaires pour montrer notre impact et jouer un rôle de premier plan dans le financement de l’innovation verte, de la protection de la nature et du soutien en faveur d’une énergie propre et abordable dans le monde entier. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris, nous devons nous tourner vers une économie verte et ouvrir des perspectives pour faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. À la COP 26, la BEI coopère avec d’autres banques multilatérales de développement sur des principes communs pour financer une transition juste. Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une proposition pour une transition juste dans le cadre de notre Feuille de route de la banque du climat, qui montrera comment nos prêts, nos instruments financiers, mais aussi notre assistance technique et nos services de conseil, peuvent contribuer à un avenir vert pour tous et toutes, en particulier dans les régions qui ont le plus long chemin à parcourir. »

Plan de la BEI pour l’adaptation

Le Plan de la BEI pour l’adaptation soutient les objectifs de la stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation aux changements climatiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. La BEI s’engage à porter à 15 % la part que représentent les investissements à l’appui de l’adaptation aux changements climatiques dans son portefeuille de financements en faveur de l’action climatique d’ici à 2025. C’est presque trois fois plus que les financements consentis en faveur de l’adaptation aux changements climatiques ces cinq dernières années.

La BEI examinera tous les projets qu’elle finance pour tenir compte des risques liés aux changements climatiques et veillera à ce qu’ils soient adaptés aux changements à venir. Un nouveau service de conseil, appelé ADAPT, aidera les clients des secteurs public et privé à comprendre comment les changements climatiques affectent leurs activités.

Cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties

L’accord de Paris appelle les pays à rendre « les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ». Depuis début 2021, tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. Toutefois, cela ne résout pas la question de savoir si le Groupe BEI peut soutenir un projet vert avec un client qui, d’une manière plus générale, continue d’investir dans des activités à forte intensité de carbone.

Le nouveau cadre apporte de la clarté à cet égard : à compter de 2022, les entreprises clientes de la BEI devront élaborer et publier des plans de décarbonation et de résilience. D’une manière générale, la BEI ne financera plus les projets standard à faible intensité de carbone d’entreprises fortement émettrices si ces dernières continuent d’exercer des activités ou d’investir dans des activités qui ne sont pas conformes aux objectifs de l’accord de Paris. En outre, il est demandé aux grandes institutions financières d’accroître la publication d’informations relatives au climat. Le Groupe BEI offre un soutien technique à ses clients pour les aider à élaborer des plans climatiques crédibles et solides.

Enquête de la BEI sur le climat

La BEI a lancé la quatrième édition de son enquête sur le climat. Cette évaluation approfondie du sentiment des citoyens de l’UE-27, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine à l’égard des changements climatiques a été menée en partenariat avec la société d’études de marché BVA. La quatrième édition de l’enquête de la BEI sur le climat vise à nourrir le débat général sur les comportements et les attentes en matière d’action en faveur du climat. Plus de 30 000 personnes y ont participé entre le 26 août et le 22 septembre 2021, avec un panel représentatif pour chacun des pays examinés.

Informations générales

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.