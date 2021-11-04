© Getty

Les entreprises clientes sont invitées à présenter des plans de décarbonation ou de résilience.

Les institutions financières sont tenues d’accroître la publication d’informations relatives au climat.

Le Groupe BEI offre un soutien technique pour l’élaboration de plans climatiques crédibles.

Le Groupe Banque européenne d’investissement a lancé aujourd’hui son cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties. L’annonce en a été faite à l’occasion de la manifestation officielle consacrée à l’alignement des chaînes financières sur les objectifs de l’accord de Paris et au soutien du secteur privé en transition, en marge de la COP 26 de la CCNUCC. Un enregistrement de l’événement peut être consulté ici.

Le Groupe BEI (constitué de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement) est la première banque multilatérale de développement à tenir compte des activités plus larges des clients tout en soutenant la décarbonation et la gestion des risques climatiques qu’ils mettent en œuvre.

L’accord de Paris appelle les pays à rendre « les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ». Depuis début 2021, tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. Toutefois, cela ne résout pas la question de savoir si le Groupe BEI peut soutenir un projet vert avec un client qui, d’une manière plus générale, continue d’investir dans des activités à forte intensité de carbone.

Le nouveau cadre présenté ce jour apporte de la clarté à cet égard : à compter de 2022, les entreprises clientes de la BEI devront élaborer et publier des plans de décarbonation et de résilience. En règle générale, la BEI ne financera plus les projets standard à faible intensité de carbone d’entreprises fortement émettrices si ces dernières continuent d’exercer des activités ou d’investir dans des activités qui ne sont pas conformes aux objectifs de l’accord de Paris. En outre, il est demandé aux grandes institutions financières d’accroître la publication d’informations relatives au climat. Le Groupe BEI offre un soutien technique à ses clients pour les aider à élaborer des plans climatiques crédibles et solides.

Werner Hoyer, président de la BEI : « La COP 26 sur le climat représente un jalon dans la lutte contre les changements climatiques. Des progrès tangibles ont été réalisés depuis l’adoption de l’accord de Paris en 2015, mais nous ne sommes pas encore sur la voie de la neutralité carbone : il est urgent de relever le niveau d’ambition. En tant que banque européenne du climat, nous sommes pleinement déterminés à soutenir le secteur privé dans sa transition écologique. Le lancement, ce jour, du cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties marque une étape importante dans la collaboration avec nos clients afin de prendre des mesures concrètes en matière de climat et de se préparer à l’économie verte de demain. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le secteur financier mondial doit aligner ses activités sur les objectifs de l’accord de Paris. Nous nous employons à élargir la portée de notre cadre actuel d’alignement sur l’accord de Paris au-delà des projets que nous finançons, pour inclure les activités des entreprises et des intermédiaires financiers. La BEI est la première banque multilatérale de développement à faire cette démarche et ouvre ainsi la voie à l’écologisation du système financier mondial tout en appuyant la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Pour faire de l’Union européenne le premier continent neutre en carbone d’ici au milieu du siècle, nous devons aider les entreprises et les institutions financières à prendre des mesures en faveur du climat dès maintenant. En tant que fournisseur spécialisé de capital-risque, le FEI joue un rôle important dans le soutien à une reprise verte après la pandémie de COVID-19. Je me réjouis que le FEI, qui fait partie du Groupe BEI, établisse le cadre d’alignement sur l’accord de Paris pour les contreparties en vue de soutenir la transition écologique de ses partenaires financiers dans toute l’Europe. »

La BEI à la COP 26

La BEI a un pavillon dans le Hall 4 du Scottish Event Campus à Glasgow et organise une série d’événements parallèles sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions, en direct ou en différé, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une inscription simple en deux étapes, vous aurez accès en permanence aux dernières informations sur notre programme.

Informations générales

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.