Agir pour le climat dans le bassin du Río de la Plata

BEI Monde s’associe à FONPLATA – Banque de développement en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay dans le cadre d’une série de projets de développement urbain et rural. Avec l’appui de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (LAIF), nous avons soutenu des projets allant de l’amélioration du drainage lors de crues à Corumbá à l’aménagement d’espaces verts et d’éclairages publics à São Gonçalo do Amarante, au Brésil, en passant par l’installation de cuves de récupération d’eau de pluie et de panneaux solaires dans les villages isolés des Andes en Bolivie.

Grâce à nos vidéos, découvrez comment nous avons contribué à améliorer la qualité de vie des communautés.