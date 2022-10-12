Agir pour le climat dans le bassin du Río de la Plata

BEI Monde s’associe à FONPLATA – Banque de développement en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Paraguay et en Uruguay dans le cadre d’une série de projets de développement urbain et rural. Avec l’appui de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (LAIF), nous avons soutenu des projets allant de l’amélioration du drainage lors de crues à Corumbá à l’aménagement d’espaces verts et d’éclairages publics à São Gonçalo do Amarante, au Brésil, en passant par l’installation de cuves de récupération d’eau de pluie et de panneaux solaires dans les villages isolés des Andes en Bolivie.
Grâce à nos vidéos, découvrez comment nous avons contribué à améliorer la qualité de vie des communautés.
Transformer des vies dans les Andes boliviennes
Les communautés des villages isolés des Andes boliviennes n’ont pas accès aux réseaux électriques ni à l’eau courante. Jusqu’à récemment, elles vivaient sans électricité et étaient tributaires de sources naturelles d’eau souvent contaminée.
Bénéficiant du soutien de notre prêt, le projet « Cosechando agua – Sembrando luz » (récupérer l’eau, diffuser la lumière) de l’État bolivien a déjà permis d’installer 1 283 cuves de récupération de l’eau de pluie et plus de 3 500 panneaux solaires pour les ménages, les écoles et les postes sanitaires, améliorant ainsi le quotidien des communautés locales.
En fournissant une source d’énergie propre, ce projet offre aux villageois un accès fiable à l’électricité et aide à lutter contre les changements climatiques.
Améliorer les conditions de vie de Marta et de ses élèves
Marta enseigne aux enfants à l’école d’Ukhira, un village isolé de la région de Potosí, dans les Andes boliviennes. Les conditions n’ont pas toujours été faciles dans la région : l’eau était rare et les familles n’avaient pas d’électricité. Heureusement, la situation s’améliore.
Depuis 2018, des systèmes de récupération de l’eau de pluie et des panneaux solaires ont été installés à Ukhira pour fournir de l’électricité. Aujourd’hui, Marta et les enfants peuvent simplement tourner le robinet pour avoir de l’eau fraîche et utiliser l’électricité produite par les panneaux solaires à l’école et à la maison.
Angélica : un panneau solaire améliore les services de santé dans un village des Andes
Angélica est une infirmière qui dirige un poste sanitaire prodiguant des soins primaires à Collpa, un petit village des Andes, en Bolivie. Jusqu’à récemment, elle devait se débrouiller sans électricité, en utilisant des bougies et en se rendant dans la ville la plus proche pour recharger son téléphone et son ordinateur.
La situation a changé en 2022 lorsqu’un panneau solaire a été installé à proximité du poste, fournissant de l’électricité et une connectivité plus fiable, ce qui signifie qu’Angélica peut mieux aider les communautés tributaires de ses soins.
De l’énergie propre et de l’eau douce pour Felicia et Pedro
Felicia et Pedro ont une petite exploitation agricole à deux heures de marche de la ville la plus proche dans la région isolée des Andes boliviennes. Felicia peinait à trouver et à rapporter de l’eau tous les jours jusqu’à ce qu’en 2018 des cuves de récupération de l’eau de pluie soient installées chez eux. En 2022, un panneau solaire a également été installé, ce qui signifie qu’ils ont maintenant une source fiable d’énergie propre à l’intérieur de leur maison et n’ont plus besoin de brûler du combustible pour s’éclairer.
Rendre les villes brésiliennes plus durables
L’augmentation des sécheresses signifie moins d’eau pour un plus grand nombre de personnes en ville, à mesure que la population quitte la campagne environnante.
Notre partenariat avec FONPLATA, appuyé par la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (LAIF), met l’accent sur la résilience climatique des villes brésiliennes comme São Gonçalo do Amarante et Corumbá.
Appuyer le développement durable à Corumbá
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de vivre à Corumbá ? Découvrez comment nous promouvons le développement durable dans des villes brésiliennes afin qu’elles puissent s’adapter aux défis posés par les changements climatiques et offrir à la population un cadre de vie agréable.
Améliorer la qualité de l’air à Corumbá
En tant qu’infirmière travaillant à Corumbá, Suellen a constaté que des enfants souffraient de la poussière qu’ils respiraient pendant la saison sèche. Grâce à notre appui, la qualité de l’air s’est améliorée, ce qui est bénéfique à la vie et la santé des habitants, tout en aidant la ville à s’adapter aux changements climatiques.
Permettre à Corumbá de mieux résister aux sécheresses et aux inondations
Lorsque Benedito est venu s’installer à Corumbá, son quotidien a été compliqué par les inondations pendant la saison des pluies et la poussière pendant la saison sèche. Désormais, Corumbá résiste de mieux en mieux aux sécheresses et aux inondations entraînées par les changements climatiques.
Aider São Gonçalo do Amarante à s’adapter aux défis des changements climatiques
São Gonçalo do Amarante se transforme en une ville verte, dotée de nouveaux parcs, de pistes cyclables et d’un système d’eau potable fiable. Découvrez comment notre soutien accompagne les administrations locales dans leur adaptation aux défis des changements climatiques.
Construire des quartiers plus sûrs et plus verts au Brésil
Les changements climatiques entraînant davantage de vagues de chaleur, l’accès à l’eau, les espaces verts et la réduction de la circulation deviennent essentiels à la vie en ville. Notre vidéo explique comment nous œuvrons à l’appui des infrastructures hydrauliques, de nouvelles pistes cyclables, de parcs publics bien éclairés et de zones de loisirs pour que des personnes comme Lavínia trouvent la vie plus agréable à São Gonçalo do Amarante, au Brésil.
À propos de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine
La Facilité d’investissement pour l’Amérique latine (FIAL) finance des projets clés en Amérique latine afin de soutenir un développement durable et inclusif dans la région. Elle cible des projets qui améliorent les infrastructures, renforcent la protection de l’environnement et soutiennent les petites et moyennes entreprises. La FIAL utilise les fonds de développement de l’UE pour mobiliser des investissements supplémentaires de la part d’institutions de financement du développement, de collectivités locales et du secteur privé.