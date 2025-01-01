© COP24

En tant que premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour les investissements liés au climat, la Banque européenne d’investissement a participé à la 24e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la COP24.

Merci à tous ceux qui sont venus nous retrouver au pavillon BEI-Benelux et s’informer de la façon dont la BEI contribue à relever les défis que constituent le financement de l’action internationale en faveur du climat, la limitation du réchauffement de la planète en dessous du seuil de 2°C et la contribution à la transition vers une société sobre en carbone.

Cette édition de la COP s’est déroulée au centre international de congrès de Katowice (du 3 au 14 décembre 2018), où les gouvernements se sont réunis pour adopter les lignes directrices de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat.