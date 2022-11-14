Emerging Markets Climate Action Fund (EMCAF) investit 25 millions d’USD et BEI Monde 75 millions d’USD dans le fonds Alcazar Energy Partners II.

Ce fonds financera des projets dans le domaine des énergies renouvelables au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l’Est et en Asie centrale.

L’engagement commun d’EMCAF et de BEI Monde soutiendra la mise en œuvre de projets de production d’énergie éolienne terrestre et solaire photovoltaïque et, potentiellement, de projets d’hydroélectricité, de biomasse et de stockage d’électricité par batteries.

Emerging Markets Climate Action Fund (EMCAF) a annoncé ce jour un investissement de 25 millions d’USD dans Alcazar Energy Partners II, un fonds de participation ciblant la phase de démarrage de projets de développement, de construction et d’exploitation dans le domaine des énergies renouvelables au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l’Est et en Asie centrale. Cet engagement s’ajoute à celui de BEI Monde, la branche du Groupe Banque européenne d’investissement spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’UE, qui fournira 75 millions d’USD à ce même fonds.

Alcazar Energy Partners II vise une taille de 500 millions d’USD et investira dans l’éolien terrestre et l’énergie solaire photovoltaïque. Le fonds envisage d’investir également dans l’hydroélectricité, la biomasse ou le stockage d’électricité par batteries ou dans d’autres technologies à faibles émissions de carbone. Il devrait permettre non seulement de créer 15 000 emplois dans le secteur de la construction, mais contribuerait aussi à l’installation d’une capacité supplémentaire de production d’énergie propre supérieure à 2 gigawatts. Grâce au fonds, l’émission de 3,2 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an pourra être évitée, et une énergie propre à même d’alimenter plus d’un million de foyers pourra être produite.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris et renforcer la sécurité énergétique mondiale, il faut décarboner les systèmes énergétiques mondiaux dès que possible. Pour y parvenir, le système financier doit mobiliser des milliers de milliards de dollars provenant du secteur privé en faveur de projets dans le domaine de l’énergie verte. Je me réjouis de nous voir annoncer aujourd’hui les investissements de l’EMCAF et de BEI Monde dans le fonds Alcazar Energy Partners II. Ce soutien permettra de mobiliser de nouvelles contributions de la part des investisseurs et de veiller à ce que le fonds joue un rôle important dans l’accélération de la transition écologique dans ses pays d’intervention. »

Tobias Pross, PDG d’AllianzGI : « Les marchés émergents ont un besoin criant de ressources financières pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, et l’impact des financements y sera bien plus immédiat que dans les pays développés. Je suis fier de voir que nos investissements dans le cadre de l’EMCAF gagnent en importance sur les marchés émergents, où non seulement ils contribuent à la lutte contre les changements climatiques sur le terrain, mais y soutiennent aussi une croissance économique saine. Nous remercions la BEI d’avoir fait levier sur cet investissement, et nous avons hâte de déployer d’autres financements de ce type dans d’autres pays également. »

Daniel Calderon, cofondateur et associé gérant d’Alcazar Energy : « Le premier bouclage réussi d’AEP-II est un hommage rendu au travail empreint de discipline et de responsabilité de notre équipe d’Alcazar, laquelle a réalisé la prospection, le développement et la sortie des portefeuilles d’AEP-I, en créant de la valeur pour les investisseurs et, plus important encore, pour les populations et les pays dans lesquels AEP-I a investi. AEP-II a le privilège de jouir de la confiance d’un groupe exceptionnel d’institutions publiques et privées, ce qui lui permet d’investir dans des projets liés aux énergies renouvelables et de développer ces derniers, mobilisant ainsi plus de 2 milliards d’USD d’investissements étrangers directs émanant d’économies de l’OCDE et destinés à la construction d’infrastructures durables là où elles sont les plus nécessaires. »

L’EMCAF est un fonds innovant de panachage de ressources qui a été créé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors (AllianzGI) pour financer l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le groupe des Sept (G7) a approuvé l’EMCAF comme exemple d’une approche concrète, innovante et axée sur le marché, qui vise à mobiliser des investissements privés en faveur d’infrastructures favorables au climat et à renforcer les initiatives multilatérales de financement et de collaboration.

Lancé lors de la COP 26 en novembre 2021 par la BEI et AllianzGI, l’EMCAF est un instrument innovant de panachage de ressources qui vise une taille de 600 millions d’EUR. Les États allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, le groupe Folksam et la BEI en sont les investisseurs de référence. L’EMCAF fournit des financements au démarrage pour appuyer la construction d’infrastructures entièrement nouvelles participant à la transition climatique dans les marchés émergents et en développement ; il cible l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets ainsi que les projets environnementaux. L’EMCAF a déjà effectué son premier investissement dans ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund, un fonds axé sur l’adaptation qui finance des infrastructures de stockage et de distribution à température contrôlée en Afrique de l’Est en vue de réduire les émissions résultant des pertes alimentaires après les récoltes. Le projet prévoit le stockage et la distribution ainsi que les services et activités connexes qui maintiennent un produit ou une gamme de produits à une température donnée.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs dynamique de premier plan, qui compte plus de 600 spécialistes de l’investissement basés dans 20 bureaux dans le monde. La société gère 578 milliards d’EUR d’actifs, investit à long terme et cherche à générer de la valeur pour ses clients à chaque étape du processus. Pour cela, elle adopte une démarche active en travaillant en partenariat avec ses clients, en anticipant l’évolution de leurs besoins, et en élaborant des solutions qui reposent sur les capacités disponibles sur les marchés publics et privés. L’accent mis sur la protection et l’amélioration des actifs des clients conduit naturellement à son engagement en faveur de la durabilité afin de favoriser des changements positifs. Son objectif est d’améliorer l’expérience d’investissement pour ses clients, quels que soient leurs objectifs ou situations géographiques.

