© CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

La BEI s’apprête à intensifier son soutien aux projets de décarbonation dans le monde entier.

La Banque présentera un cadre visant à soutenir des projets de durabilité environnementale.

La BEI renforce le financement des énergies propres à l’appui du plan REPowerEU.

De nouveaux partenariats pour le financement de projets d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale seront dévoilés.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) relayera l’urgence de la mobilisation de ressources massives pour l’atténuation du réchauffement climatique et l’adaptation aux effets de celui-ci lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La COP 27 se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022. La banque de l’UE y affirmera son engagement indéfectible à déployer toute sa gamme d’outils financiers pour soutenir la décarbonation rapide de nos économies.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) présentera de nouvelles initiatives qui soutiennent une transition juste vers la neutralité climatique à l’échelle mondiale, ainsi qu’un cadre visant à promouvoir la durabilité environnementale. La BEI fera également équipe avec ses partenaires pour annoncer de nouveaux projets et initiatives relevant du financement vert.

Werner Hoyer, président de la BEI : « La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine est une tragédie humaine sur fond de catastrophe. Elle a aussi révélé la vulnérabilité et la dépendance du monde à l’égard des combustibles fossiles. La décarbonation est désormais une condition préalable non seulement pour sauver la planète de la catastrophe climatique, mais aussi pour assurer la sécurité énergétique et préserver la cohésion au niveau mondial. C’est pourquoi notre réponse à la crise doit se fonder sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies innovantes qui alimenteront des secteurs tels que l’industrie lourde, le transport maritime et l’aviation. J’appelle donc la COP 27 à placer les partenariats pour le financement des nouvelles technologies au centre de ses discussions. La BEI est prête à travailler avec tous ses partenaires pour financer les solutions vertes de l’avenir. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, nous devons réduire de moitié les émissions mondiales d’ici à 2030. Pour y parvenir, nous devons mettre en œuvre le financement climatique de manière adaptée et veiller à soutenir les populations et les pays pour lesquels réussir la transition verte est plus compliqué. Lors de la COP 27, la BEI rendra compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de sa Feuille de route de la banque du climat et présentera de nouvelles initiatives pour soutenir la durabilité environnementale. Par l’intermédiaire de BEI Monde, notre branche spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’Union européenne, nous intensifions nos efforts pour soutenir des projets dans le domaine de l’énergie verte à l’échelle mondiale, en mettant particulièrement l’accent sur l’Afrique. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’Égypte en vue de sa future présidence de la COP 27 afin de garantir le succès de la conférence des Nations unies sur le climat à Charm el-Sheikh. La BEI intervient en Égypte depuis 1979. Nous poursuivrons notre partenariat en soutenant son ambitieuse stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques à l’horizon 2050, qui prévoit notamment des investissements dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture et des ressources en eau. »

La BEI renforce le financement des énergies propres à l’appui du plan REPowerEU

Le Groupe BEI soutiendra le plan REPowerEU de la Commission européenne à l’aide d’un financement supplémentaire de 30 milliards d’EUR sous la forme de prêts et d’apports de fonds propres au cours des cinq prochaines années. Les fonds supplémentaires accordés par le Groupe BEI soutiendront les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux et le stockage, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et les technologies novatrices comme l’hydrogène bas carbone. L’enveloppe de nouveaux financements ciblés approuvée par le Conseil d’administration de la BEI le 26 octobre dernier devrait mobiliser jusqu’à 115 milliards d’EUR de nouveaux investissements d’ici à 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à la réalisation de l’objectif de REPowerEU de mettre fin à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes. Il s’agit d’une enveloppe supplémentaire qui vient s’ajouter au soutien déjà solide du Groupe BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. Cet appui s’est élevé en moyenne à environ10 milliards d’EUR en volume de financement annuel sur les dix dernières années.

Une transition juste partout dans le monde

La BEI s’engage à élargir sa gamme d’outils de financement pour des projets visant à soutenir une transition juste vers une économie neutre pour le climat dans le monde entier. À l’occasion de la COP 27, la BEI publiera une déclaration visant à offrir des services de financement et de conseil dans les régions caractérisées à la fois par une production à forte intensité de carbone et une fragilité socio-économique. En outre, dans le cadre d’une stratégie de résilience juste, la BEI s’engagera à soutenir des actions d’adaptation répondant spécifiquement aux besoins des groupes de population les plus vulnérables aux effets des changements climatiques.

Cadre en matière d’environnement

Lors de la COP 27, la BEI présentera son cadre en matière d’environnement afin de soutenir des projets de durabilité environnementale à l’échelle mondiale, conformément à son approche d’un développement vert, résilient, équitable et inclusif. La Banque soutiendra des opérations contribuant à la réduction de la pollution et à la protection de la santé et du bien-être humains, à l’utilisation durable et à la sauvegarde des ressources en eau, ainsi qu’au développement d’une économie bleue durable qui préserve les ressources marines et côtières. La BEI aidera également à accélérer la transition vers un monde plus circulaire et renforcera sa contribution à l’inversion de la tendance mondiale à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes.

Accélérer le financement climatique intégrant la dimension du genre

La pleine participation des femmes en tant que dirigeantes, salariées, entrepreneuses ou consommatrices est essentielle pour que le financement de la lutte contre les changements climatiques soit efficace et permette d’affronter la crise climatique avec toute la rapidité et l’ampleur nécessaires. À l’occasion de la COP 27, la BEI, en collaboration avec ses partenaires, demandera que des mesures soient prises d’urgence pour améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du financement climatique. Lors de la Journée des femmes, le 14 novembre, la BEI organisera une manifestation de haut niveau avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe et Hivos afin d’examiner les moyens d’accélérer les investissements climatiques sexospécifiques. L’amélioration de l’accès des femmes à des emplois verts de qualité et à des postes de direction ainsi que le développement d’infrastructures inclusives à faibles émissions de carbone figureront parmi les pistes explorées.

L’enquête de la BEI sur le climat

La BEI a lancé la cinquième édition de son enquête sur le climat. Cette évaluation approfondie du sentiment des citoyens à l’égard des changements climatiques a été menée en partenariat avec le cabinet d’études de marché BVA. L’enquête de la BEI sur le climat vise à nourrir le débat général sur les comportements et les attentes en matière d’action en faveur du climat. Plus de 28 000 personnes originaires des 27 États membres de l’UE, des États-Unis, de la Chine et du Royaume-Uni ont été interrogées en août 2022. Un panel représentatif de personnes âgées de 15 ans et plus a été mis en place pour chacun des 30 pays examinés.

En outre, la BEI soutient un rapport élaboré par Debating Europe/Debating Africa intitulé Sécuriser notre avenir : 100 voix africaines et européennes s’expriment sur les changements climatiques, les conflits et la sécurité. Des groupes de réflexion ont demandé à des jeunes des deux continents de quelle manière la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine avaient influencé leur perception des menaces, ainsi que le rôle que les États et les institutions financières devraient jouer pour les contrer. Le rapport sera publié au cours de la première semaine de la COP 27.

Entretiens avec les médias

Si vous souhaitez interviewer Werner Hoyer, président de la BEI, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, ou l’un de nos spécialistes, ou si vous souhaitez recevoir des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

La BEI à la COP 27

La BEI occupera un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la Zone bleue et organisera une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Vous êtes invités à rejoindre notre plateforme virtuelle pour suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance, et pour prendre contact avec les participants. À l’issue d’une procédure d’inscription simple en deux étapes, vous aurez un accès permanent aux dernières informations sur notre programme.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.