NOUVEL HOPITAL DE NANTES

Ce projet aborde la situation sous-optimale des investissements dans les infrastructures européennes de santé en raison des défaillances du marché résultant de la nature des biens publics hospitaliers et des autres établissements de santé et des importantes externalités sanitaires qu'ils génèrent. Le projet génère des avantages grâce à la fourniture de services hospitaliers améliorés et à la réduction de la consommation d'énergie.

Par ailleurs, en offrant des services de santé intégrés, performants et de meilleure qualité, le projet vise à répondre, d'une part, à l'évolution des besoins d'une population vieillissante, frappée par la crise du COVID-19, et d'autre part à l'évolution des pratiques de soins.

L'opération garantira au CHU Nantes des ressources financières suffisantes pour la mise en ?uvre du projet dans les délais ; il permettra au promoteur d'étaler ses investissements et de s'assurer que la durée du prêt s'aligne sur la durée de vie économique du bien financé.





Par ailleurs, le prêt envisagé contribuera à diversifier les sources de financement à long-terme de l'emprunteur, à optimiser le profil des échéances de sa dette, en mettant à la disposition de l'emprunteur des fonds à long-terme à un coût attractif. La contribution financière du prêt BEI provient en particulier de la longue maturité proposée par la BEI, de la longue période de disponibilité du prêt envisagé, des conditions d'utilisation flexibles et de la contribution importante de la BEI au financement du projet. La contribution de la BEI enverra également un signal positif aux autres prêteurs.