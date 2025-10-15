Unser Angebot

Finanzierungen für den weltweiten Klimaschutz
Wir investieren in Projekte, die die Erderwärmung eindämmen: indem sie Treibhausgasemissionen reduzieren, vermeiden oder absorbieren. Außerdem unterstützen wir die Anpassung an Klimafolgen, damit unsere Städte und Dörfer widerstandsfähiger werden.
Unsere Produkte und Leistungen
Wir bieten technisches und finanzielles Know-how und innovative Finanzierungslösungen für Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind.
Wir bieten Kredite, Garantien und Eigenkapital für Kunden jeder Größenordnung.
Wir bieten unseren Kunden technische und finanzielle Beratung.
Unsere Partnerschaften erzielen eine langfristige Wirkung in Entwicklungsländern.
Wer ist förderfähig?
Als Klimabank will die EIB-Gruppe ihre Kunden beim Übergang in eine CO2-arme und klimaresiliente Zukunft begleiten. Dazu richten wir unser Geschäft auf die Ziele und Grundsätze des Pariser Abkommens aus.
Sie sind Kreditnehmer?
Sie sind Finanzintermediär?
Im Fokus
Klima- und Umweltfinanzierungen
2024 investierten wir geschätzt 44,8 Milliarden Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. So förderten wir mit fast 60 Prozent unserer Gesamtfinanzierungen die grüne Wende.
Unsere Storys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.
Green means go
EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action
A circular life for steel
The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.
Anschub statt Almosen
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
Von Koffein zu Kilowatt
Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand
Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen
Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.
Wo sollen wir wohnen? Estland ringt um bezahlbaren Wohnraum
Die Europäische Investitionsbank hilft Estland bei Bau- und Sanierungsprojekten, damit Städte bezahlbaren Wohnraum für Familien und Arbeitskräfte haben
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
Climate Bank Roadmap Phase 2
Phase 2 of the Climate Bank Roadmap ensures that the EIB Group will stay on course with its climate objectives through 2030, supporting EU priorities and simplifying processes.
Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe
Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien
Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.
Umwelterklärung der EIB-Gruppe 2024
Dies ist die siebte Umwelterklärung der EIB-Gruppe, die durch das System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) validiert wurde.
Climate financing in Latin America and the Caribbean
Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.
EIB Group 2023 Climate Bank Roadmap Progress Report
The 2023 progress report provides an update on the third year of implementation of the EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025.
EIB Group Sustainability Report 2023
The Sustainability Report for 2023 outlines how the EIB is the climate bank and how we work hard to help clients reach their green goals.
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.
Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit - Überblick 2024
Die Publikation gibt einen Überblick, wie die Europäische Investitionsbank zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit beiträgt.
EIB Group Climate Bank Roadmap Mid-term Review
This review summarises the EIB Group’s progress in delivering on its Climate Bank Roadmap 2021-2025. The Roadmap lays out how the EU bank would support the European Green Deal and a just transition to low-carbon, climate-resilient and environmentally sustainable development.
PATH-Rahmen der EIB-Gruppe: Fassung 1.2
Fassung 1.2 vom November 2023 – Unterstützung für Geschäftspartner bei der Paris-Ausrichtung
Umweltrahmen der EIB
Wie unterstützt die EIB weltweit Umweltinvestitionen und verbessert die Umweltwirkung und die Risikobewertung ihrer Projekte und Aktivitäten?
Die Umwelt- und Sozialstandards der EIB im Überblick
Überblick über die kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Umwelt- und Sozialstandards der EIB.