Les prix One World Media

One World Media

« The Energy to stay » (De l’énergie pour rester), un article multimédia produit par la journaliste Carlotta Dotto et diffusé sur la chaîne Al Jazeera, raconte la captivante histoire d’un groupe de femmes qui ont su transformer les pratiques agricoles de leur communauté : en utilisant l’énergie solaire et des techniques d’irrigation durables, elles luttent contre la pauvreté et l’émigration des hommes, qui quittent leurs villages à la périphérie du Sahara pour s’installer dans les villes.