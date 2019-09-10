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BPCE ACTION POUR LE CLIMAT

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2019 : 125 000 000 €
24/07/2020 : 125 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 11/12/2019
20190236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
BPCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of an intermediated lending in support of small to mid-sized renewable energy projects in France (onshore wind, photovoltaic, geothermal, hydro, biomass and waste treatment/biogas).

This project aims to contribute to renewable energy targets in France and the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The Bank will assess the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with the national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU Procurement Directives, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
108772459
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement du projet éolien de la Garenne
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136279949
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement d'un projet de centrale photovoltaïque au sol - Athies et Samoussy
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136276234
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Savigny
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136293429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Les Poulettes
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136286353
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Resumé Non Technique d'un projet projet de centrale photovoltaïque au sol - Athies et Samoussy
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136286670
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'impact sur l'environnement - Parc solaire photovoltaïque - Venanson
Date de publication
31 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136276236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
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Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Rouan Saint Prim
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148423424
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
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Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Montéléger
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
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Prêts
Numéro du document
148413429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
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Date de publication
9 Sep 2021
Langue
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Numéro du document
148417262
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Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Brouville
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148405634
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Loudia
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148423427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Platforme Laudun
Date de publication
10 Sep 2021
Langue
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Sujet général
Prêts
Numéro du document
148378357
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Saint Paulet
Date de publication
9 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148413319
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
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Date de publication
9 Sep 2021
Langue
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148405511
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Information Environnementale
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
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Date de publication
11 Sep 2021
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Sujet général
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Numéro du document
148414939
Thématique du document
Information Environnementale
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Date de publication
11 Sep 2021
Langue
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Sujet général
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Numéro du document
148410680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Grenette
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148411875
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Selles-Saint-Denis
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
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Numéro du document
148416958
Thématique du document
Information Environnementale
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Le Donjon
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
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Numéro du document
148418588
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Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
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Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - Thorenc
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148386018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Thorenc
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148386019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Réaup-Lisse
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148373744
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Koungou
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148413420
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - M'Tsamoudou
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148410667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - Koungou
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148397019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - MTsamoudou
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148413827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Lourches
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148413205
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - Lourches
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148405624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Résumé Non Technique - La Plaine des Mées
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148388669
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Terres neuves 2
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148417155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Evaluation des Incidences Natura 2000 - Les Terres neuves 2
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148384439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact Environnemental - Le Mans
Date de publication
11 Sep 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148415445
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact - Dole Biogaz
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165847085
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Livré La Touche
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165848422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Grandchamp
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165851707
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Plounévez
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165812988
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Le Gravier
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165851078
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Orbec
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165848729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - La Pilletrie
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165850092
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT - Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Crozon
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165847316
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT- Etude d'Impact sur l'environnement et la santé - Tierce
Date de publication
10 Jan 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165852333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BPCE ACTION POUR LE CLIMAT
Date de publication
7 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190609751
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190236
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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