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OOSTERWEEL CONNECTION

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Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 1 000 000 000 €
Transports : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2023 : 100 000 000 €
19/12/2019 : 100 000 000 €
12/04/2019 : 150 000 000 €
12/10/2021 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 12/04/2019
20160779
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OOSTERWEEL CONNECTION
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 5349 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Oosterweel link (part of the TEN motorway Amsterdam-Paris) will close the northern part of the ring road around Antwerp. It is one of the major projects of the Master Plan made by the Flemish Government aimed to reduce traffic congestion in the Antwerp Region.

The Antwerp ring road is part of two Trans-European Transport (TEN-T) Core Network Corridors: North Sea – Baltic and North Sea – Mediterranean. The project will improve road traffic conditions on a section of a core road network. The project is expected to significantly reduce the existing road traffic bottlenecks on the Antwerp ring road and provide more efficient access to the port by diverting heavy traffic from the city. The project closes the Antwerp ring road, reducing congestions on the highway network and mitigating traffic pressure in the urban region. It also offers substantial safety and environmental benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves new road, bridge and tunnel construction in largely urban and industrial environment along a new alignment. The project falls under Annex I of environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project components cross the NATURA 2000 sites "Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" (BE2300006) and "De Kuifeend en Blokkersdijk" (BE2300222). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OOSTERWEEL CONNECTION
Date de publication
11 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74295731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Résumé non technique - OOSTERWEEL CONNECTION - Plan - Milieueffectrapportage - oosterweelverbinding - Niet Technische Samenvatting
Date de publication
12 Apr 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73223166
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - KG/Ontwerp-MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal – fase 1
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131845114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline geluid en trillingen
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131848854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Oppervlaktewater
Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131849039
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline lucht
Date de publication
11 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131843631
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
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Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline mens-gezondheid
Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131846557
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport mens – ruimtelijke aspecten
Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131848185
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
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Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131850133
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever synthese en conclusies
Date de publication
11 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131851054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
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Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131847435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - NTS-MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal – fase 1
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131844266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Fauna en Flora
Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131846870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Hoofdrapport
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131848496
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Deelrapport discipline Mens - Mobiliteit
Date de publication
11 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131848852
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Project-MER Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) met inbegrip van de aanleg van een tijdelijk bouwdok - Definitief MER
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131839169
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Grondwater en oppervlaktewater Basisalternatief en uitvoeringsvarianten - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131840583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Gezondheit - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133075300
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Niet-technische samenvatting - Recheroever
Date de publication
11 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126277410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - MER - verbreden en verdiepen Boudewijnkanaal Fase 1 - Kaarten
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131844175
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) - Inrichtingsplannen
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131843876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - MER Kennisgeving - Rechteroever
Date de publication
21 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131836062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Kaarten - Rechteroever
Date de publication
21 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133000171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Voorkeursontwerp - Effectbeoordeling - Rechteroever
Date de publication
25 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133081382
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Ruimtelijke aspecten - Rechteroever
Date de publication
26 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131839863
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Algemene hoofdstukken - Rechteroever
Date de publication
26 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131834952
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - bijlagen bij het hoofdrapport - Rechteroever
Date de publication
26 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131840222
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133077581
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Bodem - Basisalternatief - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131845066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Lucht - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133077100
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - alternatieven project-MER - Rechteroever
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131840640
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Lijst met onderzoeksvragen project MER Oosterweelverbinding - Rechteroever
Date de publication
23 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131843066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Project-MER Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal (fase 1) met inbegrip van de aanleg van een tijdelijk Bouwdok - Kennisgeving
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131847009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Geometrisch wegontwerp - Rechteroever
Date de publication
21 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131845149
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Trechteringsnota ingesproken alternatieven project-MER - Linkeroever
Date de publication
10 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131843998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Onderzoek vertunneling R1 - Resultaten quick-scan - Oosterweelverbinding - Rechteroever
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131843842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - MER verbreding en verdieping Boudewijnkanaal fase 1 – Bijlagen - Boudewijnkanaal
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131839348
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets basisalternatief & alternatieven/varianten - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131838845
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Infrastructuurwerken Linkeroever Kennisgeving
Date de publication
21 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131850538
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Geluid - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133078263
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Synthese en conclusies basisalternatief en uitvoeringsvarianten - Rechteroever
Date de publication
26 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131838946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Richtlijnen voor het Project-MER - Boudewijnkanaal
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81246343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Passende Beoordeling - Boudewijnkanaal
Date de publication
9 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131844459
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Deelrapport niet-technische samenvatting - Linkeroever
Date de publication
11 Jul 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131850954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Goedkeuring project-MER uitbreiding en verdieping Boudewijndok met een tijdelijk bouwdok
Date de publication
18 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131845470
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Goedkeuring milieueffectrapport - Rechteroever
Date de publication
21 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131837098
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - OOSTERWEEL CONNECTION - Mobiliteit - Rechteroever
Date de publication
24 Aug 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133063973
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160779
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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