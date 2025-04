Plateforme d’investissement multirégionale – Roumanie

À propos des Fonds structurels et d’investissement européens

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne.

Il a pour objectif de corriger les déséquilibres entre les régions en favorisant les investissements dans une Europe plus intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens et citoyennes.