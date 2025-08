À propos de la Facilité pour la reprise et la résilience en Italie

La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos sociétés et nos économies. Dans ce contexte, la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), pièce maîtresse du dispositif Next Generation EU, vise à soutenir une relance rapide dans tous les États membres de l’UE.

La République italienne a établi un plan national pour la reprise et la résilience comprenant un ensemble d’investissements et de réformes nationales à financer au moyen de la FRR. Convenu avec la Commission européenne, ce plan est assorti d’étapes et d’objectifs fixés par les autorités italiennes.