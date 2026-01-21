Facilité pour la reprise et la résilience en Italie

Contexte
La BEI a signé un accord de financement avec le ministère italien de l’économie et des finances en vue de la création du fonds de fonds de la FRR pour l’Italie (articles 8 et 21).
Dans le cadre de cet accord, elle gérera jusqu’à 772 millions d’euros provenant du plan national italien pour la reprise et la résilience et de la Facilité pour la reprise et la résilience du dispositif Next Generation EU, qui vise à soutenir la reprise économique en Europe à la suite de la crise du COVID-19.
Le fonds de fonds de la FRR vise à :
- concrétiser la transition vers un tourisme plus durable ;
- régénérer et revitaliser l’économie grâce à une meilleure accessibilité et des infrastructures renforcées.
Il se compose de deux fonds thématiques consacrés au tourisme durable et aux plans urbains intégrés.
Les investissements devraient être effectués d’ici 2026.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Comment en bénéficier
Nous collaborons avec le ministère de l’économie et des finances et le ministère du tourisme italiens pour aider les entreprises touristiques du pays à devenir plus durables. Le fonds thématique Tourisme durable mettra à disposition 500 millions d’euros de nouveaux financements, alloués sur les ressources du plan national italien pour la reprise et la résilience.
Ce fonds thématique fournit des financements aux entreprises qui
- travaillent dans ou pour le secteur du tourisme en Italie et
- contribuent à la durabilité et à la compétitivité du secteur en soutenant les processus d’agrégation des entreprises.
La moitié des ressources ira à l’appui de projets d’efficacité énergétique, tandis que 40 % seront réservés aux investissements situés dans le sud de l’Italie.
Dans le cadre de ce fonds thématique, nous proposons des prêts, des fonds propres et des quasi-fonds propres pour répondre à des besoins d’investissement et (ou) de fonds de roulement.
Les financements sont alloués par des intermédiaires financiers à des projets financièrement viables. L’audit préalable réalisé dans ce contexte permet également d’évaluer si chaque projet respecte :
- les critères en matière de connaissance des clients ;
- les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
En savoir plus sur le fonds thématique Tourisme durable.
Nous apportons un soutien financier aux investissements dans les domaines suivants :
- construction, rénovation, réfection, modernisation et mise à niveau d’infrastructures touristiques, telles que des installations d’hébergement ;
- transition écologique et transition vers un tourisme durable ;
- transformation numérique et processus destinés à accompagner les programmes de formation du personnel ;
- mobilité propre, durable et connectée pour le tourisme.
À la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt, nous avons sélectionné les intermédiaires financiers suivants : Pour en savoir plus, vous pouvez consulter leurs pages dédiées en cliquant sur les logos suivants :
Nous collaborons avec le ministère de l’économie et des finances et le ministère de l’intérieur italiens pour soutenir les investissements privés dans les domaines de la restauration de l’environnement et de la régénération urbaine. Le fonds thématique Plans urbains intégrés mettra à disposition 272 millions d’euros de nouveaux financements, alloués sur les ressources du plan national italien pour la reprise et la résilience.
Ce fonds thématique fournit des financements à l’appui de promoteurs privés et de partenariats public-privé (dont la part publique est égale ou inférieure à 50 %) qui participent à la régénération urbaine et à la restauration de l’environnement, renforçant ainsi les plans urbains intégrés des villes métropolitaines italiennes.
Dans le cadre de ce fonds thématique, nous proposons des prêts, des fonds propres et des quasi-fonds propres pour répondre à des besoins d’investissement et (ou) de fonds de roulement. Le fonds thématique peut appuyer des investissements qui sont conformes aux plans urbains intégrés des villes métropolitaines italiennes.
Les financements sont alloués par des intermédiaires financiers à des projets financièrement viables. L’audit préalable réalisé dans ce contexte permet également d’évaluer si chaque projet respecte :
- les critères en matière de connaissance des clients ;
- les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.
En savoir plus sur le fonds thématique Plans urbains intégrés.
Nous apportons un soutien financier aux investissements dans les domaines suivants :
- restauration de l’environnement et régénération urbaine, y compris les technologies à faibles émissions de CO2 dans les zones urbaines ;
- revitalisation sociale et économique dans le cadre de plans d’aménagement urbain intégrés, par exemple : rénovation, régénération et mise en valeur de zones urbaines sous-utilisées ou inutilisées (friches industrielles et terrains vierges), amélioration des systèmes de mobilité locale écologiques, durables et intelligents ;
- transition numérique ;
- cohésion et inclusion sociale, par exemple : création de parcs urbains et d’infrastructures sociales pour promouvoir des collectivités durables, amélioration des zones urbaines pour renforcer la sécurité ;
- mesures d’amélioration des conditions de logement des salariés des secteurs agricole et industriel.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les pages dédiées des intermédiaires financiers sélectionnés en cliquant sur les logos suivants :
À propos de la Facilité pour la reprise et la résilience en Italie
La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos sociétés et nos économies. Dans ce contexte, la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), pièce maîtresse du dispositif Next Generation EU, vise à soutenir une relance rapide dans tous les États membres de l’UE.
La République italienne a établi un plan national pour la reprise et la résilience comprenant un ensemble d’investissements et de réformes nationales à financer au moyen de la FRR. Convenu avec la Commission européenne, ce plan est assorti d’étapes et d’objectifs fixés par les autorités italiennes.