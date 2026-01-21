Facilité pour la reprise et la résilience en Italie

Contexte

La BEI a signé un accord de financement avec le ministère italien de l’économie et des finances en vue de la création du fonds de fonds de la FRR pour l’Italie (articles 8 et 21).

Dans le cadre de cet accord, elle gérera jusqu’à 772 millions d’euros provenant du plan national italien pour la reprise et la résilience et de la Facilité pour la reprise et la résilience du dispositif Next Generation EU, qui vise à soutenir la reprise économique en Europe à la suite de la crise du COVID-19.

Le fonds de fonds de la FRR vise à :

concrétiser la transition vers un tourisme plus durable ;

régénérer et revitaliser l’économie grâce à une meilleure accessibilité et des infrastructures renforcées.

Il se compose de deux fonds thématiques consacrés au tourisme durable et aux plans urbains intégrés.

Les investissements devraient être effectués d’ici 2026.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.