Facilité pour la reprise et la résilience en Grèce

Informations générales

À la suite d’un accord de financement conclu avec la République hellénique, la BEI a mis en place un fonds destiné à optimiser le déploiement du prêt alloué au titre de la FRR.

Les bénéficiaires finals bénéficieront du fonds sous forme de prêts. Les prêts de la BEI seront complétés par des prêts au titre de la FRR. Après examen, une assistance technique pourra également être proposée.

La BEI gérera le fonds conformément à ses politiques, processus et procédures internes.

La FRR pour la Grèce fournira au fonds des liquidités pouvant atteindre 5 milliards d’euros. Ses principaux objectifs sont les suivants :

accroître le soutien aux entités du secteur privé, comblant ainsi le déficit d’investissement laissé par la pandémie de COVID-19 ;

augmenter le niveau du financement des investissements du secteur privé ;

utiliser les fonds de la FRR de manière ciblée afin de favoriser la productivité et la compétitivité.

Les investissements devraient être effectués d’ici 2026.